Josep Cubells: "Hemos logrado estabilidad institucional"

Josep Cubells ha pasado balance en los medios del Barça. El vicepresidente y secretario de la junta ha valorado de la transición que ha vivido el club desde la dimisión de Joan Laporta y una parte de su directiva hasta que esta junta electa pueda asumir la dirección del club nuevamente: "Una parte de la junta directiva empezando por el presidente Joan Laporta dimitió en febrero y empezaron la carrera electoral. Lo vivimos con plena normalidad. Las elecciones fueron elogiadas por su transparencia y neutralidad. Estas elecciones desembocaron en una fiesta del barcelonismo en la jornada electoral. Así fue escogida la nueva junta que dirigirá el club en los próximos cinco años".

Marc Gasol siguió el encuentro desde el palco, junto a Josep Cubells / DANI BARBEITO

Cubells ha relatado como se ha transicionado entre la dimisión de Joan Laporta, las elecciones y estos meses anteriores al 1 de julio en los que la nueva junta tomará posesión del cargo: "El escenario que nos plantea los estatutos es simple. Por una parte, la junta que finaliza el 30 de junio y la que arranca el 1 de julio han de coexistir. Y lo hemos hecho con una coordinación constante, respeto institucional y siguiendo todos los procedimientos que marcan los estatutos."

Cubells cuenta con el apoyo del presidente y de la Junta para ratificar el nuevo acuerdo con la Euroliga / FCB

Durante cinco meses el Barça ha seguido su actividad normal pese a que la celebración de las elecciones supone un movimiento importante a nivel institucional: "Hemos realizado una gran labor de coordinación que nos ha traído una estabilidad instiucional. Una estabilidad en todas las áreas del club, en el área deportiva, social y económica con una junta que ha finalizado el ejercicio. Somos una junta que hemos seguido con los mismos retos, el Espai Barça era uno de esos retos. Cualquier cuestión relacionada con el Espai Barça se ha gestionado con esta junta".

Yuste, Laporta y Cubells en el palco del Metropolitano / Valentí Enrich

En estos últimos meses el Barça no ha frenado la planificación deportiva en ninguno de sus equipos. Tampoco se ha visto afectada por las elecciones ninguna área estratégica de la entidad. Así lo ha explicado Josep Cubells. "Una de las razones por las cuales las elecciones fueron en marzo era para que los ejecutivos pudieran pllanificar la próxima temporada en las diferentes secciones con tranquilidad y siendo firmes. Ya se están viendo los frutos. Hemos tenido éxitos en el primer equipo de fútbol con una rúa de más de 900 mil culés celebrando el título de liga. En el femenino también ha sido un éxito. Se ha logrado el logro de las 50 Copas de Europa en un éxito que llena de orgullo y felicidad a los culés."

El directivo responsable de la sección, Josep Cubells, dijo claro que los refuerzos deben llegar el próximo año / DANI BARBEITO

Josep Cubells entiende que esta transición de directivas ha resultado positiva para el FC Barcelona en todos sus ámbitos: "Ha sido una etapa muy satisfactoria. Se espera a partir de 1 de julio una nueva junta que presidida por Joan Laporta será una junta de continuidad. Laporta lidera nuestro proyecto. Como vicepresidente y secretario de la junta he tenido una percepción de la estructura más global del club. He conocido personalmente todas las dinámicas y he observado dinámicas que se pueden mejorar y con los compañeros de la junta hemos realizado propuestas para cambiarlas y mejorarlas. Nos gusta mejorar en el campo pero también en los despachos".

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El vicepresidente del Barça está satisfecho con la labor que ha realizado la junta directiva interina presidida por Rafa Yuste y se muestra ilusionado con la nueva etapa que liderará de nuevo Joan Laporta: "El último acto como junta lo abordaremos este 30 de junio. Abordaremos los últimos temas y flecos de este mandato. Hay que cerrar temas de carácter económico, institucional y deportivo de este mandato. El día siguiente realizaremos un acto que será el punto de partida para la junta escogida. Es un acto cargado de simbolismo. Será un acto de despedida entre comillas porque todos los que hemos colaborado con esta junta nos incorporaremos a la nueva directiva presidida por Joan Laporta. Laporta marcará los ejes del nuevo mandato con mucha ambición con el objetivo de hacer felices a los socios del Barça y de continuar con los éxitos a todos los niveles".