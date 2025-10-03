José Manuel Pinto, sobre su etapa con Guardiola en el Barça: "Sin Tito Vilanova fue otra cosa, nos afectó mucho"

José Manuel Pinto, exportero del FC Barcelona y uno de los personajes más singulares que ha pasado por el vestuario azulgrana, ha vuelto a rememorar su etapa en el club. El andaluz, único futbolista que puede presumir de tener un Grammy en su palmarés musical además de títulos deportivos, habló con franqueza de lo que vivió bajo el mando de Pep Guardiola y de la importancia que tuvo Tito Vilanova en aquel ciclo ganador.

El del Puerto de Santa María recordó que el vestuario del Barça durante esos años tenía una esencia única. “El equipo era prácticamente de la cantera y se creó una familia que fue de lo mejor que he vivido tras dejar el Celta. Fue la clave del sextete”, confesó Pinto, subrayando el papel de la unión entre jugadores para sostener una de las etapas más gloriosas de la historia del club.

Según el portero, la química entre Guardiola y Vilanova fue determinante y la clave de los éxitos. “Guardiola era un genio cuando hacía equipo con Tito Vilanova. Sin Tito Vilanova fue otra cosa, nos afectó mucho”, asegura. Pinto deja claro que la ausencia del entrenador azulgrana debilitó el proyecto. Fue una situación muy difícil para todos. Según el portero, la química entre Guardiola y Vilanova fue determinante y la auténtica clave de los éxitos de aquel Barça irrepetible. Para el andaluz, no se trataba solo de cuestiones tácticas, sino también humanas.

Tito era quien aportaba calma, equilibrio y cercanía en un vestuario lleno de figuras de primer nivel. “Fue una situación muy difícil para todos. Habíamos creado una familia, y cuando falta alguien tan esencial, todo se resiente”, reconoce.

En el caso de Guardiola, Pinto recordó incluso cómo los primeros pasos de Pep en el banquillo no fueron fáciles: “El primer partido que se estrena Guardiola, casi lo echan. A partir de ahí, arrasábamos en la primera parte, cada partido 5-0”.

Una hermandad con Víctor Valdés

Si hay un compañero al que Pinto guarda un cariño especial, ese es Víctor Valdés. Juntos compartieron portería y muchas vivencias dentro y fuera del campo. “Valdés era especial. Si tengo que ir a una guerra con alguien, voy con Víctor Valdés. Cuando se fue puso un vídeo que acabé llorando como una madalena. No he visto ningún portero como él. Era un animal”, relató con emoción.

Incluso reveló una anécdota personal en la boda del guardameta catalán. “Me dijo: ‘tú me has hecho el mejor’. Se dio cuenta de que lo apretaba trabajando. Es importante ser un compañero, porque si aprietas para ganarte tu puesto, eres un gran compañero”.

Su gran oportunidad: la Copa del Rey

Pinto fue durante años el portero elegido para la Copa del Rey. A pesar de ser suplente en la mayoría de competiciones, su profesionalidad le permitió vivir momentos únicos.

“Yo trabajaba porque sabía que llegaría mi oportunidad. Jugué la Copa del Rey, y cuando llegaron las semifinales, que lo normal era que jugase el titular, Guardiola me dijo que seguiría jugando yo. Guardiola dijo: ‘Pinto y 10 más’. Jugué cuatro finales, dos las gané y dos las perdí”, recordó con orgullo.

La despedida de Guardiola y su salida del Barça

El gaditano también compartió cómo vivió la marcha de Guardiola, un momento de cambio en el club. “Guardiola era muy culé y no quería irse mal. Quería irse ganando. Había conseguido todo, y en el último año que no se sentía tan confiante se fue”, explicó.

Su propia despedida tampoco fue sencilla. Aunque el entonces presidente Josep Maria Bartomeu le transmitió que seguiría, la decisión final fue otra. “Bartomeu me dijo que iba a continuar, pero Zubizarreta me echó”, desveló.