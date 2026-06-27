Jorge Salinas, Espart, Cuenca y Quim Junyent: Un Europeo Sub-19 con blaugranas de ida y vuelta

La selección española buscará en Gales la clasificación para la fase final del Europeo sub-19. El equipo de Paco Gallardo debutará este domingo (19h) ante la selección anfitriona. Los otros dos rivales para la Sub-19 española serán Finlandia y España.

Xavi Espart es el único jugador del Barça presente en esta selección aunque Quim Junyent y andrés Cuenca han estado vinculados al club blaugrana hasta esta temporada y Jorge Salinas podría ser jugador barcelonista para el próximo curso.

Xavi Espart es un puntal de la selección sub-19 / RFEF

Espart ha vivido una temporada espectacular ya que sus grandes actuaciones con el Barça atlètic no pasaron desapercibidas para Flick que le dio la opción de debutar con el primer equipo. En el tramo final de la temporada el de Vilassar se consolidó como un jugador fijo en las convocatorias del primer equipo.

Con Belletti y Flick Espart está jugando de lateral pero en la selección cuentan con él como centrocampista, su demarcación original.

Quim Junyent ha acabado este curso una etapa de diez años como jugador del Barça. El de Balsareny iniciará ahora su carrera profesional en el Almería. quim es un jugador clave en las categorías inferiores de la selección gracias a una visión de juego única. Recientemente, Quim Junyent repasó en SPORT su década de blaugrana en La Masia.

Andrés Cuenca es un central fijo con la sub-19 / RFEF

Otro futbolista de la generación del 2007 que ha puesto punto y final a su trayectoria como blaugrana es Andrés Cuenca. Tras jugar en la segunda vuelta como cedido en el Sporting de Gijón ahora se incorporará al Como de Cesc Fábregas.

Si quim Junyent y Cuenca no continuarán ligados al Barça, el que puede fichar por la entidad blaugrana es el defensa zurdo del Rácing Jorge Salinas.

Jorge Salinas durante un entreno con el Racing de Santander / Racing Santander

Su traspaso al Barça se daba por hecho pero todavía es una operación que no está cerrada. En clave Barça será interesante seguir la evolución de este central o lateral izquierdo que la dirección deportiva blaugrana valora como una gran promesa.

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Compronsr el potencial de Espart como centrocamoista, es otro aliciente de esta ronda 2 del Europeo Sub-19.