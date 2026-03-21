Jornada clave en la Liga para Barça y Real Madrid en la lucha por el título

Todavía queda, pero la Liga va entrando en su fase decisiva. Serán 27 los puntos que resten en disputa cuando acabe esta jornada. La inicia el Barça en lo más alto de la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Aspira el equipo de Hansi Flick a irse al último parón del curso con esa ventaja o incluso a aumentarla en un domingo que será intenso, pues pocas veces coinciden azulgranas y blancos jugando el mismo día.

Abrirá este superdomingo el Barça jugando ante el Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou en un horario poco habitual, el de las dos de la tarde. Como dice Flick, los suyos tienen que cumplir con su trabajo y esperar a lo que pase en el derbi madrileño a partir de las nueve de la noche. A priori, el equipo azulgrana debe ganar los tres puntos con relativa comodidad. Es cierto que los madrileños arrancaron un empate al Barça en la primera vuelta, pero el Camp Nou no es Vallecas. Solo conoce la victoria el equipo de Flick desde que regresó a su estadio en el mes de noviembre. Trece partidos jugados entre todas las competiciones y trece triunfos. También juega a su favor que el Rayo tuvo partido de Conference League el pasado jueves y los de Iñigo Pérez tienen menos tiempo de recuperación que los azulgranas, que han recuperado el tono en los dos últimos partidos. Doce goles han marcado los de Flick ante Sevilla y Newcastle.

El derbi

Ganar al Rayo significará más presión para un Real Madrid que bien es cierto que llega al derbi con la confianza que da haber eliminado al Manchester City en la Champions. Álvaro Arbeloa ha recuperado a Kylian Mbappé, uno de los pilares de su equipo, pero ha perdido por mes y medio a Thibaut Courtois, otros de los pilares en los que se sustenta las posibilidades de su equipo.

Los blancos tendrán enfrente a un Atlético de Madrid que también llega al derbi cargado de moral tras cargarse al Tottenham y avanzar en la Champions. Tampoco estará su guardameta titular, Jan Oblak, pero los ‘colchoneros’ llegan al partido con casi todo hecho en la Liga y pendientes de la final de Copa contra la Real Sociedad y los cuartos de final de Champions, precisamente ante un Barça que espera un regalo de los de Simeone antes de visitar el Metropolitano en la siguiente jornada y el doble enfrentamiento europeo. Que el Atlético puntúe en el Santiago Bernabéu no sería extraño, pues ha empatado en sus tres últimas visitas ligueras. De repetir resultado, el título quedaría muy favorable al Barça si los de Flick cumplen ante el Rayo.