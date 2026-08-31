José Alberto Cañas, exjugador del Espanyol, sobre Chygrynskiy: "Era un central de mucho futuro para el Barça; incluso Pep Guardiola confiaba en él"

Dmitro Chygrynskiy fue uno de los futbolistas que no acabó de cuajar en el FC Barcelona, a pesar de que el conjunto azulgrana hizo una gran apuesta por él, pues pagó más de 25 millones de euros al Shakhtar Donetsk. Su incorporación fue una petición especial de Pep Guardiola, pero el ucraniano no acabó de adaptarse ni a la ciudad ni al club. Por ello, no duró ni un año en el Barça.

Hace unos días, José Alberto Cañas, exjugador del Espanyol, acudió al pódcast 'El After de Post United', presentado por Esteve Calzada, donde habló sobre el rendimiento que tuvo el jugador ucraniano en el equipo azulgrana. Ambos coincidieron en el Ionikos de la Superliga de Grecia, donde forjaron una gran relación de amistad.

En primer lugar, quiso dejar claro que Chygrynskiy "era un central de mucho futuro para el Barça, incluso Pep Guardiola confiaba en él. Me llegó a decir que le decía: 'Chygrynskiy, tranquilo. Si quieres, puedes ser central del Barça durante los próximos diez años, pero tienes que estar tranquilo'".

Cañas desveló que el defensa ucraniano no se sentía "cómodo": "Se sentía vulnerable con su musculación". Uno de los aspectos que más le costó fue los entrenamientos, sobre todo cuando había ejercicios con balón, algo que no era su fuerte.

El ex del Espanyol destapó que le "cambió mucho la mentalidad", debido a que en el Shakhtar Donetsk estaba acostumbrado a otro estilo de fútbol: "Ahí tenía entrenos muy duros y aquí eran más 'light'; pues la mayoría de los ejercicios eran con balón".

"Me contaba que jugar al lado de Leo Messi era una barbaridad. Además, tenía una relación muy buena. Al final, era el icono del Barça y todo giraba en torno a él", comentó en el 'El After de Post United'.

Otro de los motivos por los que no acabó de rendir fue por el idioma: "Chygrynskiy no sabía nada de español. Aunque, lo aprendió después de irse del Barça".

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Cabe recordar que el futbolista ucraniano llegó a reconocer públicamente que no aguantó la presión: "Los 25 millones de euros que se pagaron por mí fueron una gran presión, no era un precio real".