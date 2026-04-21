Jordi Puntí, el escritor que convirtió a Messi en literatura, premiado en el Spotify Camp Nou

En la víspera de Sant Jordi y con el Spotify Camp Nou como escenario, el FC Barcelona y el Col·legi de Periodistes de Catalunya entregarán este miércoles 22 de abril el Premio Internacional de Periodisme Esportiu Manuel Vázquez Montalbán 2026 al escritor y articulista Jordi Puntí.

El galardón, que cumple su 18.ª edición, reconocerá la trayectoria de Puntí por su capacidad de elevar el fútbol más allá del césped y "convertirlo en crónica social, cultural y emocional, en la mejor tradición montalbaniana". La ceremonia se celebrará en el Palco del estadio durante el partido de Liga contra el Celta de Vigo, un marco perfecto para un autor profundamente vinculado al barcelonismo.

Jordi Puntí (Manlleu, 1967) no es solo un novelista de prestigio. Licenciado en Filología Románica, saltó a la fama con 'Pell d’armadillo' (1998) y alcanzó repercusión mundial con 'Maletes perdudes' (2010), traducida a 18 idiomas. Pero su conexión con el deporte llegó en 2018 con 'Tot Messi: Exercicis d’estil', un retrato literario y sentimental del astro argentino que ganó el Premio Panenka, fue finalista del Telegraph Sports Book Award y se amplió en 2023 con 'Tot Messi i més' para incluir su salida del Barça y el Mundial con Argentina.

En paralelo, Puntí ha mantenido una sólida carrera periodística como columnista en El Periódico, El País, Panenka, Líbero y medios como Catalunya Ràdio, donde sus textos mezclan obsesiones personales, fútbol y memoria colectiva "con cascabeles en los botines de los futbolistas del Barça", como relata el periodista Francisco Cabezas.

El jurado, reunido el 9 de abril en la Oficina Comercial del Club, destacó precisamente esa habilidad de Puntí para traspasar el hecho estrictamente deportivo y enlazarlo con la crónica social y cultural. Formaron parte del mismo Ramon Besa, Ernest Folch, Sergi Pàmies, Jaume Pujol-Galcerán, Borja de Riquer, Josep Maria Solé Sabaté, Santiago Segurola, Mònica Terribas y Jordi Basté, con la presencia del vicepresidente Josep Cubells.

Michael Robinson recibe el Premio Internacional de Periodisme Esportiu Manuel Vázquez Montalbán 2017 / VALENTI ENRICH / Enviados

Más que un premio al periodismo tradicional, el Vázquez Montalbán celebra a quienes entienden el deporte como espejo de la sociedad. Desde Patrick Mignon (2004) hasta la revista Panenka (2025), pasando por Eduardo Galeano, Nick Hornby, Michael Robinson, Jorge Valdano o Gary Lineker, la lista de ganadores refleja esa visión amplia. Puntí se suma ahora a ella como el literato que ha sabido hacer del barcelonismo una materia narrativa universal.

Mañana, mientras el Spotify Camp Nou vibra con el partido, el Barcelona se prepara para su fiesta del libro y la rosa. Un reconocimiento que, en palabras del propio espíritu del galardón, demuestra que el mejor fútbol también se lee.