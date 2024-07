Jordi Termes: "Creo que seré el próximo presidente del Barça"

Jordi Termes, socio 33.488 del Barça y de 51 años, nació y creció en S'Agaró, un pueblo de la Costa Brava. Poco conocido en el entorno blaugrana, es, en cambio, un primera espada en el mundo empresarial, tanto a nivel catalán,español e internacional. Lo es, en gran medida, porque suya es la empresa, Movetia, que ideó Bizum y, entre otras iniciativas, también es pionero en el pago a través del móvil. Vendió su compañía a un fondo de inversión estadounidense y ahora tiene todo el tiempo del mundo para prepararse para uno de los grandes retos de su vida: presidir el Barça.

El empresario vistó la redacción de SPORT para charlar sobre los motivos que le han llevado hasta aquí y la receta con la que espera sacar al Barça de la UCI económica. Con un tono relajado, pero seguro, Termes no se muerde la lengua a la hora de diagnosticar los problemas y sus causantes. Cree que ha llegado el momento de un cambio drástico de paradigma.

¿Quién es Jordi Termes?

Pues Jordi Termes es una persona que viene de una familia humilde, de un pueblo de la Costa Brava que se llama S’Agaró. En verano ayudaba a mis padres en el quiosco vendiendo diarios y en invierno, sobre todo en mi adolescencia, me he formado mucho.

¿Qué tipo de formación?

Soy ingeniero superior en informática en una de las universidades más prestigiosas que hay en Cataluña y en España, estuve trabajando en Oriente Medio dos años. Como me atraía también mucho el mundo de las escuelas de negocio, decidí hacer dos cursos MBA en España. He realizado un curso para liderar proyectos internacionales en Harvard, en Boston, recientemente.

Hasta que fundó su propia empresa.

Trabajaba de ejecutivo en una compañía, pero vengo de una familia emprendedora y sentía una voz interior que me decía: tienes que vivir la experiencia de crear una empresa desde cero, de conseguir un primer cliente, contratar los primeros empleados, pagar nóminas... ahí aprendí muchas cosas.

No le ha ido mal. Es el creador de Bizum y del pago con el móvil.

Bueno, yo creé una compañía que es experta en servicios digitales y lo hice de cero, en Barcelona Activa, lo cual me enorgullece muchísimo.

Competir en ese mundo no debe ser fácil con pocos recursos.

He competido con las grandes multinacionales del sector, pagando menos sueldos, lo que significa que he tenido que buscar gente con mucho talento en sus inicios, para que luego pudieran ir creciendo a medida que crecía la compañía. Y un día recibí una carta del Financial Times, que había seleccionado la compañía entre las mil que más crecían en Europa. Estuvimos ahí tres años consecutivos. Sin inversores, solo con la actividad ordinaria que generaba. Y con los beneficios financiábamos el crecimiento y seguíamos evolucionando.

Talento en sus inicios e invertir con los beneficios. ¿Es lo que debería pasar en el Barça?

Déjame hacer un inciso. En el Barça siempre hablamos del talento de La Masía y está muy bien. Y gracias a ello ahora podemos hablar de Lamine Yamal, de Cubarsí… Pero también hay una Masía no física de nuevos ejecutivos, o nuevos profesionales, o nuevos empresarios que pertenecen a nuevas generaciones de barcelonistas. Y eso dará luz a que el Barça siga evolucionando y compitiendo en todo el mundo.

¿De dónde le viene su pasión barcelonista?

Supongo que es inevitable: de casa, de mis padres, de los abuelos... Con cinco, seis, siete años, estaba en la habitación durmiendo y escuchaba los gritos cuando marcaba el Barça. También recuerdo que mi padre, en aquella época, cogía la autopista con la Impala (motocicleta) y se iba al Camp Nou a ver cómo jugaba Cruyff. Más tarde, trabajando en la tienda, el portero que trabajaba en el edificio de enfrente era socio del Barça. Cuando no podía ir le pedía el carnet y bajaba con la Penya de Palafrugell yo solo con doce o trece años.

¿Cuándo se hizo socio?

Esta persona decide un día venderse el carnet y como mi padre vio que me gustaba decidió comprarlo y me hizo socio.

¿Referentes?

Mira, me gustaría que esta entrevista la pudiera escuchar Pep Guardiola. Estuvo en un torneo en Platja d’Aro con los juveniles del Barça. Yo jugaba también a fútbol entonces. En aquella época era muy delgado, muy pequeño, pero me dejó cautivado cuando lo vi jugar. El siguiente domingo cogí el autocar para ir al Camp Nou, pero antes pasé por el Mini Estadi para ver jugar otra vez a Guardiola. Recuerdo que debutó contra el Cádiz. Es mi gran ídolo futbolístico, pero no solo. Tiene algo muy importante, que siempre se va de los sitios cuando la gente le quiere.

Ya.

Los grandes líderes tienen que tener muy claro cómo llegar a tener grandes responsabilidades, claro cómo mantenerse y muy claro cómo y cuándo irse. Y eso hay muy poca gente que lo sepa hacer. Guardiola es uno de ellos.

¿Por qué quiere presidir el Barça?

Responderé de forma directa: hay gente que crea compañías para ganar dinero. Yo nunca lo he hecho. Y como lo he hecho así, el dinero viene, pero como consecuencia, no como objetivo.He creado compañías para explicar al sector en el que me movía que las cosas se podían hacer de forma distinta. Y lo conseguí. Y ahora respondo. ¿Por qué? No estoy aquí porque quiera conseguir nada del Barça, sino porque estoy preparado. He cancelado vacaciones y estoy empezando a dormir menos horas, pero estoy muy contento de estar aquí. Tengo que hacerlo, sino sería infeliz.

¿Qué puede aportar?

Estamos en un mundo muy competitivo y hay que hacer las cosas de una manera extremadamente profesional y con muy buenos profesionales. Ayer salió una entrevista en ‘El Periódico’ y las consecuencias de la entrevista son buenas para el Barça porque es bueno que alguien quiera hacer las cosas de una forma distinta o diga cosas que puedan incomodar. Al final la competencia es sana y esto te obliga a hacer las cosas mejor.

Entiendo.

Yo me voy a presentar a las elecciones del Barça y voy a hacer un proyecto ganador. Pueden pasar dos cosas: que gane o que no gane. Si no gano, tendrá que venir alguien y lo tendrá que hacer mejor. Soy socio del Barça y, si lo hace, le voy a felicitar.

¿Cómo ve el momento que atraviesa el club a nivel económico, social, instituticional y deportivo?

Con Laporta hemos almorzado muy a menudo en S’Agaró, donde él veranea. Siempre me ha saludado y tratado a nivel personal con respeto, el mismo que yo le tengo, pero veo muchas cosas que no me gustan.

¿Qué cosas?

Que el FC Barcelona ha incrementado su deuda y ha reducido su patrimonio. Por lo tanto, económicamente, el club está peor que cuando llegó. No tenemos campo… Por cierto, en Cataluña hay empresas muy potentes que podrían haber hecho el Camp Nou, no hace falta ir a Turquía. No tenemos buenos profesionales, los buenos huyen del Barça y quiero que hagan cola para venir a trabajar en el Barça.

¿Por qué huyen?

Esta sería una buena pregunta para Laporta.

Jordi Termes, precandidato a la presidencia del Barça, saluda a Albert Masnou, subdirector de SPORT, en presencia de Joan Vehils, director

¿Cómo se revierte la situación económica?

El Barça, como cualquier empresa, tiene que ganar dinero. Y me vas a decir, ostras, pero eso es obvio. Sí, pero es que tiene que ser así. Las empresas tienen que ganar dinero. Mira, los clubes de fútbol tienen un beneficio neto del 1,2-1,3%. Yo digo que se puede llegar incluso al 5%. Puedes hacer lo mismo gastándote 700 que 800. Y la prueba está en el Girona, que tiene un presupuesto de 60 millones y este año nos ha metido ocho goles. Eso es gestión. Cuando tengas beneficios, deberás devolver deuda y con el resto hay que invertir en ser más competitivos. Las personas que gobiernan el club llevan desde 2003. Veinte años podrían haber servido para ir ahorrando un poco cada año para construir el Camp Nou, pero no construirlo cuando no tienes dinero, en el peor momento de la historia del club.

Entiendo.

Ser el mejor Barça de la historia no puede ser solo con éxitos deportivos porque si tú no gestionas bien el club, el club se va muriendo poco a poco. Tenemos que volver a las épocas exitosas a nivel deportivo, pero la gestión empresarial y profesional del club lleva tiempo que se ha ido dejando y a menos.

¿Cómo empieza a girar el círculo virtuoso, ganando en el campo o en los despachos?

Es muy complejo gestionar una entidad como el Barça porque hay que hacer todo lo que estoy diciendo a la vez que generas ilusión, a la vez que generas un equipo que la gente tenga la sensación de que compite y puede llegar lejos. Luego, ganar o no, eso, al final, nadie puede garantizarlo. Si llegas a semifinales de la Champions y pierdes, tranquilos, no pasa nada, el año que viene seremos más fuertes porque el dinero que hemos ganado sirve para reforzarnos. Es muy importante que las personas que dirigen al club, y los socios, tengan una paciencia mínima. Y esto tiene que venir de personas nuevas, de personas que gestionen el club de manera profesional y generando ilusión con inversiones que la gente diga, ostras, la pelota puede entrar o no, pero a mí me gusta más esto que lo del año anterior.

¿Va el Barça camino de la SAD?

Los socios quieren mantener la propiedad del club y yo soy un socio más. El Barça no se puede morir. Lo que sí es cierto es que nos lo están poniendo muy difícil. Contestando a tu pregunta: hay que mantener la propiedad del club, estamos obligados a mantener la propiedad del club. También te digo que hay cosas que me gustaría cambiar.

¿Qué cosas?

Pues por ejemplo, implantar algún mecanismo para que las decisiones no dependan de una misma persona. Eso no me gusta.

En principio dependen de una junta directiva.

El Barça es de los socios y estaría bien que la junta directiva tuviera que rendir cuentas cada tres meses de cómo vamos avanzando en todas aquellas cosas que hemos dicho que haríamos. Cuando tienes que rendir cuentas, estás obligado a hacer las cosas de una forma determinada. No puede ser que una persona sola, sea el señor Laporta o pueda ser yo, podamos decidir algo porque nos levantamos una mañana y decimos sí y al día siguiente es no. Tenemos que rendir cuentas. Veremos si podemos hacer lo que habíamos pensado.

¿Ve a Laporta acabando el mandato?

Intentará mantenerse, por lo que le he podido seguir todos estos años, intentará mantenerse en el cargo todo el tiempo que pueda. Y yo le diría que hay muchas cosas que no me gusta cómo las está haciendo, pero tengo muy claro que es una persona que quiere al Barça. Por eso le diría, ostras, déjanos a las próximas generaciones, que venimos preparados, que lo hemos demostrado empresarialmente. Vete, sal. Volviendo a Guardiola… Es importante irse de los sitios cuando todavía te quieren. Vete, te daremos las gracias, pero déjanos a las nuevas generaciones.

Jordi Termes, precandidato a las elecciones del Barça, junto a Joan Vehils, director de SPORT

El mundo es hoy digital, pero en el Barça, durante décadas, han gobernado empresarios textiles, de la construcción. ¿Toca cambiar de perfil?

El club está vivo y, como decía antes, además de la cantera de futbolistas, también tiene cantera de ejecutivos. La vida evoluciona, estamos en el año 2024, nos plantaremos prácticamente en 2025 y el mundo se mueve. Y cuando digo el mundo, es todo el mundo. Y la parte del mundo digital es, y todavía será más, un activo muy importante a explotar. Sinceramente, creo que tengo toda la formación, la experiencia y las habilidades que encajan en este nuevo momento del club y de la historia del Barça.

¿Es partidario de una moción de censura?

Si te hablo con el corazón, tendría que decirte que sí, que mañana mismo tenemos que hacer una moción de censura. Pero yo, como los otros precandidatos, como el mismo Joan Laporta, todos queremos el club. Y sería muy egoísta por mi parte decir que sí, que hay que hacerla. ¿Y por qué lo digo? Pues porque el club no tiene estadio, está dejando de ingresar 200 millones como consecuencia de ello y, hombre, paralizar el club ahora mismo… Estamos intentando hacer un equipo competitivo, que no lo estamos consiguiendo y veremos este año. No tenemos dinero, no tenemos buenos profesionales porque se van. Ahora no podemos paralizar el club. Y tampoco queda tanto para las elecciones.

¿Ve un buen momento para invertir fuerte en refuerzos como Nico Williams o Dani Olmo?

Mira, si yo estuviera liderando el Barça, el Barça habría ganado dinero este año y, con el dinero que hubiéramos ganado, ficharía a Nico Williams y a Dani Olmo.

¿Cómo lo habría ganado?

Bueno, pues es muy fácil. Al final tienes un club que mueve 800 millones de euros y, primero tienes que incrementar los ingresos en muchos ámbitos y, segundo, tienes que gastar menos dinero del que estás gastando. El Barça tiene unas 500 personas trabajando y ni el club es consciente del dinero que se está gastando ni si necesitan más o menos personas o si en su estrategia, que no la tienen, las personas que hay tienen el conocimiento para hacer lo que tienen que hacer. Por lo tanto, hay que gastar menos dinero, incrementar los ingresos, y con ese dinero que ganas, crear ilusión fichando a estos jugadores. Yo creo que sí que hay que ficharlos.

¿Qué cree que va a pasar?

Creo que a alguno sí lo van a fichar. Es probable que se utilice dinero, no que se ha ganado, sino incrementando la deuda para poder hacerlo. Al final, para sobrevivir, cada vez debes más dinero. O utilizas dinero que te han dejado para hacer el campo y acabas fichando un jugador, pero luego cuidado que tienes que acabar el campo. Bueno, yo creo que, lamentablemente, ahora Joan Laporta está en una situación donde depende de que la pelota entre y va a hacer todo lo posible para que la pelota entre. Y para ello necesita buenos delanteros y Nico Williams es uno de ellos. Hay que ficharlos, sí, pero a mí me hubiera gustado ficharlos de otra manera.

No todo son malas noticias. Ahí está Lamine Yamal, Cubarsí, Gavi, Fermín López…

Claro, hay futuro. Y aprovecho para decirte que siempre hablamos del ADN Barça y yo he nacido con Cruyff y con Guardiola, pero todas las cosas en la vida hay que evolucionarlas. Y a mí me gusta mucho cómo ha evolucionado Guardiola. Y me gustaría preguntarle qué opina y cómo evolucionaría este ADN con los jugadores que tiene ahora actualmente el Barcelona. Veo cómo lo hace en el City.

Vuelve a citar a Guardiola. ¿Le ve de regreso al Barça? ¿Quiza en su candidatura?

Es una persona muy coherente con lo que hace. Y sabe perfectamente que quien le dio la oportunidad para acceder al mundo profesional como entrenador fue Joan Laporta, por lo que nunca haría nada en contra suya. La gente dice que debería volver al club, pero yo creo que nunca lo hará. Sabe lo que conlleva, pero hay dos maneras de ayudar: en el día a día o pidiéndole la opinión.

Como hacía Laporta con Cruyff.

Exacto. Y si soy presidente del Barça, voy a preguntar a Guardiola qué opina en situaciones críticas. Y luego decidiré qué es lo mejor para el club con mi equipo. Pero, hombre, Guardiola tiene demasiada experiencia, demasiadas capacidades y es demasiado bueno como para no escucharlo. Es un lujo que no nos podemos permitir.

¿Dónde se ve de aquí a dos años?

La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Y yo creo que voy a ser el próximo presidente del FC Barcelona.