José Elías no descarta ser presidente del Barça

El empresario de Badalona, José Elías, fue una persona clave para que Joan Laporta pudiese ser presidente del Barça tras ganar las elecciones en el 2021. Gracias a él y a Jaume Roures, Laporta logró completar el aval de 124,6 millones de euros que debía presentar ante LaLiga. Lo hizo para cumplir la promesa que le había hecho a su amigo Eduard Romeu, que cuando empezó a trabajar para él le dijo que cuando llegasen a facturar mil millones de euros, le ayudase a ser presidente del Barça. En aquel momento, se convirtió en vicepresidente económico de la entidad, cargo que dejó hace unos meses.

Elías, que apareció en el número 30 de los españoles más ricos en la lista Forbes, acaba de publicar el libro 'Billionaire'. En él, repasa su vida y también habla de su experiencia en el Barça, club del que es seguidor y que no descarta un día presidir. "Me hace gracia estar vinculado al Barça y podría formar parte de alguna candidatura. Siempre había tenido descartado presentarme para ser presidente del Barça. Ahora, no pienso en ello, pero después de ver el documental de Núñez, ahora no lo descarto para un futuro", ha explicado en una entrevista al programa 'Què t'hi jugues' de SER Catalunya.

El empresario de Badalona, conocedor de la deuda que tiene el Barça de alrededor mil millones de euros, tiene clara la solución. "Si queremos un gran club, alguien deberá rascarse el bolsillo. En una empresa, cuando se llega a esta situación se debe hacer una ampliación de capital. El dinero lo pone el dueño o el siguiente dueño. A mí me gustaría que lo pusiese el dueño actual. El socio es dueño y, por lo tanto, tiene unos derechos y unas obligaciones. Si quieres un club grande y está en problemas, hay que apoyarlo. Para mí estos es ser dueño, si no, eres otra cosa. Creo que es mejor esto que venga un tercero", explicaba, dando como solución al problema una derrama entre los socios.

Elías también valoró su relación con Joan Laporta. "No me arrepiento de haber apoyado a Joan Laporta porque sigo pensando que era el mejor candidato, aunque hacían cosas que no me gustaban y por eso me fui. Cuando no pones medios para que no pasen cosas, lo más normal es que pasen cosas. Me sorprendió que una institución como el Barça se gestionase de una manera tan personalista. Creo que le salvé el culo y esperaba algo más de cariño", explicó

El empresario catalán también ha desvelado que tras haber hablado varias veces con Florentino Pérez, está seguro de que al presidente del Real Madrid le gustaría que el club blanco se convirtiese en SAD, además de reconocer que "me hubiese gustado que alguien como él hubiese presidido el Barça en los últimos años".