Jorginho, sobre su futuro: "Ahora solo pienso en ganar partidos"

El centrocampista italiano, en la órbita del FC Barcelona, acaba contrato con el Chelsea el próximo 30 de junio de 2023 "Amo al Chelsea, pero solo pienso en el partido a partido", ha declarado en 'TalkSPORT'

Cuando queda poco más de medio año para que finalice su contrato con el Chelsea, el futuro de Jorginho es una incógnita. El centrocampista italiano, en la órbita del FC Barcelona, será libre de negociar con cualquier club a partir del próximo 1 de enero. En una entrevista en ‘TalkSPORT’, el futbolista no ha dado pistas sobre su incierta situación. “Ahora mismo solo pienso en ganar tantos partidos como sea posible esta temporada”, ha declarado.

“Claro que me quiero quedar, amo al Chelsea. ¿Mi futuro? Es algo en lo que no voy a pensar ahora. Tendría un problema si no pienso en ganar”, ha reflexionado. “Quizás soy diferente a los jugadores que quieren saber su futuro y solo pienso en el partido a partido, empezando por el del día 27 ante el Bornemouth”, ha añadido Jorginho, satisfecho con la tarea de Graham Potter como técnico ‘blue’: “Creo que está haciendo un muy buen trabajo y ahora es el momento de que los resultados lleguen”.

El jugador italiano también ha reconocido que para él fue muy duro no poder jugar el Mundial de Qatar, para el que su selección no se clasificó. “Al principio no vi mucho porque fue un poco difícil para mí, personalmente”, ha valorado. Jorginho, sin embargo, se ha mostrado contento por el triunfo de Argentina en una final “increíble”. “Francia se despertó de la nada. Esa es la belleza del fútbol”, ha finalizado.