Josep Boter: 100 años de la llegada al Barça del cazatalentos más especial

La nueva Masia inaugurada en el 2011 en la Ciutat Esportiva Joan Gamper fue bautizada con el nombre de Oriol Tort. Tort fue uno de los grandes impulsores del fútbol base blaugrana y su labor en la cantera fue clave des de 1959 hasta su muerte 40 años después.

El maestro de Tort en el Barça fue Josep Boter, un empleado anónimo que contribuyó con su ojo clínico al fichaje de cracks del nivel de Fusté, Sadurní, Segarra, Olivella, Seguer, Biosca o Rexach entre muchos otros. Boter empezó a trabajar en el Barça hace un siglo.

No fue una figura con repercusión mediática y su labor no ha quedado reflejada en los libros de historia azulgrana, pero Josep Boter dio casi 50 años de su vida en el FC Barcelona con la eficacia por bandera. Su labor de descubridor de figuras del fútbol catalán fue impagable pero él nunca buscó el reconocimiento a su trabajo. El mejor premio para Boter era ver en el primer equipo a los jugadores que él recomendaba contratar.

El maestro de la cantera anterior a La Masia

En el 2016 Barça TV le dedicó un documental (Qui és el senyor B?) que provocó que su figura saliera del anonimato pero desde entonces poco más se ha escrito sobre uno de los personajes que más contribuyó a poner las bases del exitoso fútbol base blaugrana. Boter fue el maestro anterior a La Masia que logró con su ojo clínico detectar los mejores futbolistas emrgentes catalanes y del resto de España con unos métodos muy especiales.

Josep Boter el día de su homenaje, entre Cruyff y Kubala, en octubre de 1973 en el campo de Fabra y Coats / FC BARCELONA

Dos fichajes iniciales estelares

Boter había nacido en 1906 en L'Hospitalet y se convirtió en un gran seguidor culé desde que asistió con seis años a un partido del Barça en compañía de su tío. Boter jugó en su ciudad al fútbol pero en seguida se dio cuenta que no estaba dotado para practicar este deporte y se vinculó a labores más logísticas. Empezó a colaborar con la Federación Catalana y en 1925 ya trabajaba para el FC Barcelona en la Liga Amateur. Tardó nueve años a especializarse en la labor en la que dejó huella en el club. Su trabajo fue descubrir jugadores jóvenes para la cantera del Barça especialmente para los equipos aficionados del club que cumplían la función actual del Barça Atlètic.

Sus dos primeros fichajes para el barça en 1934 fueron Josep Escolà y Raich, dos figuras legendarias del club. Escolà es uno de los mejores delanteros de la historia blaugrana apodado el Catedrático por su gran clase. Jugó en el Barça entre 1934 y 1937 y entre 1940 y 1949 sumando 227 goles en 298 partidos. Raich fue un centrocampista de gran nivel que defendió los colores blaugranas entre 1934 y 1945.

Una formación azulgrana del 9 de septiembre de 1934. De pie (de izquierda a derecha): Cabanes, Pedrol, Francàs, Soler, Escolà, Guzmán y Villacampa. Agachados (mismo orden): Ramon, Saló, Raich y Vantolrà / FCB

Reconstrucción necesaria

El fútbol base azulgrana quedó muy dañado a causa de la Guerra Civil (1936-39) pero la eficiente labor del binomio formado por Ramon Llorens y Josep Boter logró enderezar la situación En la posguerra Boter fue el encargado de formar el equipo amateur barcelonista. Su tarea fue descomunal, con miles y miles de jóvenes jugadores observados durante muchísimos años. Boter no solo acudía a ver una media de cinco partidos cada domingo sino que observaba cualquier partidillo que se jugara en la calle para detectar el talento.

Josep Boter trabajó durante casi cinco décadas en el Barça / Autor desconocido

Su discreción y acierto en su trabajo provocó que su cargo no peligrara con los constantes cambios de directivas. La lista de jugadores que descubrió y que acabaron triunfando en el primer equipo es interminable. En sus casi cinco décadas de un trabajo que ahora se consideraría como 'scouting' llegaron gracias a él mitos como Biosca, Juanito Segarra, Seguer, Olivella, Rodri, Vergés, Brugé, Gracia, Bosch, Eladio, Vergés, Fusté, Tejada, Rexach o en sus últimos años Tente Sánchez o Paco Martínez.

Un observador único

"Está Boter para vernos jugar" era la frase que se oía en cualquier campo de fútbol de Catalunya cuando Josep Boter buscaba jugadores de gran nivel: "Nunca les hablé de dinero, mi misión era la de comprobar si podían rendir para el Barça y después proponerles si podían jugar y de la parte económica ya se encargaban los directivos". En una de sus escasas entrevistas concedida en 1973 el gran cazatalentos del Barça lamentaba entonces la deriva del fútbol: "El nivel medio del futbolista ha bajado, hoy impera una mayor preparación pero falta la genialidad". Boter añadía que "existe más materialismo y la juventud se ha apartado del fútbol".

Josep Boter salió en contadas ocasiones en la prensa deportiva / Archiuvo

Humildad y entrega total al Barça

Conocido como 'Il Comendarore' era como un padre para los jugadores que él incorporaba al club. Josep Maria Fusté afirmó en el documental de Barça TV que "Boter es una de las mejores personas que he conocido y creo que después de Gamper la persona más influyente en la historia del club". Otro mito como Carles Rexach confesaba en este documental de la televisión del Barça que "cuando algún entrenador no me hacía jugar Boter aparecía y me decía que tranquilo que mientras yo esté aquí tu estarás en el Barça".

Boter tenía la teoría que se podía encontrar una figura de cada 700 futbolistas vistos y en una época en la que los equipos inferiores del Barça estaban muy lejos del salto que dio a partir de la década de los 80 ofreció una dedicación artesanal basada en la estima al club y al fútbol.

Josep Boter era un enamorado de su trabajo como cazatalentos / Autor desconocido

Oriol Tort, su discípulo

Oriol Tort compartió más de una década de trabajo codo a codo con Boter y aprendió de su ojo clínico y una calidad humana en una época en la que no se hablaba de los 'valors' pero se practicaba con los hechos. Tort trabajó a fondo en lo que se conocía entonces como 'los equipos infantiles' y amplió la labor de captación de Boter a edades más pequeñas para que la formación del barça tuviera más incidencia en los jóvenes aspirantes a crack.

Oriol Tort es uno de los grandes impulsores históricos del fútbol base del Barça / Sport

Boter los fichaba para el equipo amateur mientras que con Tort ya se empezó cada vez más a rebajar las edades para que el futbolista creciese en la estructura de la cantera del Barça. Antes de que La Masia fuera la residencia de los jugadores de fuera de Barcelona o Catalunya, este tipo de fichajes vivían en una pensión en la que estaban menos controlados. Era conocida como 'la pensión la patata' al tener poca variedad gastronómica.

Un homenaje más que merecido

La humildad y excelencia en el trato a los futbolistas del señor Boter recibió una recompensa más que merecida el 27 de octubre de 1973. En el campo Fabra y coats donde jugaban los equipos inferiores del Barça antes de la contrucción del Mini Estadi se organizó un homenaje para un Boter que había tenido que apartarse de su labor en el club a causa de una enfermedad. La Agrupación de antiguos jugadores del Barça montó una serie de partidos en los que participaron hasta 80 antiguos jugadores del barça muchos de ellos descubiertos por Josep Boter. El acto tuvo tanto calado hasta el punto que estuvieron presentes Samitier, Laszi Kubala y Johan Cruyff, tres de los grandes mitos del barcelonismo de todas las épocas.

Josep Boter escoltado por Johan Cruyff y Laszi Kubala / Seguí / FC Barcelona

El holandés tenía previsto jugar pero no lo hizo ya que justo en ese momento recibió la noticia de que se habían arreglado todas las trabas burocráticas para debutar de manera oficial con el Barça. Cruyff debutó el día siguiente contra el Granada. La fotografía de Kubala y Cruyff con Josep Boter enviaba un mensaje muy potente valorando el trabajo colosal de este gran cazatalentos.

Reivindicar una figura olvidada

El 8 de junio de 1978 Josep Boter murió y su figura quedó olvidada entre el barcelonismo. Su mejor legado, además de sus fichajes exitosos, fue influir en Oriol Tort como el gran impulsor con Laureano Ruiz del 'boom' de La Masia. Hoy recuperamos su figura porque se cumplen 100 años de su llegada al Barça. Los héroes del barcelonismo son lógicamente los jugadores y entrenadores que han marcado la historia de los 125 años de este club pero personas como el señor Boter han dejado un legado que conviene reivindicar.

Si alguien merecería que un campo de la Ciutat Esportiva Joan Gamper llevara su nombre sería él. No es el único ya que han sido muchos los que han aportado su granito de arena para que la cantera del Barça disfrute hoy de un prestigio internacional indiscutible. Pocos como Boter han quedado tan injustamrente olvidados. Pasar de jugar en el campo 7 de la ciutat Esportiva a jugar en el Campo Josep Boter sería un homenaje a estos héroes anónimos que han hecho grande al Barça en sus raíces y esencias.