José Elías: "Creo que me presentaré a la junta del Barça; será un buen momento"

Joan Laporta asumirá oficialmente la presidencia del FC Barcelona el próximo 1 de julio tras conseguir una incontestable victoria en las elecciones del pasado 16 de marzo por delante del aspirante Víctor Font. El dirigente azulgrana estará al frente de la entidad hasta 2031 en el que en principio debe ser su último mandato, y aunque falte tanto tiempo ya hay algún posible aspirante que, de manera informal, ha dejado caer que podría plantearse concurrir a los comicios dentro de cinco años.

Se trata del empresario catalán José Elías, presidente de Audax Renovables y que fue uno de los apoyos financieros de Joan Laporta en las elecciones de 2021. En una conversación, le plantean si se ve presentándose para algún cargo público. "Antes me presentaré en una junta del Barça", aseguró el empresario catalán. "Lo único que tienes que tener buenos compañeros, ¿no? Rollo que venga Carles Puyol, que venga Gerard Piqué... Bueno, que tengas un buen equipo, no es un tema de ir por ir. Hay que ir con un proyecto y con una ilusión".

José Elías, que es seguidor barcelonista y socio, se plantea la posibilidad de concurrir a unas futuras elecciones partiendo de la base de que Joan Laporta afronta su último mandato y considera que podría plantar cara con su proyecto a los potenciales rivales en una carrera electoral.

"Creo que es un buen momento ahora, porque Laporta no se puede presentar otra vez... entonces (el Barça) se queda como huérfano. Tienes a los de siempre, que se han ido presentando y que muchos no han llegado al corte (de firmas de socios necesarias), el Víctor Font, el Marc Círia, que esta vez no llegó ni a las firmas esta vez..."

José Elías da otra de las claves por las que se puede plantear concurrir a las siguientes elecciones a la presidencia del Barça. "Bueno, ¿sabes qué pasa? que yo soy amigo personal de Enrique Riquelme, el de Cox" y candidato en las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid en las que fue reelegido Florentino Pérez. "En alguna cena hemos fantaseado" con la posibilidad de que uno fuera el presidente culé y el otro, el máximo dirigente merengue.