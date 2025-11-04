Jorge Mendes se lleva a otra pieza codiciada del Barça

Marc Casadó realiza un cambio importante en la gestión de su carrera futbolística. El jugador blaugrana cambia de agencia de representación y como estaba previsto ha anunciado que firma con el agente, Jorge Mendes, que está muy bien relacionado con la cúpula del Barça. Mendes va augemtando su poder en el club blaugrana ya que suma otro jugador más en su cartera a la que ya pertenecen Lamine Yamal, Alejandro Balde o Ansu Fati, entre otros. Mendes también está abriendo hueco en la cantera blaugrana, dónde está ganando muchísimo peso en los últimos años tanto en el filial como en el juvenil blaugrana. El cambio de agente de Casadó podría derivar también en un giro de futuro ya que en verano el futbolista se negó a aceptar cualquier oferta para irse.

Casadó es uno de los jugadores que más se ha revalorizado en el Barça. Su tasación pasó en un año de los 2,5 millones de euros a los 30 millones motivado por su titularidad como pivote en el inicio del pasado curso y su llegada a la selección absoluta de España. Es cierto que ha ido perdiendo algo de peso en el equipo aunque en las últimas semanas ha tenido algunas titularidades a causa de las bajas por lesión que ha ido acumulando el Barça.

El movimiento de Casadó es significativo, ya que Jorge Mendes tiene relación directa tanto con la dirección deportiva, con Deco al frente, como con el presidente, Joan Laporta. El representante portugués ha ayudado en los últimos años ha traer jugadores en buenas condiciones económicas como en el caso de Joao Félix o Cancelo, pero también ha perpetrado operaciones de salida e ingresos importantes. El último favor fue la venta de los derechos de Trincao al Sporting de Lisboa o la salida de Ansu Fati al Mónaco. Mendes también trajo una oferta este verano del Wolberhampton por Gerard Martín, que finalmente no quiso ir, y renovó a Lamine Yamal dando facilidades al Barça.

Casadó tuvo ofertas importantes de la Premier League el verano pasado, pero no se quiso mover del Barça. Quería luchar por la titularidad y este curso ha tenido algo más de protagonismo aunque es previsible que vaya perdiendo peso a medida que avance la temporada. Con Mendes de por medio es probable que a partir de junio pueda darse algún movimiento de salida siempre que el Barça necesite vender para poder fichar, algo que parece claro por su situación financiera. De hecho, el club blaugrana estaba dispuesto a abrirle la puerta a Casadó si llegaba alguna propuesta de 35 millones de euros pero todo se frenó por la negativa del futbolista a marcharse.

Jorge Mendes, que estuvo hace pocas semanas en Barcelona para hablar con Lamine Yamal y la cúpula blaugrana, está también en negociaciones con otro titular del Barça para hacerse con su representación a partir del 1 de enero, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo. El agente portugués va a tener muchísima influencia en el futuro próximo del club blaugrana.