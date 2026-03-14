Josep Lluís Núñez: Luces y sombras de sus 22 años de presidencia

Las elecciones de este domingo decidirán si Víctor Font es el nuevo presidente del Barça o si Joan Laporta se encamina a cumplir 17 años como presidente en sus dos etapas al frente del club.

Joan Gamper, con cinco presidencias, es el máximo mandatario blaugrana con más etapas en el club mientras que Josep Lluís Núñez se mantiene como el presidente más longevo.

Nuñez y Gaspart eran la parte fundamental de la Comisión Deportiva del Barça / Joan Ignasi Paredes

Núñez dirigió el Barça durante más de dos décadas dejando un legado elogiado por unos y criticado por otros. El nuñismo marcó una época y con la perspectiva del tiempo hemos querido analizar de una manera honesta los puntos fuertes y débiles de la presidencia más larga de la historia blaugrana.

ASPECTOS POSITIVOS

FICHAR A CRUYFF Y REFORZAR SU FIGURA EN EL AÑO 1990: Uno de los puntos de inflexión clave de la historia del Barça se vivió en la primavera de 1988. El presidente del Barça se debatía entre la continuidad de Luis Aragonés o apostar por Javier Clemente con quién mantenía una gran relación.

El hecho de que la oposición tuviera a Johan Cruyff como posible arma electoral fue decisivo para que Núñez contratara al holandés. Cruyff cambió la historia del Barça con un estilo de juego único pero la explosión del 'Dream Team' no fue inmediata y la clave para que las ideas revolucionarias de Johan triunfaran estuvo en la paciencia que tuvo Núñez en el tramo final del curso 89-90. El equipo no funcionaba como se esperaba y en una asamblea de socios la mayoría pidió la destitución de Cruyff.

Nuñez presentó a Cruyff en el año 1988 / Zoltan Czibor

Núñez resistió y a partir de aquí llegaron cuatro años gloriosos que dejaron huella en el Barça y pusieron las bases del mejor Barça de la historia liderado por Guardiola.

CONTRATAR GRANDES CRACKS MUNDIALES: En la era Núñez desfilaron por el Camp Nou algunos de los mejores futbolistas del planeta. Hansi Krankl fue el primer gran astro fichado por la directiva de Núñez pero le siguieron Alan Simonsen, Bernd Schuster, Diego Maradona, Gary Lineker, Koeman, Laudrup, Stoichkov, Romario, Figo, Ronaldo Nazario, Rivaldo o Kuivert entre muchos otros. En los 80 y 90 el Barça contó con grandes cracks.

Nuñez fichó a Ronaldo Nazario / Valentí Enrich

Como en cualquier época también hubo errores flagrantes pero Núñez siempre luchó por fichar a los grandes genios de cada época.

CONSEGUIR LA PRIMERA CHAMPIONS: La gran asignatura pendiente del barcelonismo era la Copa de Europa/Champions y la primera llegó en el año 1992. La final de Berna de 1961 y la de Sevilla de 1986 habían sido grandes decepciones e incluso había la sensación de que el Barça se tendría que conformar con ganar Recopas.

Además de los títulos europeos, en la era Núñez el Barça ganó siete ligas mientras que en los anteriores 17 años solo se había ganado un campeonato liguero.

Nuñez fue el primer presidente en poder ganar una Champions / Antoni Campaña

Núñez ganó las cuatro Recopas de la historia del Barça pero su gran éxito deportivo fue que en Wembley el club se coronara en lo más alto gracias al gol de Koeman.

CONVERTIR LA MASIA EN LA RESIDENCIA DE FUTBOLISTAS:La Masia fue hasta la llegada de Núñez la sede social del club pero la idea de convertirla en una residencia de futbolistas de la cantera en 1979 fue una revolución exitosa.

Nuñez visitó las instalaciones de La Masia / Archivo

Esta idea de la directiva de Núñez con Jaume Amat como impulsor resultó a la larga una de las mejores decisiones de la historia del club. El fútbol base blaugrana multiplicó su valor a partir de esta decisión estratégica.

LAS SECCIONES:El baloncesto, balonmano y hockey patines del Barça crecieron y fueron muy exitosos gracias a la apuesta desinhibida de la directiva de Josep Lluís Núñez. El presidente blaugrana confió en entrenadores como Valero Rivera, Aíto García Reneses, Josep Lorente o Carles Figueroa y la estabilidad en estas secciones fue muy productiva.

Nacho Solozábal y Núñez felices tras ganar un título / Josep Maria Arolas

Los títulos nacionales en el baloncesto blaugrana se multiplicaron y en las otras dos secciones los éxitos internacionales fueron indiscutibles. El único éxito que se resistió fue ganar la Euroliga de baloncesto a pesar de que el Barça se convirtió en un habitual de las 'final four'.

EL CRECIMIENTO PATRIMONIAL: El perfil profesional de Núñez le hizo proclive a desarrollar con éxito numerosos proyectos arquitectónicos.

Nuñez en sus primeros años de presidente con Quini, Rexach, Olmo... / Archivo

La modernización y ampliación del Camp Nou, la construcción del Mini Estadi e incluso la compra de los terrenos para edificar la Ciutat Esportiva Joan Gamper fueron consecuencia de su idea de no vender patrimonio y apostar por el crecimiento del club en este apartado.

LA GESTIÓN ECONÓMICA: Núñez heredó una situación financiera complicada y dedicó gran parte de sus esfuerzos a conseguir estabilizar y mejorar el club en esta área.

Nuñez siempre priorizó cuidar la economía / Joan Monfort

Núñez luchó para incrementar los ingresos atípicos y gestionar el club como una empresa lo que le llevó a lograr superávits que celebraba como si de un título se tratara.

CRECIMIENTO SOCIAL: Josep Lluís Núñez delegó en Nicolau Casaus la gestión de las peñas. El crecimiento a nivel de socios, abonados y peñistas fue importante en una época en la que el Barça se volcó para cuidar y potenciar estos 'embajadores' del club por todo el territorio catalán, español e internacional.

ASPECTOS NEGATIVOS

INCONSISTENCIA EN LA ELECCIÓN DE ENTRENADORES: Lucien Muller fue el primer entrenador de la era Núñez pero el baile de técnicos fue tan constante como inconsistente. Se pasó de un hombre joven y de la casa como Rifé a una vieja gloria como Helenio Herrera o una leyenda como Kubala. De un entrenador centroeuropeo como Lattek se pasó a un argentino como Menotti y de allí a un desconocido inglés como Venables ante la imposibilidad de fichar a Robson. Cruyff fue un oasis ya que antes y después llegaron técnicos con características opuestas.

Nuñez y Van Gaal mantenían una relación cordial / Joan Ignasi Paredes

A partir de Cruyff, Núñez aprendió a confiar en dar tiempo a sus entrenadores aunque la elección de los técnicos nunca respondió a una línea coherente.

AUSENCIA DE PROYECTO DEPORTIVO COHERENTE: Núñez nunca contó con la figura de un director deportivo o de un secretario técnico que diera continuidad a la idea de fútbol que se quería para el primer equipo.

Nuñez en sus primeros años de presidente con Quini, Rexach, Olmo... / Archivo

La manera de jugar la marcaban los entrenadores y se pasaba con facilidad del juego de toque al 'pressing' inglés hasta decidirse por el estilo propio de Cruyff o el pragmatismo de Robson. En los fichajes tampoco había una idea planificada o una estructura planificada.

ENFRENTAMIENTO Y DESTITUCIÓN DE JOHAN CRUYFF: Si fichar y reforzar la figura de Cruyff se demostró como un acierto total no lo fue enfrentarse a él y vivir una época de 'guerra fría' en la que el presidente y entrenador no coincidían en su manera de pensar ni ejecutar la política deportiva.

Nuñez y Cruyff tuvieron una relación explosiva / Antoni Campaña

Cuando los resultados abandonaron a Cruyff tras la maldita final de Atenas, Núñez no dio a su entrenador las herramientas para rehacer el proyecto y empezar una nueva era ganadora. La quinta del Mini era la base ideal para crecer en los años siguientes pero el cese de Cruyff en la primavera de 1996 rompió una manera de hacer que no se recuperaría hasta el 2003.

GESTIÓN DE LOS CRACKS: Núñez nunca supo tratar a los grandes futbolistas que él mismo contrataba. Acabó en los juzgados con Schuster y la plantilla del primer equipo se le revolucionó en el Motín del Hesperia.

El motín del Hesperia fue una revolución de los jugadores contra Núñez / Zoltan Czibor

Anteriormente no había sabido gestionar un crack complicado como Maradona y así se fue repitiendo con la mayoría de estrellas que desfilaron por el Camp Nou.

LA VENTA DE MARADONA Y LA FUGA DE RONALDO: Dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos pasaron de manera fugaz por el Barça. Si fichar a Maradona fue un gran éxito en el año 1982, venderlo dos años más tarde aunque resultara una buena operación económica fue un negocio deportivo más que dudoso. Los problemas extradeportivos del argentino sirvieron para justificar una venta que de no haberse producido hubiera dado al equipo mucho más potencial futbolístico.

Núñez firmó a Maradona pero lo vendió dos años después / Zoltan Czibor

Con Ronaldo Nazario se repitió la historia una década más tarde. Tras un año inmejorable el brasileño, Ronaldo se fue al Inter en un movimiento que el nuñismo atribuyó al proceder poco ortodoxo de los agentes del crack.

LA DESCATALANIZACIÓN DEL CLUB: El lema 'més que un club' quedó descafeinado en la era Núñez a causa de la poca sintonía del presidente blaugrana con el catalanismo. Núñez, afín a Alianza Popular, trató de separar al club de la política pero alejándolo del valor simbólico que la entidad había adquirido tras la dura etapa franquista.

Nuñez fue presidente del Barça durante 22 años / Fernando Zueras

ESCASA CULTURA DEMOCRÁTICA: Josep Lluís Núñez no ocultó nunca su idea de dirigir el Barça de manera personal . El nuñismo asimiló de muy malas maneras las críticas y luchó por imponer un relato único en el que los que discrepaban de su gestión eran catalogados como malos barcelonistas. Núñez utilizó a los morenos como guardia pretoriana y tuvo connivencia con los aficionados ultras. Núñez toleró de mala manera que los medios de comunicación fiscalizaran su labor.

Josep Lluís Núñez era un discreto orador / Archivo

DISCURSO PÚBLICO ERRÁTICO: Josep Lluís Núñez era un orador muy mediocre y sus discursos en público eran poco sólidos y con un tono escasamente racional y creíble. Consciente de sus limitaciones, con el paso de los años el presidente blaugrana moderó sus apariciones públicas para no perder adeptos. Su vicepresidente Joan Gaspart era el más propenso a dar la cara en los medios de comunicación con un discurso más emocional que institucional.