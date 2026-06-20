Jorge Salinas, un "central-lateral moderno" con mucho futuro: "Gana casi todos los duelos"

Jorge Salinas está muy cerca de convertirse en el segundo fichaje del FC Barcelona para la temporada 2026/27. Tal como ha avanzado SPORT, la dirección deportiva de Deco ha 'atado' a la joven promesa del Real Racing Club de Santander y, si nada se tuerce, su fichaje se cerrará antes del próximo 30 de junio. Aunque el zaguero de solo 19 años tenía muchos pretendientes fruto de su gran temporada en El Sardinero, el club blaugrana se ha llevado el gato al agua.

En SPORT nos hemos puesto en contacto con Paco Liaño, exportero del propio Racing y del Deportivo de la Coruña, para saber qué tipo de futbolista firmará el Barça en caso de que la operación salga adelante. "Aunque este año ya se le ha empezado a ver un desarrollo también en la faceta ofensiva, porque ya ha empezado a correr un poco la banda y a sumarse más en ataque, estamos hablando de un jugador que destaca más por su juego defensivo", es su primera respuesta.

No es nada extraño que Salinas se desenvuelva mejor en tareas defensivas. Y es que, aunque en el pasado curso ha brillado como lateral izquierdo y ha realizado siete asistencias, durante toda su formación y sus primeros pasos en el fútbol profesional, así como en las categorías inferiores de la selección española, fue central. Ha recorrido el camino de Gerard Martín a la inversa: "Por necesidades del equipo, José Alberto [entrenador del Racing] ha apostado por una línea de cuatro defensas y lo ha necesitado en esta demarcación. Con el anterior lateral, que tenía más proyección, el equipo sufría mucho. A partir de que empezó a jugar él, se empezó a recibir bastante menos peligro por esa banda".

Así celebró Jorge Salinas el ascenso del Racing de Santander / @jorgesaliiinas

"El juego aéreo es una característica que siempre le ha caracterizado. Él está en el entorno del metro ochenta, pero tiene un bote tremendo, y eso es lo que muchas veces le ha permitido jugar también de central y bregar con jugadores de más talla física. Los duelos físicos los gana casi siempre", destaca.

Liaño, sin embargo, cree que su mayor potencial está en ataque. "Ahora mismo tiene un perfil más de Gerard Martín que de Alejandro Balde, pero ofensivamente tiene todavía mucho desarrollo por delante. Tiene un potencial físico muy grande, que es algo que le ha venido muy bien este año para acomodarse a ese lateral", explica. Además, "es un chico muy serio y formal" que "ya es una realidad como central-lateral de los modernos".

Adaptación al 'ADN Barça'

Según el punto de vista del exguardameta, Jorge Salinas no debería tener problemas para adaptarse al estilo de Hansi Flick y su famosa línea avanzada, pues "el Racing también tiene la costumbre de jugar así" y él ha demostrado "que es capaz de correr a la espalda cuando le superan". "Es un central-lateral de los modernos. No tiene mucha corpulencia, pero sí un potencial físico y una fuerza que le dan mucho recorrido y que le permiten correr hacia atrás, algo que en este tipo de fútbol es muy importante. Y más en el Barça", insiste.

Paco Liaño asegura que le cuesta mucho "verle jugando en el primer equipo del Barça" en el corto plazo. "Pero tampoco creo que hubiera mucha confianza en Gerard Martín o en estos jugadores del Barça B como Marc Casadó, que en su momento dieron el salto tan importante y se han adaptado", matiza. Cree que le iría muy bien continuar un año más en el Racing, y más después del ascenso a Primera División: "Del once titular del conjunto cántabro, él sería uno de los cuatro o cinco futbolistas que mantendría".

El precedente de Pablo Torre

Es imposible no pensar en el centrocampista de Soto de la Marina, otra perla de La Albericia que acabó vistiendo la camiseta blaugrana, a la hora de valorar si a Jorge Salinas le iría mejor quedarse en el primer equipo culé o buscar una cesión (con el mismo Racing como gran candidato) para no frenar su crecimiento. "Creo que a Pablo le hubiera ido muy bien tener más minutos, porque no tiene nada que ver la presión del Racing con lo que es vivir el Barça y toda su dimensión. No sé si la cabeza de Jorge está preparada para tanta presión, para él sería una buena opción tomarle el pulso a Primera antes de dar el salto", opina.

Hay un episodio reciente que demuestra, sin embargo, que Salinas está preparado para superar situaciones complicadas. "Esta temporada, en un momento en el que estaba perdiendo concentración, recibió dosis de banquillo. Le vinieron bien, volvió mucho mejor e hizo una declaración de madurez que le irá genial cuando llegue a Barcelona y vea la velocidad del balón, aunque sea en los rondos de entrenamiento", sentencia Liaño.