A Jorge Mendes se le acumula el trabajo en el Barça

El portugués Jorge Mendes es, probablemente, el agente más reputado del fútbol mundial. Además, es uno de los representantes de cabecera del presidente del Barça, Joan Laporta. Ambos son amigos y guardan una excelente relación. Por estas dos cosas, no es de extrañar que Mendes guíe la carrera futbolística de un buen número de jugadores relacionados con el club azulgrana.

El portugués es representante de Lamine Yamal, Alejandro Balde, Marc Casadó, Joao Cancelo, Ansu Fati... y Bernardo Silva. Con todos estos jugadores en su cartera es lógico que Mendes tenga mucho trabajo este verano en clave Barça y que los contactos con Laporta y el director deportivo del club, Deco, deban ser abundantes. Y es que la mayoría de los jugadores citados no tienen claro su futuro. De hecho, con la excepción de Lamine Yamal, el resto no saben todavía donde jugarán la próxima temporada, aunque algunos ya lo intuyen.

Ansu Fati celebra su golazo al Estrasburgo / @AS_Monaco

El caso que parece estar más cerca de resolverse es el de Ansu Fati. El canterano del Barça ha jugado esta temporada en calidad de cedido en el Monaco. Su rendimiento ha sido bueno, con doce goles marcados en 30 partidos disputados. Sabe que no tiene plaza en la delantera del Barça, así que en breve debe formalizarse su traspaso al Monaco, que hará efectiva la opción de compra que tiene por el jugador de once millones de euros.

Posibles salidas

Jorge Mendes, que este fin de semana ha estado en Monaco avanzando en la operación de Ansu Fati, trabaja también en el futuro de dos jugadores de la actual plantilla del Barça. Se trata de Marc Casadó y Alejandro Balde. El primero es más culé que el palo de la bandera, pero viendo que ha contado poco para Hansi Flick esta temporada y la competencia que tiene en el centro del campo, el catalán se plantea por primera y seriamente la posibilidad de salir del club de su vida. Mendes tiene ofertas por él. Del Atlético de Madrid y de otros equipos europeos. También alguna de Arabia Saudí. Casadó deberá decidir.

Marc Casadó, centrocampista del FC Barcelona, junto a Hansi Flick / SPORT

Más complicada es la situación de Alejandro Balde. Indiscutible en el lateral izquierdo desde hace años, ha perdido protagonismo en el final de temporada por el gran rendimiento de Cancelo. Parece que tanto Flick como Deco han perdido algo de confianza en él. El catalán parece haberse estancado en su progresión, si bien es cierto que solo tiene 22 años. El caso es que le quedan dos temporadas más de contrato y, en caso de que el club no opte por una renovación, debería salir este verano. Valorado en Transfermarkt en 55 millones de euros, es uno de los futbolistas por los que el Barça puede hacer caja. Mendes lo sabe y puede mover a su jugador, aunque Balde parece querer seguir vestido de azulgrana.

Dos fichajes

Precisamente alguna de estas salidas en las que trabaja Mendes puede hacer que llegue al Barça otro de sus representados. Se trata de Bernardo Silva. El internacional portugués acaba contrato con el Manchester City y ya se ha despedido del club inglés como los más grandes. Con 31 años y todavía con un muy buen rendimiento, iniciará una nueva aventura y quiere que sea en el Barça. Sus deseos están cerca de cumplirse. El club azulgrana ya tiene un acuerdo con Mendes para que Bernardo Silva juegue en el Spotify Camp Nou las dos próximas temporadas. Pero para que el acuerdo sea una realidad, Hansi Flick debe ver como se adelgaza su plantilla. Y aquí entra Mendes de nuevo con el caso ya citado de Marc Casadó.

Bernardo Silva, en Wembley / NEIL HALL / EFE

El quinto jugador de la factoría Mendes con protagonismo este verano en clave Barça es Joao Cancelo. El lateral portugués llegó cedido al Spotify Camp Nou, por segunda vez, durante el pasado mes de enero. Su rendimiento ha sido más que notable jugando casi siempre en el lateral izquierdo. Flick quiere seguir contando con él y el futbolista quiere seguir en el Barça. Se trata de llegar a un acuerdo con el Al Hilal de Arabia Saudí. Mendes debe trabajar en lograr las mejores condiciones para el Barça.

Así pues, muchos nombres que son protagonistas en este mercado de fichajes en manos de un Jorge Mendes que también guía el destino de algún que otro joven del filial. Es el caso de Guille Fernández, cuyo futuro tampoco está claro.