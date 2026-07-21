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FC BARCELONA

Jordi Pesquer, la novedad de Flick en el entrenamiento del Barça

El lateral zurdo formado en La Masia se ejercita este martes con la primera plantilla azulgrana

Jordi Pesquer, en una imagen con el Barça

Jordi Pesquer, en una imagen con el Barça / FCB

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Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Segundo día de entrenamientos de la segunda semana de pretemporada en el primer equipo el FC Barcelona. Tras la 'tralla' que el equipo barcelonista tuvo que aguantar este lunes de doble sesión, el grupo que trabaja a las órdenes de Hansi Flick vive un martes más 'apacible' con solo una sesión matinal y la tarde de descanso.

La gran novedad para arrancar la semana fue Ronald Araujo. El capitán fue el primer mundialista (no contamos a un Hamza Abdelkarim que decidió no hacer ni un día de descanso e iniciar con el grupo el día 13) en regresar tras caer en fase de grupos con Uruguay. El charrúa no llegó a estrenarse en la Copa del Mundo por culpa de una lesión los días previos por la que llegó a hacer un viaje exprés a Barcelona para tratarse.

Pesquer, internacional sub'17

En la sesión de este martes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper hubo otra cara nueva. En este caso, un canterano. Se trató de Jordi Pesquer, lateral zurdo formado en La Masia y del que se habla muy bien en las entrañas del centro formativo. Pesquer, internacional sub'17 con España que estuvo recientemente en el Europeo de la categoría, entrenó por primera vez con los mayores.

Jordi Pesquer pasó revisión médica con el filial el lunes

Jordi Pesquer pasó revisión médica con el filial el lunes / FCB

Este curso será juvenil de segundo año y en la anterior campaña ya lo vimos con frecuencia en el Juvenil A a las órdenes de Pol Planas. De hecho, tuvo bastante incidencia en la Copa de Campeones en la que el Barça jugó la gran final ante el Madrid. El de Llinars, de 17 años (cosecha 2009, como Orian Goren) renovó contrato el pasado verano y esta próxima temporada puede tener ya protagonismo en el Barça Atlètic de Belletti.

Sin Hafiz Gariba

Se trata de un lateral con buena presencia física (casi 1,80 metros), profundo, con capacidad de asociarse y con muy buen pie. En el club está visto como una de las opciones de futuro para el carril izquierdo de la primera plantilla si mantiene esta buena evolución.

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Quien sigue de baja es Hafiz Gariba, afectado por un proceso vírico desde el pasado viernes. Se espera que este de regreso próximamente cuando esté 100% recuperado el central ghanés, otro de los que hay ganas de ver crecer en este Barça.

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