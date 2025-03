José Arnaiz: De revelación del Barça a jugador invisible de Osasuna

José Arnaiz es el único jugador de Osasuna con pasado blaugrana.

El extremo diestro castellano formó parte del Barça B de Gerard López en la temporada 2017-18 y Ernesto Valverde le dio la opción de debutar con el primer equipo.

Arnaiz anotó tres goles en la copa del rey y se convirtió en una de las revelaciones de aquella temporada.

En el actual curso solo ha participado y de suplente en ocho partidos de liga con Osasuna.

Los precedentes invitan a pensar que es muy difícil que Arnaiz le marque su segundo gol al Barça, equipo al que batió en el 2020 en el Camp Nou en un partido que los rojillos ganaron (1-2).

La ley del ex se suele cumplir pero para ello Arnaiz necesitaría volver a disponer de los minutos que gozaba en anteriores temporadas.

Un curso intenso

Arnaiz vivió de todo en la temporada 2017-18. La primera jornada de liga fue titular con el Valladolid en el partido que los pucelanos perdieron (2-3) ante el Barça B.

Arnaiz y Cardona fueron dos fichajes que aportaron gol al filial / Valentí Enrich

El club blaugrana lo fichó como refuerzo de lujo para el filial y a partir de aquel instante se convirtió en uno de los puntales del equipo de Gerard López.

Con el Barça B, Arnaiz jugó 20 partidos y sumó seis goles y cuatro asistencias. Las lesiones musculares impidieron que la aportación de Arnaiz fuera útil para salvar la categoría.

Arnaiz marcó tres goles con el primer equipo del Barça / Valentí Enrich

Ernesto Valverde le dio la opción de debutar con el primer equipo en la primera ronda de la copa del rey.

Su gol al Murcia le facilitó que gozara de más oportunidades. Arnaiz volvió a marcar contra los murcianos en el Camp Nou y anotó un valioso gol en el campo del Celta, también en la copa.

Jose Arnaiz marcó el año pasado en Vigo, pero el Barça no ganó / VALENTÍ ENRICH

En total, Arnaiz acumuló cuatro presencias en la competición del KO y un partido liguero en el camp Nou contra el Levante.

De la explosión a la irregularidad

Sus actuaciones destacables en el primer equipo le auparon a la fama en el entorno blaugrana pero a continuación no logró dar un paso adelante en los siguientes destinos.

En el Leganés sumó dos temporadas con apenas participación en Primera y en el curso 2019-20 tampoco se consolidó en el CA Osasuna.

Su vuelta al Leganés propició que Arnaiz viviera tres temporadas productivas en segunda en las que pudo anotar 22 dianas.

José Arnáiz, autor del primer gol del partido para Osasuna / EFE

El club navarro volvió a interesarse en sus servicios pero en Pamplona no se ha ganado la confianza de sus técnicos Jagoba Arrasate ni Vicente Moreno.

Con Osasuna ha marcado seis goles en 53 partidos. Esta temporada solo ha participado en ocho partidos ligueros sumando apenas 47 minutos.

Arnaiz es un suplente habitual de Osasuna / CA Osasuna

La única titularidad de esta temporada llegó en la copa. Arnaiz jugó los 90 minutos en el campo del Chiclana y anotó un gol.

Gerard López: "Yo aposté por su fichaje para el Barça B"

¿Por qué no ha explotado Arnaiz las buenas condiciones que apuntó en el Valladolid y el Barça?

En SPORT hemos consultado con su ex entrenador en el Barça B Gerard López que nos ha expresado así su visión sobre el actual delantero de Osasuna: "Era un jugador que me gustaba mucho del Valladolid y pedí su fichaje a Pep Segura. A mí me dio muy buen rendimiento, jugaba de extremo izquierdo a pierna cambiada. Tenía un buen uno contra uno y lo mejor que tenía era su chut a portería.

Arnaiz fichó del Valladolid / FCB

Es cierto que después de debutar con el primer equipo del barça me esperaba una evolución más positiva. Ha tenido buenos momentos en Pamplona y ha llegado a ser titular pero no ha acabado de explotar. Yo tenía muy buena relación con él y guardo un grato recuerdo de un jugador con desborde y gol. Ojalá todavía pueda explotar todo el talento que tiene".