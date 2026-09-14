¡Jorge Mendes aterriza hoy en Barcelona!

El mercado de fichajes ya está cerrado, pero nunca es mal momento para seguir trabajando. Y Jorge Mendes aterrizará este mediodía en Barcelona en una visita exprés, con varios compromisos en la ciudad y diferentes asuntos relacionados con sus jugadores azulgranas sobre la mesa.

Según ha podido saber SPORT, el superagente portugués llegará alrededor de las 14.00 horas a la terminal de vuelos privados en una visita exprés a la capital catalana. Mendes permanecerá apenas unas horas en Barcelona, donde tiene previsto atender diferentes compromisos y mantener varias reuniones. Su presencia en la ciudad no responde, en principio, a una visita específica al Barça, aunque tampoco puede descartarse algún encuentro durante el día, dado que la relación entre Mendes y el club azulgrana es excelente y el portugués ha sido uno de sus grandes aliados durante los últimos años, especialmente en momentos de dificultades económicas.

Más allá del motivo concreto del viaje, su trabajo está inevitablemente ligado a la situación deportiva de sus futbolistas. Y en el Barça hay una carpeta que merece especial atención, la de Alejandro Balde. El lateral todavía no ha conseguido tener el protagonismo que esperaba en este inicio de temporada. En los últimos días del mercado, Balde mantuvo una conversación con Hansi Flick en la que trasladó su voluntad de continuar y su convencimiento de que podía revertir su situación. El futbolista sigue creyendo que está perfectamente capacitado para recuperar el nivel que mostró temporadas atrás, cuando llegó a situarse entre los laterales más destacados de Europa.

La competencia, sin embargo, está siendo enorme. Flick considera que actualmente dispone de otras alternativas en un mejor momento de forma y las grandes actuaciones de Xavi Espart están complicando todavía más la presencia de Balde.

Lamine Yamal sigue a lo suyo

En una situación completamente diferente se encuentra otro de los grandes representados por Mendes, Lamine Yamal. El delantero azulgrana atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y sigue presentando su candidatura al Balón de Oro con actuaciones de enorme nivel. En el Barça están encantados con su rendimiento y con el momento que atraviesa. La situación de Lamine nada tiene que ver con la de Balde, pero forma parte de una cartera de futbolistas que mantiene a Mendes estrechamente vinculado al día a día azulgrana.

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Su visita de hoy, en cualquier caso, será rápida y responde principalmente a otros asuntos. Mendes estará apenas unas horas en Barcelona. Y con un agente de su dimensión, dos horas pueden dar para mucho.