José Mari Bakero, sobre la selección y Lamine Yamal: "Si el Barça se queja por esto, está fuera de contexto"

Este martes, la selección española se enfrentará a Egipto en un amistoso internacional que sirve como uno de los últimos ensayos antes de que el seleccionador Luis de la Fuente cierre la lista definitiva de cara al próximo Mundial.

El encuentro se disputará en el RCDE Stadium a las 21 horas y se espera un gran ambiente en Barcelona para acompañar a la Roja en este tramo final de preparación.

En la previa del encuentro en 'El Larguero', el exfutbolista José Mari Bakero analizó la situación de la Selección y el debate habitual en torno a las rotaciones.

El exjugador aseguró que es "natural" que el seleccionador haga convocatorias amplias y que introduzca cambios para probar nuevas variantes en función de las necesidades del equipo, especialmente en este tipo de amistosos.

El que también fue entrenador, defendió que el seleccionador "tiene suficiente experiencia" para gestionar este tipo de partidos y realizar pruebas sin perder el foco competitivo del grupo. Además, señaló que "los jugadores que él cree que son indiscutibles, para mí es normal que jueguen".

José Mari Bakero profundizó en la diferencia que existe para un futbolista entre ser titular o entrar desde el banquillo, un aspecto que considera clave en la gestión de los minutos en este tipo de partidos: "Entrar de inicio es mucho más fácil que entrar después".

En ese sentido, el exfutbolista puso como ejemplo la situación de Lamine Yamal: "Si el barça se queja porque juega Lamine, para mí estaría fuera de contexto. Al final es mucho mejor jugar de inicio que entrar en el minuto 60 porque la parte mental, la preparación y todo lo que es el concepto de competir se pierde un poco".