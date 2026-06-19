¿Quién es Jorge Salinas? El 'DNI' del último fichaje del Barça

Jorge Salinas Viadero (Santander, 3 de abril de 2007) es un joven futbolista español de 19 años, producto genuino del fútbol base cántabro y una de las promesas más destacadas surgidas de Cantabria en los últimos tiempos.

Nacido y criado en Santander, su trayectoria deportiva se ha desarrollado íntegramente en el entorno cántabro. Antes de llegar al Racing de Santander en 2019, pasó por clubes locales como Marina Sport, Monte y Bansandes. Esta raíz profundamente local lo convierte en un ejemplo representativo del talento que emerge del fútbol base de la región.

En el vestuario le conocen como 'Sali'. Mide alrededor de 1,83 m, pesa 78 kg, es zurdo y ha mostrado un notable desarrollo físico en los últimos años, pasando de juvenil a un perfil más maduro y robusto.

Trayectoria y consolidación

Aunque su ascenso ha sido meteórico —de alternar el filial (Rayo Cantabria) con apariciones puntuales en el primer equipo a convertirse en titular en un Racing que ascendió a Primera, e internacional Sub-19—, el club confió en él tempranamente. Siendo aún juvenil, renovó hasta 2029, blindándolo como señal de la fe en su proyección. Compaginó entrenamientos con el primer equipo bajo José Alberto López y partidos con el filial.

Jorge Salinas, esta temporada con el Racing en un partido contra el Málaga / EFE

Debutó con el primer equipo en Copa del Rey el 4 de diciembre de 2024 ante el Sporting de Gijón. Su posición natural es central zurdo, aunque en el Racing ha rendido excelentemente como lateral izquierdo. Ha sido internacional en categorías inferiores de España (Sub-18 y consolidado en Sub-19).

Rechazó una oferta económicamente atractiva de Arabia Saudí para continuar su desarrollo en Europa, priorizando su crecimiento deportivo. El director deportivo del Racing, Chema Aragón, llegó a pronosticar que jugaría la Champions, reflejando la alta valoración interna.

Es un cántabro orgulloso de sus orígenes, con una trayectoria que resalta valores como la lealtad al club formativo, la constancia y la ambición medida. A sus 19 años, representa la combinación de talento local, trabajo y una mentalidad profesional que le ha permitido dar el salto con naturalidad. El Barça le espera.