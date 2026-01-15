José Alberto, entrenador del Racing: "Sin Barça y Madrid, ¿quién irá a Arabia el año que viene?"

La eliminación del Real Madrid sobre la bocina a manos del Albacete en los octavos de final de la Copa sorprendió a ateos y creyentes. Uno de los equipos favoritos para alzar el título el 25 de abril en La Cartuja cayó a la segunda de cambio en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico blanco. Esta noche será el turno del Barça, que llega más advertido, si cabe, a esta eliminatoria a cara o cruz en El Sardinero contra el Racing Club de Santander (21:00 horas).

Athletic Club, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Deportivo Alavés, Betis y el mencionado Albacete son los equipos clasificados para los cuartos de final de la competición del 'KO', a la espera de conocer el resultado de la eliminatoria entre el Racing - Barça y del Burgos - Valencia. Equipos como el Oviedo, Girona, Espanyol, Mallorca, Levante, Celta, Villarreal, Sevilla, Osasuna, Rayo Vallecano o Elche ya han dicho 'adiós'.

Por ello, tras la inesperada eliminación del Real Madrid en su segundo partido de esta competición, en 'El Partidazo de Cope' le preguntaron a José Alberto, entrenador del Racing Club de Santander si cree que es más difícil que los verdiblancos obren otro 'milagro' frente a los blaugranas.

"Mucho más difícil, está claro. Sin Barça y Madrid, ¿quién va el año que viene a Arabia? El campeón y el subcampeón, que veremos quién es. Ya sabemos como funciona esto", respondió, dejando entrever que a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no le interesa que los dos grandes equipos de la competición queden eliminados de manera tan prematura.

Lo que, no obstante, José Alberto ha obviado es que blaugranas y blancos, con un porcentaje muy alto de probabilidades, acabarán participando en la Supercopa en Arabia porque la disputan cuatro equipos, entre los que también se encuentran los dos primeros clasificados de LaLiga. Suponiendo que catalanes y madrileños quedasen eliminados en octavos de la Copa, todavía tendrían opciones de ganarse un billete hacia el Oriente Medio mediante su posición en la competición doméstica.

"Vamos a intentar ser un equipo atrevido. Por fases, el Barça es un equipo muy dominante que hará que tengamos que replegarnos, pero no vamos a renunciar a lo que siempre hacemos y lo que nos ha llevado hasta aquí. Lo normal es que el Barça pueda ganar, pero vamos a intentar ser un equipo reconocible y ponerlos en las máximas dificultades. A ver si suena la flauta y tienen un mal día... Firmo ganar cada partido, pero la ilusión que tenemos es de lograr el ascenso a final de temporada y eso está por encima de cualquier otra cosa", añadió José Alberto en la citada entrevista.