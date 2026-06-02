José Luis Sánchez no da crédito con el posible fichaje de Julián Álvarez por el Barça: "Es inadmisible"

Será uno de los temas del verano: el posible fichaje de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, por el FC Barcelona. A pesar de que el delantero argentino tiene contrato en vigor hasta el 2030, el futbolista podría salir del conjunto colchonero en busca de nuevos objetivos. En los últimos días, uno de los destinos al que ha estado vinculado ha sido al conjunto de Hansi Flick.

Es un fichaje más que necesario para el Barça, especialmente tras la marcha de Robert Lewandowski. Está claro que el club catalán busca un '9' de nivel y Julián encaja perfectamente. Aunque, no lo tendrá nada fácil, ya que tendrán que negociar contra el Atletico de Madrid, que no tiene la necesidad de vender al futbolista. Sin embargo, el atacante argentino ya habría mostrado su interés en abandonar el club.

Como ya se ven venir que será un verano 'calentito', el Atlético de Madrid estalló en X, antes conocido como Twitter, por el posible fichaje de Julián Álvarez por el conjunto azulgrana. El 'CM' del club colchonero salió al paso para bromear sobre la situación y anunció que habían cerrado las incorporaciones de Pedri, Raphinha y Lamine Yamal.

Después de estos tres 'announces', el Atlético de Madrid aclaró que nunca harían algo así: "Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos...".

La broma del Atlético de Madrid en X / SPORT

La opinión de José Luis Sánchez, al descubierto

El 'vacile' del Atlético de Madrid sigue dando mucho de qué hablar, y desde 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, analizaron los tuits. Uno de los colaboradores que no se mordió la lengua al respecto fue José Luis Sánchez.

En primer lugar, el tertuliano de 'El Chiringuito' empezó diciendo: "El Atlético de Madrid solo puede publicar esos mensajes si tiene el 100% de seguridad que no va a traspasar a Julián Álvarez al Barça. Como el Atlético de Madrid venda a Julián Álvarez al Barça después de todo esto es para que se vayan todos".

"No puedes publicar esto si tienes la mínima duda de que Julián Álvarez se puede ir al Barça, porque como se presente con la camiseta del Barça se tienen que ir todos. Esto es inadmisible en cualquier club de una categoría elevada", sentenció.

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Por último, el colaborador del programa de Mega concluyó diciendo: "Yo no veo al Liverpool, Manchester United, Real Madrid o incluso el Barça, con todas las cosas que ha hecho, haciendo esto".