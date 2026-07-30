José Elías ya se ve en el Barça: "Podría ser el número dos, si el presidente es..."

José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.

En el último pódcast publicado de 'Búscate la vida', el empresario habló de la posibilidad de ser el presidente del FC Barcelona. En 2021, avaló con cerca de 35 millones de euros a Joan Laporta para que pudiera asumir la presidencia del club. No obstante, dejó de estar ligado al conjunto azulgrana después de que sustituyera su aval por una póliza externa.

El dueño de La Sirena sorprendió a todos cuando reconoció en el pódcast 'Búscate la vida' que "creo que la energy se me acabará cuando me presente a presidente del Barça".

En ese instante, Enric Pone expresó: "Uff, ¿y ese melón que acabas de soltar aquí bomba? Ha dejado ya de ser una idea a una vaga idea",

Elías no dudó en decir que "cada vez empiezo a tener más ganas", aunque avisó: "Pero, aún queda mucho tiempo... imagínate si tengo que combinar una cosa con la otra será complicado". Ponce le cuestionó: "¿Qué es combinar una cosa con la otra'". A lo que el presidente de Audax Renovables contestó: "Pues, hacer de youtuber siendo presidente del Barça".

Sin embargo, el empresario expresó que también le gustaría formar parte de la junta directiva, sin necesidad de asumir la presidencia del club.

Aunque reconoce que tiene dudas: "Aún no lo sé. Depende de quién vaya. A lo mejor estoy cómodo siendo el número dos en función de... Imagínate que va una persona mucho más relevante; lo normal es que él sea el número uno".

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Ponce comentó que "hay poca gente ahora mismo que yo crea que sea más relevante que tú", pero Elías tiene claro quién podría ser el próximo presidente del Barça dentro de unos años: "Gerard Piqué".