Jorge Mendes está en Barcelona para hablar del futuro de Lamine Yamal

El agente Jorge Mendes se encuentra en Barcelona según ha adelantado 'Jijantes'. A estas horas el representante almuerza con Lamine Yamal en un restaurante de la ciudad para hablar del futuro del jugador que está negociando la mejora y ampliación de su contrato con el Barça. Está previsto que Mendes se reúna esta tarde con los dirigentes del FC Barcelona para avanzar en el asunto de la renovación de Lamine, cuyo nuevo contrato se está ultimando.

🚨‼️ Cumbre entre Jorge Mendes y Lamine Yamal en Barcelona‼️🚨



El superagente y el extremo azulgrana, comiendo a esta hora de la tarde en Barcelona para tratar la renovación del canterano.



En breves, reunión con el club para sentar las bases.



Como es sabido, el Barça y Lamine ya habían pactado unas condiciones que iban a entrar en vigor cuando el jugador cumpliera los 18 años. Pero en el club son conscientes de la dimensión que ha adquirido Lamine Yamal y ya se trabaja para mejorar esas cifras.

Deco, director deportivo del Barça, así lo ha admitido esta misma mañana en una entrevista concedida a Rac 1. El ejecutivo azulgrana aseguró que la renovación de Lamine "va por buen camino" y reconoció que "el mejor fichaje sería la renovación de Lamine".

Mendes ya sabe que el Barça está dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para que Lamine Yamal esté contento en el club, pues Deco, al igual que Joan Laporta unos días atrás, concedió que "en el caso de Lamine, en el fútbol no existe si tienes 18 o 27 sino tener el contrato que sea justo y le vamos a acomodar a lo que se ajusta a su realidad. No es ser mejor pagado, sino ser de los más importantes o el más importante. Él puede tener cosas que no tengan otros, y al revés. Lo importante es que él esté contento y nosotros lo estamos con él. Creo que no hay un club mejor para él que el Barça. ¿La duración? Normalmente, los contratos son de cinco o seis años".

Tras reconocer que algunos clubes como el PSG se han interesado por la situación del joven talento de Rocafonda, Deco aclaró que "Lamine nunca ha pedido nada, no ha pedido personalmente ser el mejor pagado. Nosotros hablamos con los agentes y esa (ser el mejor pagado de la plantilla) no es la prioridad de Lamine, sino tener un ambiente favorable. Seguro que su contrato tiene que adecuarse a la realidad, pero los jugadores no piden eso. Su contrato no está en función de eso, porque un jugador puede tener una cosa y otro, otra diferente".

A partir de esta tarde Mendes, Deco y Joan Laporta podrán seguir avanzando en la renovación de Yamal, sin duda un objetivo estratégico para el futuro del barça.