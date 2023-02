José María García recuerda a Marcos Alonso entre lágrimas: "No tengo palabras"

El periodista deportivo español atendió a Radio MARCA en 'El Programa de Ortega', donde habló de la figura del exfutbolista "Marcos Alonso lo era absolutamente todo", aseguraba García.

La muerte de Marcos Alonso Peña ha dejado un vacío importante en el fútbol español. El que fuera jugador del Barça y Atlético de Madrid, entre otros, ha fallecido a los 63 años víctima de un cáncer contra el que llevaba mucho tiempo luchando.

A raíz de la noticia que ha salido a primera hora del jueves 9 de febrero, las redes se han volcado con muestras de afecto y condolencias a la familia. Uno de sus mejores amigos, el periodista deportivo José María García, ha concedido unos minutos a "El Programa de Ortega", de Radio MARCA para hablar de la figura del exjugador y exentrenador.

Entre lágrimas, el madrileño ha recordado la importancia que tuvo el "Pichón" en su vida. "No tengo palabras. Sabía lo que ha luchado año y medio hasta que dejé de ir a verle porque estaba mal. Tenía una bronquitis y no quería ir. Esta última semana yo también he estado mal porque me han sometido a una intevención quirúrgica. Marcos Alonso era bueno, era generoso. Lo era absolutamente todo", aseguraba.

Además, García ha desvelado las dudas que tuvo su hijo, el actual jugador del Barça sobre si ir al Mundial o no, sabiendo el momento de salud por el que pasaba su padre. "La noticia es terrible. El cáncer... Él había luchado. Su hijo, cuando estaba en duda si iba a ir o no al Mundial de Qatar, quería renunciar a ir a la selección para quedarse con su padre y él le dijo que el mejor homenaje que le podía hacer era jugar con la selección", concluía.