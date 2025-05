Jordi Roura: "Con el que nadie contaba es con Casadó"

Hablar de Jordi Roura es hablar de un agente clave para la eclosión de tantos y tantos futbolistas que han crecido en La Masia y que, o bien han conseguido alcanzar la cota más alta, la del primer equipo, o se han asentado en la élite. Y el Barça ha logrado hacer caja con ellos. Ha sido analista de Luis Enrique en el primer equipo, ayudante de Tito Vilanova y durante un breve lapso de tiempo tuvo que coger las riendas de la primera plantilla por la enfermedad de este. Luego pasó a ocupar el cargo de director del fútbol base junto a Aureli Altimira. Y antes que todo eso fue jugador del club azulgrana, claro.

En el último programa del 'ADN Masia' mantenemos una charla pausada con él. Después de que chicos a los que conoce muy bien (en los fichajes de algunos de ellos fue la figura clave) hayan sido la base del Barça campeón de Liga y de Copa con Hansi Flick.

LO QUE HA LOGRADO EL BARÇA

"Primero, obviamente, como barcelonista siento una gran satisfacción. Y desde un punto de vista personal, estos jugadores que yo fiché tan jóvenes y que hemos tenido tantos años formándose con nosotros, que hayan llegado al primer equipo y hayan tenido tanto éxito es una satisfacción. Hay muchos equipos en el mundo que pueden tener uno o dos jugadores de nivel de su cantera, pero lo que ha hecho en el Barça de tener siete u ocho, tan jóvenes, no hay ningún equipo de ese nivel que haya logrado algo así", dice Roura.

"Hansi Flick se dio cuenta de que estos jugadores tenían un potencial extraordinario. Le asesoraron bien, pero sobre todo vio cuando llegó la calidad y lo bien preparados que estaban para el fútbol délite", añade Roura.

Con el que nadie contaba es con Casadó

Respecto a quien le ha sorprendido más este curso en el Barça, Roura comenta que "te sorprenden todos por lo rápido que han ido. Si obviamos a Lamine, Balde, Fermín, Gavi o Cubarsí, con el jugador que nadie contaba es con Casadó. Es un chico que el hecho de haya jugado tan bien al fútbol no me sorprende porque es un jugador con fundamentos técnicos extraordinarios, que entiende el juego, que combina. Sí me ha sorprendido que sea capaz que abarcara el terreno que ocupa, que fuera tácticamente a nivel defensivo tan bueno".

LA FIGURA DE LAMINE

¿Tenía clarísimo que Lamine llegaría al primer equipo? "En La Masia siempre hay jugadores que de bien pequeños se dice que llegarán seguro. Luego lo hacen o no. Creo que Lamine todo el mundo se pensaba que llegaría y ha llegado. Pero una cosa es llegar y la otra hacer lo que está haciendo. El nivel que está mostrando tan precoz me parece impensable. Da la sensación que en el altísimo nivel es capaz de decidir los partidos él y cuando le apetece. ¿Por qué no será candidato al Balón de Oro? Me cuesta muchísimo encontrar a alguien más diferencial".

"El gran dilema es cómo va actuar el club. Los últimos tiempos, por la situación económica, miraron abajo y ha sido un éxito. Con las cuentas saneadas, ahora la pregunta es qué haremos: ¿Mirar primero abajo o empezar directamente a fichar, que es lo que muchas veces se ha hecho? Hay que tener un equilibrio".