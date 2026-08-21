José Félix advierte al Barça si quiere fichar a un '9': "Está perdiendo amistades con algunos clubes. Va a estar más vigilado que nunca este año"

Todavía quedan algunos días para el cierre del mercado de fichajes veraniego que tantos nuevos rostros ha llevado al FC Barcelona. El club buscaba dar un golpe sobre la mesa y reforzar la plantilla con las últimas incorporaciones, la más esperada en la posición del delantero centro.

La negativa a escuchar siquiera ninguna oferta por Julián Álvarez del Atlético de Madrid, el pretendido deseado, obliga a Laporta y a Deco a buscar otros perfiles que pudieran encajar en la plantilla.

Julian Alvarez durante el entrenamiento con el Atletico de Madrid en la Ciudad Deportiva Wanda Atletico de Madrid / Europa Press

En las últimas horas, han salido nombres como Viktor Gyökeres, del Arsenal, o Lautaro Martínez, del Inter de Milán, aunque también algunos que ya juegan en LaLiga, como Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, o Georges Mikautadze, del Villarreal.

Portazos para el Barça en España

Sea como sea, el club parece decidido a afrontar este último tramo con la confianza de poder firmar a alguien. Sin embargo, desde España parece que los clubes se han vuelto especialmente reticentes a tener trato con el Barça, a tenor de los últimos episodios vividos en los mercados de los años anteriores.

Deco, director deportivo del FC Barcelona / Dani Barbeito

Por eso, el periodista José Félix advertía de la dinámica que se está estableciendo últimamente en la competición: "A mí me han dicho muchos clubes que van a estar muy atentos a los movimientos del Barcelona. Hay muchos equipos esperando a ver qué pasa este año", señalaba el director editorial del 'As' en el canal de Gerard Romero.

"El Barça está perdiendo amistades con algunos clubes: Athletic Club el año pasado, el Atlético de Madrid este año... El Real Madrid ya pasó a ser un enemigo declarado", añade, dando explicación a las puertas cerradas que se encuentra últimamente cuando está interesado en algún futbolista en España.

Rodri junto a Joan Laporta tras firmar el contrato que lo vincula al FC Barcelona / FC BARCELONA

Por eso, piensa que el club "va a estar más vigilado que nunca este año", augurando un final de mercado al más puro estilo Laporta, con firmas a última hora. Sin embargo, reconocía previamente que "todos los veranos pasa lo mismo y al final terminan inscribiendo a todos".

El reloj sigue corriendo y las opciones se agotan, veremos qué prepara la cúpula deportiva azulgrana para acometer los fichajes que adelantaba el propio Deco en el Trofeo Joan Gamper.