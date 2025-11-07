Jordi Portabella: "No habrá conciertos en el nuevo Spotify Camp Nou, el Barça no quiere enterrar el césped"

El FC Barcelona avanza en su transformación hacia un modelo más sostenible con la apertura del Spotify Camp Nou. En el centro de esta estrategia se encuentra Jordi Portabella, nuevo director de Sostenibilidad del club, quien ha detallado en declaraciones a Rac1 algunas de las líneas maestras que marcarán la gestión ambiental y social de la entidad en los próximos años.

El nuevo metro para acceder al estadio

Una de las prioridades del Barça será la movilidad sostenible. El club mantiene conversaciones con el Departamento de Territori para acelerar la apertura de la futura estación de metro “Camp Nou”, una infraestructura clave que facilitará el acceso en transporte público al estadio. Según los planes actuales, esta parada podría entrar en servicio entre 2030 y 2031, coincidiendo con la finalización del tramo central de la L9/L10.

Portabella ha subrayado que la conexión con la red de Ferrocarriles de la Generalitat en Sarrià permitirá un “salto cualitativo” en la movilidad de los aficionados. Esta conexión facilitará que miles de seguidores del área metropolitana puedan llegar al estadio sin tener que pasar por el centro de la ciudad, reduciendo así el tráfico y las emisiones.

Una plaza de bicicleta (alquilada) para socios

El nuevo Camp Nou también busca promover un cambio de hábitos entre los socios. El Barça prevé habilitar espacios para bicicletas y sistemas de aparcamiento gestionado, de modo que los abonados puedan disponer de plazas reservadas o de alquiler para llegar al estadio de forma más ecológica. “Habrá socios que podrán tener una plaza de bicicleta alquilada”, explicó Portabella, destacando el compromiso del club con una movilidad más limpia.

No habrá conciertos

Más allá del transporte, el club también ha definido un marco claro sobre la explotación del estadio para eventos no deportivos. Portabella ha recordado que el Barça “no tiene un plan de explotación intensiva para conciertos”, ya que solo podrá acoger tres al año, entre junio y septiembre, coincidiendo con el final de temporada. El objetivo, según dijo, es preservar el césped y la funcionalidad del campo.

La sostenibilidad del Camp Nou no se limitará al ámbito medioambiental. El proyecto también contempla la eficiencia energética, el reciclaje de materiales durante las obras y la gestión responsable del agua. La intención del club es que el estadio se convierta en un referente europeo en sostenibilidad deportiva y urbana.

El regreso del equipo al estadio remodelado, previsto para finales de 2025, marcará una nueva etapa para el Barça. Sin embargo, las transformaciones más profundas, como la apertura de la estación de metro o la conexión con FGC, llegarán en la década siguiente, consolidando un modelo de club alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con la sostenibilidad como prioridad, el FC Barcelona busca no solo mejorar la experiencia de sus aficionados, sino también reforzar su compromiso con la ciudad y el medio ambiente. “Queremos que el nuevo Camp Nou sea mucho más que un estadio: un ejemplo de cómo el deporte puede impulsar una movilidad y una gestión urbana más sostenibles”, concluyó Portabella.