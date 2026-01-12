José Luis Sánchez estalla: "El Barça debería estar en Segunda División y desposeído de títulos"

El FC Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid por 3-2 en un partido muy intenso. El conjunto azulgrana levantó el título, y además, se adjudicó el primer 'Clásico' del año.

Mientras miles de aficionados celebraban el triunfo, otros tantos no quedaron satisfechos con lo visto sobre el césped. José Luis Sánchez ha declarado este lunes en 'Chiringuito Inside' que se siente "enfadado, triste y decepcionado".

El periodista ha analizado la actuación del Real Madrid durante la final, mostrando su decepción con los resultados y el nivel mostrado: "No entiendo a la gente que se fue a la cama satisfecha. Yo creo que no puedes perder contra el Barcelona y más contra un Barcelona menor. Un Real Madrid de circunstancias, sin defensas, con jugadores en bajo estado de forma estuvo a punto de llevarse la Supercopa".

El colaborador ha cuestionado la capacidad de ambos equipos de competir en Europa esta temporada: "Yo creo que tanto el Barcelona como el Madrid van a caer en cuartos de final de la Liga de Campeones. Veo que ese es su tope viendo como están el Arsenal, el Bayern y el City, entre otros equipos".

Además, José Luis Sánchez ha mostrado su profunda frustración por la organización de la competición: "A mí lo único que me molesta es disputar una competición contra un club que debería estar en Segunda División, descendido y desposeído de títulos. Es lo único que me deja contrariado".

El periodista ha insistido en su crítica y ha dejado más declaraciones: "A mí lo único que me quita el sueño es que en este país no se tomen decisiones y tengas que disputar competiciones ante clubes que deberían estar descendidos, jugando contra la Ponferradina, el Mirandés y demás clubes. Es lo único, pero bueno, es un fiel reflejo de nuestra querida España".