Jorge Mendes, el agente que gana peso en el Barça

Jorge Mendes es, a día de hoy, uno de los agentes más influyentes del fútbol mundial. El portugués representa a varios futbolistas del primer equipo del Barça y también a jóvenes promesas de la cantera azulgrana. Mantiene una excelente relación con Deco y con Joan Laporta, una conexión basada en la confianza mutua que se remonta a muchos años atrás. Cada vez que Mendes ofrece o recomienda un jugador, los dirigentes del club escuchan con atención, conscientes de su experiencia y su criterio en el mercado.

Lamine Yamal

El joven talento fichó por la agencia de Jorge Mendes tras haber estado toda su vida representado por Iván de la Peña. Poco después explotó como futbolista y debutó con el primer equipo del Barça, convirtiéndose en una de las mayores promesas del fútbol mundial. Su valor de mercado se ha disparado y el club, tras varios meses de negociación con Mendes, logró cerrar su renovación hasta 2028, con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. En las últimas semanas, el agente ha viajado a Barcelona para reunirse con el jugador y con la dirección deportiva.

Alejandro Balde

El lateral izquierdo renovó su contrato hace dos años, también hasta 2028, pese al fuerte interés de varios grandes clubes europeos. Tanto el jugador como el Barça tenían claro su deseo de continuar juntos, por lo que la negociación fue sencilla. Balde sigue siendo una pieza clave en la defensa, mostrando un gran nivel pese a la aparición de Gerard Martín.

Ansu Fati

El delantero, cedido esta temporada al Mónaco, atraviesa un momento complicado. Aunque empezó con la confianza del entrenador, ha ido perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas. El Barça esperaba que esta cesión le ayudara a recuperar ritmo y valor de mercado, pero las lesiones y su poca participación han frenado su progresión. Actualmente es suplente y su situación no es la esperada, aunque desde el club no se tiene dudas que puede revertir su situación como ya ha hecho en el pasado.

Marc Casadó

Hace pocas semanas, el centrocampista decidió unirse a la agencia de Jorge Mendes, tal y como adelantó Sport, dejando atrás la agencia Wasserman. Casadó siempre ha mostrado su deseo de triunfar en el Barça, el club en el que ha crecido y al que siente como su casa. Con este cambio de representante, busca reforzar su posición dentro del proyecto y ganarse un sitio en el primer equipo, algo que ha conseguido gracias a su compromiso y rendimiento.

Guille Fernández

El centrocampista del filial lleva tiempo despertando el interés de grandes clubes europeos, entre ellos el Borussia Dortmund y el Oporto. En sus visitas a Barcelona, Mendes ha aprovechado para reunirse con el entorno del jugador y seguir de cerca su evolución. Guille sigue creciendo bajo las órdenes de Juliano Belletti, mientras su futuro despierta cada vez más expectación. Una lesión le ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante varias semanas y se espera que en breve reciba el alta médica para volver a competir en un importante tramo de temporada. El equipo lo necesita antes posible y el centrocampista lucha para volver cuanto antes.

Adam Qaroual

Con tan solo 15 años, Adam Qaroual aún no puede firmar oficialmente con un representante, pero Jorge Mendes ya ha iniciado contactos para asesorarle. El agente portugués le orienta en aspectos del día a día, aunque sin ningún contrato de por medio. El joven marroquí se dio a conocer por varios vídeos virales en redes sociales que mostraban su enorme talento. A raíz de eso, muchos agentes intentaron acercarse a él, pero Mendes fue el más rápido y se adelantó a todos para establecer una relación cercana y de confianza con su entorno.

Con todo, Mendes ha sido, es y quiere seguir siendo un activo clave para el Barça. Sabe que el talento no solo brota en el primer equipo, sino también en La Masia, y se ha propuesto “pescar” ahí con un departamento de scouting muy presente. No es extraño verle por la Ciutat Esportiva los fines de semana —ni por campos de toda España— siguiendo de cerca a las próximas perlas. Si el futuro culé depende de acertar con los jóvenes, Mendes quiere estar en primera fila.