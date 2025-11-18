Jordi Roura, exdirector del fútbol base del Barça, revela la extraña forma de caminar de Lamine Yamal de niño: "Mal, un poco raro"

El camino al estrellato de Lamine Yamal ha sido fulgurante y en tan solo tres temporadas ha conseguido convertirse en la figura del club y el remplazo natural de Leo Messi como imagen de referencia del FC Barcelona. Con el '10' a la espalda, el de Rocafonda persigue un legado prácticamente imposible de alcanzar, pero que ha empezado con una fuerza nunca antes vista a los 18 años en el Camp Nou.

Respecto a su calidad, muchos formadores en la cantera azulgrana comentan la gracilidad del joven ya desde su etapa en La Masia. Sin embargo, lo que muchos no conocían es el 'problema' que tenía cuando era un niño, relacionado con la manera de caminar.

Lamine Yamal en el partido ante el Brujas de Champions League. / Dani Barbeito

Así lo ha revelado el exdirector de fútbol base, Jordi Roura, que ocupó el cargo entre 2015 y 2021, en una charla en 'El planter' en Ràdio Igualada. Roura fue la persona que fichó a Lamine Yamal para el FC Barcelona cuando todavía jugaba en el CF La Torreta.

"Los hay que tienen algo especial. Lamine Yamal, cuando era pequeño... todos iban tras el balón y él no... Pero cuando le llegaba, gol... Algo entendía", indica su descubridor. Es entonces cuando hace referencia a la extraña manera de andar del joven: "Caminaba mal, un poco raro", comentaba mientas emulaba con las piernas el andar del joven crack azulgrana.

Sin embargo, la calidad mostrada les hizo dar el paso y apostar por él: "No hacía ninguna cobertura... Estos chavales, pues tú dirás, pero hay alguno que destaca por algo", asegura Roure. Obviamente, nadie imaginaba su explosión futbolística posterior y en casos como este, "hay que ver la evolución".

Desde su llegada al primer equipo en 2023, llegado directamente del Juvenil A azulgrana, ha roto prácticamente todos los retos de precocidad y se ha convertido en la pieza clave del esquema de Hansi Flick, juntamente con Pedri en el centro del campo.

Además, sorprendió al mundo con una actuación memorable en la Eurocopa con tan solo 17 años, que culminó con un golazo ante Francia en la semifinal después de las críticas de Adrien Rabiot previas al choque.

A fecha de hoy, la gema del Barça suma 31 goles y 40 asistencias en 117 partidos con el primer equipo con tan solo 18 años de edad y fue el máximo asistente de LaLiga durante la temporada pasada con 15 pases de gol. Destinado a ser el mejor futbolista español de todos los tiempos, Lamine Yamal sigue haciendo historia y besando el escudo como solo lo hacen aquellos que aman el club.