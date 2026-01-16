José Luis Sánchez, muy duro con el Barça pese a la victoria ante el Racing: "Es un equipo casi vulgar"

El FC Barcelona selló su pase a cuartos en la Copa del Rey tras vencer al Racing en un partido que, pese al resultado favorable, dejó más dudas que certezas. El equipo azulgrana cumplió, pero sufrió ante un equipo que lo dio todo.

Tras el partido, el debate no tardó en llegar y José Luis Sánchez fue directo en 'El Chiringuito' al valorar el nivel actual del Barcelona: "Es un equipo de andar por casa, y de andar por casa me refiero a España".

El periodista explicó que el conjunto catalán compite con solvencia en La Liga, pero sufre cuando el nivel sube: "En España le da para competir bien y sobrado en determinados momentos, en el momento que sale fuera, el Chelsea o el PSG le pasan por encima".

Uno de los momentos clave del encuentro fue la acción del minuto 94, una jugada mal resuelta que pudo haber llevado el partido a la prórroga: "Es un fallo incomprensible en este nivel. Se la tienes que dar al compañero y estamos en la prórroga".

Ni siquiera la presencia de futbolistas de primer nivel sirve como atenuante para el periodista: "Con Pedri, con Raphinha, con Lewandowski, con Lamine Yamal… un pase sencillo y es a la prórroga".

Para José Luis Sánchez, este tipo de errores explican por qué el Barça sigue generando dudas a pesar de ganar: "En el momento que le falla un jugador como Raphinha, es un equipo casi vulgar".

Además, el fiel defensor del Real Madrid se atrevió a sincerarse sobre su equipo: "Es una obviedad, el Madrid es una ruina ahora mismo, no es comparable con nadie, porque se tiene que comparar con él mismo, y él mismo es el que tiene que arreglar sus problemas".