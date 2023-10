José Callejón y el partido que nunca se quiere perder

Por su pasado en el Real Madrid y el Espanyol, jugar contra el Barça siempre es especial para el delantero de Motril En nueve partidos, entre la Liga y la Champions, jamás les ha conseguido marcar un gol

Antes del parón de la Liga por los compromisos internacionales, el FC Barcelona visitar el campo del Granada, el penúltimo clasificado. Hay en su plantilla un futbolista con unas ganas bárbaras de recibir al equipo azulgrana y con el gran objetivo de intentar aguarle la fiesta al Barça ya no simplemente porque están necesitados de puntos sino por un pedigrí 'anti Barça' si nos ceñimos a su trayectoria.

Hablamos de José Callejón, el veterano futbolista (ya tiene 36 años) que se formó en las categorías inferiores del Real Madrid hasta llegar al filial madridista, con el que disputó 41 partidos y marcó 21 goles antes de ser traspasado al RCD Espanyol, equipo en el que jugó tres temporadas disputando un total de 97 partidos y marcando 10 goles. El club blanco lo recompró para que se quedara en el primer equipo y jugó dos temporadas (2011-12 y 2012-13).

Con este historial no hay ninguna duda que Callejón no se querrá perder el duelo ante los de Xavi en el nuevo Los Cármenes. El delantero de Motril todavía no ha podido marcar ningún gol esta temporada pese a que está teniendo oportunidades. Ha participado en todos los partidos de Liga y en casi todos saliendo en el equipo titular.

También hay que decir que ha sido sustituido en seis de los siete encuentros. Sin marcar, su acción más destacable es una asistencia de gol. A lo largo de su carrera se ha enfrentado al Barça en siete ocasiones en la Liga española con un balance de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. En competiciones europeas, también jugó contra el equipo azulgrana mientras vistió la camiseta del Nápoles. En los octavos de final de la Champions de 2019. El conjunto italiano cayó eliminado.

Callejón no ha marcado ni un gol al Barça en estos nueve partidos.

Algunas polémicas con el Barça

El delantero de Motril protagonizó algunas polémicas con el Barça cuando estaba en el Real Madrid. En 2012 se mostró irónico cuando se le cuestionó por las críticas de Lionel Messi y Sandro Rosell a los árbitros, dejando caer que él pensaba que "en el Barcelona no hablaban de los árbitros".

Y también acusó a Leo Messi de llamar "bobo" a Arbeloa y "muñeco de Mourinho" a Aitor Karanka tras un partido de semifinales de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu (1-1).

Jordi Alba tuvo que salir al paso para defender a su compañero. "Ya no es romper códigos o no, parece que lo que dice sólo lo vio él. Nosotros no vimos nada de eso. No hay que darle importancia a ese tema, todo queda en el terreno de juego. Pero sí puedo decir que no vi nada de lo que dijo Callejón".