José Alberto, entrenador del Racing: "También le haríamos el pasillo al Real Madrid"

El FC Barcelona visita este jueves a las 21 horas uno de los templos más emblemáticos del fútbol español, El Sardinero, para medirse al Racing en un duelo de líderes, pues ambos comandan sus respectivas ligas. Los cántabros, en el mejor momento de los últimos 15 años, afrontan el choque con ilusión, aunque sin perder de vista el partido del domingo contra su más inmediato perseguidor, la Unión Deportiva Las Palmas.

El Barça, al que José Alberto ha reconocido como "el equipo más en forma del mundo y el peor rival al que enfrentarse", aterriza en Santander como flamante campeón de la Supercopa de España. Por ello, el Racing hará el pasillo en los prolegómenos del encuentro, a diferencia del Real Madrid. "A mí me importa cero lo que piensen los demás. Somos profesionales y es de club señor hacerle el pasillo a cualquier equipo que haya ganado un título, sea el Barça, el Madrid, el Atlético... el que sea", expresó el entrenador asturiano.

"Tenemos un 50% de opciones"

El técnico verdiblanco, sabedor de la superioridad del conjunto azulgrana, ha dejado entrever que alineará a los menos habituales, como ya hizo en los dieciseisavos contra el Villarreal. "Tenemos un partido importante el domingo y para nosotros la prioridad es la liga, nuestro objetivo es tratar de ascender. Nos hemos centrado más en la preparación del partido del fin de semana que en el de mañana", explicó José Alberto, que aun así no da la eliminatoria por pérdida: "Si estamos a nuestro mejor nivel podemos superar la eliminatoria, porque cuando el balón empieza a rodar todo se iguala. Tenemos un 50% de opciones de ganar".

Asimismo, el entrenador del Racing, que deberá ver el partido desde la grada tras ser expulsado en el duelo contra el Villarreal, ha celebrado la ilusión que se respira en torno al equipo, tanto esta semana como desde que llegó al banquillo verdiblanco hace poco más de tres años. "Nuestra afición lleva, hablando mal, 13 años tragando mierda. Nos hemos enfrentado muchas más veces estos años al Arenas de Getxo o al Gernika, con todo el respeto, que contra los mejores, que son los equipos contra los que nos debemos enfrentar", sentenció José Alberto.