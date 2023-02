Jorge Messi se marcha de Barcelona: "No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça"

SPORT ha cazado al padre de Leo Messi en el aeropuerto de El Prat "No se dan las condiciones", ha asegurado Jorge Messi

Jorge Messi abandona la ciudad de Barcelona y lo hace dejando una frase contundente: "No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça". Después de que Leo Messi rechazara, por ahora, su renovación con el PSG, el padre del futbolista viajó hasta la ciudad condal. Ahora, unas pocas horas más tarde, ya ha dado por finalizada su visita, no sin antes ser cazado por SPORT en el aeropuerto de El Prat.

"No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta", ha sentenciado el padre del futbolista justo antes de coger un avión. Su hijo y representado todavía no ha renovado su contrato con el PSG. Parece que, de momento, no tiene intención de hacerlo. En algo más de cuatro meses se convertirá en agente libre.

Según l'Équipe, el futbolista aún no vería con buenos ojos esa primera oferta de renovación del club parisino y, además, aún no habría ampliado tampoco el contrato de arrendamiento en su mansión privada en Neuilly-sur-Seine.

La MLS o seguir en el conjunto parisino parecen las opciones más probables para el futuro de Leo Messi, aunque el Barça sigue muy atento a su situación. Jorge Messi no cree que el futbolista pueda volver a jugar en el conjunto azulgrana, pero aún puede pasar cualquier cosa.