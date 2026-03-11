Josep Maria Minguella: “Si fuera Laporta, cogería el pasaporte y me iría a Miami a convencer a Messi"

En la última semana electoral, la figura de Messi ha vuelto a situarse en el centro del debate en torno a las próximas elecciones del FC Barcelona. A pesar de las especulaciones y de las constantes referencias a su nombre en clave electoral, el astro argentino no se ha pronunciado públicamente y mantiene su atención centrada en su actual temporada en la MLS con el Inter Miami.

Algunos candidatos sí han utilizado su figura para reforzar sus discursos. Víctor Font señaló que una de sus primeras acciones si llegara a la presidencia sería llamar a Messi para intentar reconstruir la relación. Por su parte, Marc Ciria llegó incluso a utilizar la imagen del argentino en una pancarta instalada en Barcelona, destacando el peso simbólico que el ex capitán azulgrana sigue teniendo en el entorno del club.

El actual presidente, Joan Laporta, también se refirió en su momento a la posibilidad de realizar un gran homenaje al jugador. Sin embargo, matizó que actualmente el club tiene otras prioridades institucionales y deportivas. Aun así, la relación entre Messi y la directiva continúa siendo uno de los temas más sensibles entre los socios y aficionados.

Quien sí agitó el debate fue Xavi Hernández en una entrevista concedida a La Vanguardia. El técnico recordó el contexto de la salida de Messi en 2021 y también habló sobre el intento fallido de regreso en 2023, cuando Laporta ya ocupaba nuevamente la presidencia del club. Sus palabras reabrieron la discusión sobre si el retorno del argentino fue realmente posible o si se trató de una oportunidad perdida.

Minguella lo tiene claro: un vuelo a Miami

Más allá de las declaraciones políticas o institucionales, hay figuras históricas del entorno azulgrana que siempre han tenido clara su postura respecto a Messi. Una de ellas es José María Minguella, uno de los intermediarios más influyentes en la historia reciente del club.

Durante más de tres décadas como agente e intermediario, Minguella participó en la llegada al Spotify Camp Nou de algunos de los mayores talentos del fútbol mundial. Entre ellos estuvieron Diego Maradona, Hristo Stoichkov y Rivaldo, además del propio Messi, a quien muchos consideran el jugador más importante de la historia del club.

El propio Minguella también llegó a presentarse a las elecciones a la presidencia del Barcelona en 2003, en una candidatura en la que prometía fichajes de primer nivel como Lúcio, Deco y Roy Makaay. Su experiencia y conocimiento del mercado lo han convertido con el paso del tiempo en una voz muy respetada dentro del entorno azulgrana.

Fiel a su estilo directo, Minguella no ocultó recientemente su deseo de volver a ver a Messi vestido de azulgrana. “Cojo el pasaporte y voy para allá. Habría que hablar con Jorge, con su madre… porque la relación no se ha roto totalmente”, explicó, convencido de que aún existen puentes que podrían reconstruirse.

El veterano intermediario incluso imagina cómo sería ese hipotético regreso. “Luego te instalas en tu casa de Castelldefels, al lado del mar, y disfrutas de la familia. Seguro que añora los días y los meses que pasó con nosotros”, señaló. Y concluyó con un deseo que comparten muchos aficionados: “Me gustaría volver a verlo con la camiseta del Barcelona y con el número 10”, dice.