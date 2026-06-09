Josep Maria Bartomeu: "El relato de la herencia no puede durar cinco años"

Josep Maria Bartomeu (Barcelona, 63 años) fue presidente del Barça entre los años 2014 y 2020. Había formado parte de la primera junta de Joan Laporta y era vicepresidente deportivo con Sandro Rosell hasta la dimisión de este último. Visita SPORT para defender su mandato después de haber visto como la última junta del Barça achaca a su gestión la crisis económica por la que ha atravesado en los últimos años.

¿Qué hace ahora Josep Maria Bartomeu?

Trabajando en mi empresa, como hacía cuando era directivo del Barça. Todo el mundo sabe que es una satisfacción ser directivo, pero que los ingresos los tenemos fuera del club gracias a nuestra actividad profesional. Sigo con mi empresa de ingeniería que está en todo el mundo y viajando mucho.

¿Por qué ha decidido romper su silencio desde hace unas semanas?

Dimití en octubre del 2020 y piensas que llegará una nueva etapa. El silencio ha sido porque hay unos temas judiciales y mis abogados me pidieron que no hablase, que esperase a declarar. Lo hice en marzo. Desde entonces, puedo hablar. Llevo cinco años sin hablar y me ha molestado bastante que después de tanto tiempo se siga hablando de la herencia. Entiendo que pueda haber un relato contra la anterior junta, pero puede durar un año, un año y medio, pero no cinco. Todavía se sigue hablando de la herencia económica mala.

¿Cómo ve al Barça?

Me gusta mucho como Flick lleva al equipo, como están progresando los jugadores. Desde el 2008 teníamos una generación con muchos éxitos. Se debía hacer un cambio generacional que empezó en el 2020 con Koeman, lo siguió Xavi y ahora, Flick. Estamos llevando un gran recorrido y falta un poco, ganar la Champions que todos queremos. El equipo es competitivo y lo ha demostrado ganando dos ligas seguidas. Otras áreas del club no van bien. La económica, por ejemplo. No hemos recuperado todavía el 'fair play' financiero. Hay ciertas lagunas en otras áreas. Vamos retrasados en algunos aspectos. Otros clubes que sufrieron el Covid ya se recuperaron hace años y el Barça todavía no lo ha hecho.

Josep Maria Bartomeu, en un momento de la entrevista / Valentí Enrich

Fue a votar en las últimas elecciones y dijo que votaría a Víctor Font.

No dije eso. Lo que dije es que era el momento de un cambio generacional. Somos la generación del power point, del círculo virtuoso que ganamos en el 2003. Desde entonces, han estado en la presidencia Joan Laporta, Sandro Rosell, yo y otra vez Laporta. Llevamos 23 años y lo que dije es que era el momento del cambio para que llegasen nuevos socios con nuevas ideas, pero no dije a quien votaría.

Conoce a Joan Laporta, ¿cómo lo ve?

Llegué al club con él en el 2003. Tenía una forma de hacer las cosas entre el 2003 y el 2010 y ahora a veces me cuesta reconocerlo. Por ejemplo, con el 'fair play' financiero perdido por una serie de decisiones económicas que tomó la junta. Inflando unas pérdidas que luego nos perjudicó. Al Laporta de antes eso no se le hubiese escapado. Personas que le han acompañado en esta segunda etapa pecaron de falta de conocimiento del mundo del fútbol y ello perjudicó los cierres contables del 21 y el 22. El Laporta de la primera etapa hubiese impuesto más su decisión. Como también en la salida de Messi, una de las peores decisiones que se han tomado. Si hubiese decidido él solo, quiero pensar que no la hubiese tomado.

¿Tiene contacto con él?

Hace tiempo que no. En los últimos años, además, él me ha demandado varias veces.

Habla de demandas. El Barça parece que siempre esté en guerra.

No son buenas, pero han existido siempre en el Barça. Hablamos ahora de la herencia, pero es que ha sido así siempre. Desde siempre la directiva entrante acusa a la anterior de mala gestión económica. Lo hizo Núñez con Montal, nosotros con Gaspart... Es algo a lo que nos hemos habituado y creo que al socio lo que le interesa es el fútbol. Estas guerras perjudican mucho a la marca.

Laporta dice que ha salvado al Barça.

No sé de que. Pero lo que he dicho antes, desde los años 50, cada junta que ha entrado ha dicho lo mismo. Nosotros mismos lo dijimos en el 2010 porque Laporta dejó el club con unas pérdidas recurrentes muy grandes, con una deuda que era superior a los ingresos. En un año y medio, dos años, dimos la vuelta a la situación. En este caso, se ha creado un relato que le ha servido mucho para tomar algunas decisiones. Lo han alargado mucho. El socio ahora quiere salir de esta situación creada por el Covid. El resto de clubes ya lo han hecho y nosotros todavía no por haber inflado las pérdidas.

¿Qué pensó cuando Sandro Rosell dimitió y le dijo que tenía que ser presidente?

Primero, intenté convencerle para que no dimitiese. El proyecto que estaba llevando iba muy bien. Habíamos ganado nueve títulos, llevábamos unos beneficios de más de 130 millones. Fue irreversible. No quiso escuchar. Pensé en seguir el proyecto que habíamos iniciado en el 2010, con una serie de decisiones que iban a mejorar mucho el club en su parte deportiva, patrimonial y económica. En el 2020, diez años después, la revista Forbes nos puso como el club número uno en el mundo. Por primera vez en la historia, el Barça era el club más valorado en el mundo. Ya sé que solo es una información, pero dice mucho del trabajo hecho.

¿El peor presidente de la historia? En seis años, ganamos trece títulos

Hay gente que dice que usted es el peor presidente de la historia del Barça. ¿Cómo valora su mandato?

Me hace gracia. En seis años de presidencia ganamos trece títulos. Además, nueve como vicepresidente con Sandro Rosell y uno con Laporta. Tengo 23 con el primer equipo, es para estar orgulloso. En mis años de presidente, ganamos 110 millones de euros, luego el Covid se llevó por delante 128. Quien dice eso debe pensar en otros temas. Hubo un cambio en el movimiento peñístico, la Fundació fue nombrada la mejor del mundo, el fútbol base funcionaba. Los jugadores que han debutado ahora en el primer equipo se ficharon entonces con Amor, Roura, Altimira. Hicimos el Johan Cruyff, dos pabellones en la Ciutat Esportiva, se ganó el referéndum del Espai Barça... Claro que hubo errores, pero la balanza es muy positiva.

¿Qué me dice de la herencia?

En marzo del 2020 llega la pandemia y el confinamiento. El Barça deja de ingresar mucho dinero y es imposible pagar las facturas. Lo que se hace es pedir préstamos. En octubre del 2021 LaLiga hace un informe que dice que el impacto del Covid en el Barça es de más de 500 millones de euros por el perjuicio causado. A partir de aquí, hay que recomponer. Lo empezamos haciendo con una reducción del salario de todos los deportistas profesionales en un 14% a fondo perdido. Se redujeron muchos gastos para paliar la falta de ingresos. Estaba el estadio cerrado, las tiendas, el Museu... Fueron 500 millones durante 18 meses. Muchos clubes fueron revirtiendo la situación y nosotros aún estamos así. Hicieron las palancas con activos creados por nosotros. Barça Studios, Barça Innovation Hub, BLM... activos creados para hacer frente a los equipos de la Premier y los clubes Estado.

Inflaron las pérdidas en 280 millones y dijeron que eran por mala gestión. Por ello, perdimos el 'fair play'. Fue un disparo a pie

¿Por qué dice que se inflaron las pérdidas?

Perdimos 128 millones en el primer año de Covid, pérdidas que te permiten amortizar en cinco años. El cierre del siguiente ejercicio ya lo hizo la junta actual e inflaron las pérdidas en 280 millones. Insistieron en que no eran por el Covid, que eran por mala gestión, cuando era claro que eran por el Covid. Al ser mala gestión, no se pudieron amortizar en cinco años y perdimos el 'fair play'. No sé porque lo hicieron, pero lo hicieron mal. Quizá no sabían las consecuencias que tendría aquella decisión.

Vamos con la Ciutat de la Justicia.

Hace poco el Supremo exoneró a Sandro Rosell, al Barça y a mí mismo por el Caso Neymar. Dijo el tribunal que el fichaje se había hecho bien. Gracias porque en SPORT publicasteis la noticia. En otros medios, como TV3, no lo han hecho todavía. Está el Caso Negreira, el Barçagate, el de Malcom, el de la minuta de González Franco... Hay muchos, pero en ninguno se me acusa de haber metido la mano en la caja.

Josep Maria Bartomeu, en un momento de la entrevista / Valentí Enrich

Un caso es el de las comisiones derivadas del Forensic.

Laporta hizo una auditoría. La denuncia a la Fiscalía contra mí es de 30 millones de euros. Solo me preguntaron por el caso del Laietà, que es un millón y medio de euros, y de Neymar, que es 1,7. Del resto, nada. O sea, de todo por lo que me denunció Laporta solo hay indicios de que pueda haber delito en estos dos casos. Fue una denuncia exagerada, sin sentido. Si me hubiesen preguntado, les hubiese explicado cada operación.

Tengo muchos casos en los juzgados, pero en ninguno se me acusa de haber metido la mano en la caja

Vayamos con el Barçagate. ¿Cómo explica la contratación de una empresa para difamar en las redes sociales?

He declarado dos veces en sede judicial y lo haré una tercera en julio o septiembre. Contratamos una empresa para monitorizar las redes sociales. Lo teníamos de los medios tradicionales, pero no de las redes sociales. Fue una decisión mía para saber lo que decían del Barça y poder incidir de forma positiva, para velar por la reputación y la marca Barça. Hay una serie de denuncias en sede judicial y veremos su recorrido.

¿No se extralimitaron incluso con insultos?

Declararon en un juicio que habían hecho cosas fuera de los contratos. En el club no lo sabíamos, lo hicieron porque creían que podían mejorar ciertos aspectos, según dijeron. Creo que lo deberían haber consultado antes al club y no lo hicieron.

¿Por qué no lo sabían todos los miembros de la junta?

Al principio, no lo sabían. Es cierto. Lo sabían algunos y los ejecutivos del club. Hablamos del año 2017, con una situación crítica en Catalunya por el Procés. La politización de la sociedad también afectaba mucho al Barça y se corría el riesgo que alguien lo utilizase para fines políticos.

Vayamos al Caso Negreira.

El Barça nunca intentó comprar árbitros. Lo viví en el 2014 como presidente y ya como vicepresidente sabía de la existencia de estos informes. Ha quedado demostrado. Ningún árbitro ha dicho que el Barça lo compró o lo intentó comprar. En sede judicial, están los informes, los vídeos que hacía Javier Enríquez. El servicio existe y la documentación está, se puede discutir si era más caro o más barato, pero está. El juez deberá decidir. Que el socio del Barça esté tranquilo porque nunca se intentó comprar a un árbitro. No tiene ningún sentido. Teníamos el mejor equipo.

Que el socio del Barça esté tranquilo porque nunca se intentó comprar a un árbitro. No tiene ningún sentido. Teníamos el mejor equipo

Quizá es el presidente que más ha defendido al Barça en este caso.

Sí, soy el principal acusado, pues para otros presidentes el caso ha prescrito. Yo lo fui entre el 2014 y el 2018. Ese año el servicio se dejó de hacer por un tema de costes económicos. Lo he defendido por el Barça, por su reputación. A veces el Real Madrid ha pedido mucha más información fuera del tema para conocer las entrañas del club. Detalles de la gestión patrimonial, comercial, económica o deportiva del Barça. Me opuse y el juez me dio la razón.

Antes ha hablado de Messi.

Es el mejor jugador de la historia. Nos ha dado los mejores años de la historia del club. El planteamiento que teníamos cuando era presidente era que después del Mundial de Qatar se iría a Miami. Beckham ya había estado en Barcelona. Para él, era un objetivo importante. Lo ganó, pero no lo pudimos disfrutar como jugador del Barça. Su salida me pareció un error histórico. Por su aportación deportiva y por su aportación económica y comercial. Una parte de los problemas económicos que hemos tenido estos años se deben a la falta de un jugador como él. Solo hay que mirar las cifras del PSG o el Inter de Miami. Es más que un futbolista.

La salida de Messi me pareció un error histórico. Por su aportación deportiva y por su aportación económica y comercial

Pero a usted le envió un burofax pidiendo que le dejase marchar.

Es entendible por lo que se estaba sufriendo por la pandemia. Ya he dicho que los profesionales se rebajaron un 14% el sueldo, lo que supuso un ahorro para el club de unos 90 millones de euros. En agosto, se les pidió un nuevo esfuerzo, una rebaja del 20%. Entre esto, el 2-8 de Lisboa que fue uno de mis peores días como presidente, que Ronald Koeman quisiese hacer cambios, Messi decidió irse, pero tenía contrato y le dije que no porque el Barça lo necesitaba.

¿Aquella junta fue víctima de aquel equipo?

Las renovaciones fueron en el año 2017. Básicamente de cuatro jugadores. Messi, que se merecía lo que pidió y más, Piqué, Busquets y Jordi Alba, que eran fundamentales en el equipo. Los cuatro tenían ofertas y era importante mantener a ese grupo porque ganaba y hacía disfrutar. Lo hicimos igualando las ofertas que tenían.

De mi mandato no me arrepiento de nada pero cambiaría algunas decisiones. Por ejemplo, me precipité despidiendo a Zubizarreta

También se va Neymar por 222 millones y se ficha a Dembélé, Coutinho y más tarde a Griezmann. Todos ellos por más de 100 millones.

El mercado estaba inflacionado por los clubes de la Premier y los clubes Estado como el PSG y el City. Teníamos el mejor equipo del mundo y nuestros jugadores recibían ofertas constantemente. El resto de equipos quería deshacer la plantilla del Barça Cuando se paga la cláusula de Neymar vivimos un momento delicado y más cuando días después supimos que otro equipo estaba dispuesto a pagar los 400 millones de la cláusula de Messi. Los técnicos nos pidieron a Dembélé. Los 105 millones más los 30-35 de variables eran amortizables porque era muy joven. Tuvo un buen inicio pero se lesionó enseguida. Xavi ya dijo que sería un fuera de serie y lo ha demostrado en el PSG. Ya es Balón de Oro. Coutinho viene porque Iniesta nos comunicó que se iba. Los técnicos sugieren aquel fichaje. Lo podíamos pagar.

Para acabar, ¿se arrepiente de alguna decisión tomada en su mandato?

Arrepentirme no, pero cambiaría algunas decisiones. Por ejemplo, creo que me precipité despidiendo a Andoni Zubizarreta. Ahora, hablaría con él, cambiaría algunas cosas, pero no lo hubiese despedido.