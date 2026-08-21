Jordi Pesquer y Ebrima Tunkara, fuera del Barça - Athletic Club por la Sub-18

La convocatoria de la Selección española Sub-18 deja una consecuencia directa para el Barça. Varios futbolistas de la cantera blaugrana se perderán el partido ante el Athletic Club del próximo jueves 27 de agosto después de haber sido citados por David García Cubillo para el minitorneo internacional de El Albir.

Entre los convocados destacan especialmente Jordi Pesquer y Ebrima Tunkara, dos de los jóvenes que más protagonismo han tenido durante la pretemporada del primer equipo. Ambos han trabajado a las órdenes de Hansi Flick y han aprovechado las oportunidades que les ha dado el técnico alemán durante la preparación.

Ahora, sin embargo, deberán hacer las maletas para concentrarse con la Sub-18. La expedición española comenzará a trabajar el lunes 24 de agosto y permanecerá concentrada hasta el sábado 29. En ese periodo disputará tres encuentros: ante Arabia Saudí el martes 25, Uzbekistán el jueves 27 y Uruguay el sábado 29.

Esa semana y el segundo de esos partidos coinciden con el Barça-Athletic, que se disputará el mismo jueves 27 de agosto. Por tanto, Flick no podrá contar con los jugadores blaugranas convocados.

Pesquer y Tunkara, los más destacados

Jordi Pesquer y Ebrima Tunkara son los dos nombres que más han llamado la atención durante este verano. Ambos han formado parte de la dinámica del primer equipo y han tenido presencia en los entrenamientos dirigidos por Flick.

Jordi Pesquer está viviendo un sueño / Dani Barbeito

Pesquer, defensa de la cantera, ha aprovechado la pretemporada para dar un paso adelante y hacerse un hueco entre los jóvenes que han trabajado con el primer equipo. Tunkara, por su parte, también ha contado con la confianza del técnico alemán y ha sido una de las apuestas de Flick durante la preparación.

La convocatoria supone ahora un pequeño contratiempo para el Barça, que perderá a ambos para una jornada liguera que se disputará en plena concentración internacional.

Tres blaugranas más

Además de Pesquer y Tunkara, Raúl Expósito, Sergi Mayans y Roberto Tomás completan la representación del Barça en la lista.

Los dos primeros son defensas, mientras que Roberto Tomás ocupa la posición de delantero. Cuatro forman parte de la generación de 2009 (menos Tunkara, que es 2010) y estarán a las órdenes de García Cubillo con el objetivo de preparar también el Mundial que se disputará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

La convocatoria completa

PORTEROS: Darlington Chichoro (Athletic Club), Diego Piqueras (Club Atlético de Madrid) y Guille Ponce (Real Madrid CF).

DEFENSAS: Arnau Cases (RCD Espanyol), Raúl Expósito (FC Barcelona), Mario Díaz (Sevilla FC), Juanma Borrero (CD Roda), Sergi Mayans (FC Barcelona), Iker Herrera (Valencia CF), Jordi Pesquer (FC Barcelona), Mikel Urrestarazu (CD Basconia) y Óscar Parejo (Club Atlético de Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Mateo Sobral (RC Celta de Vigo), Cherif Fofana (Real Madrid CF), Serigne Ndiaye (Villarreal CF), Ian Mencía (Club Atlético de Madrid), Mauro Valeiro (RC Deportivo), Marco David Company (Real Madrid CF), Ebrima Tunkara (FC Barcelona), Marc Martínez (Valencia CF) y Bryan Bugarín (Real Madrid CF).

DELANTEROS: Abdou Kemo (Club Atlético de Madrid), Adrián Vivó (Villarreal CF), Christian Imga (CD Basconia), Santi del Pino (Real Madrid CF), Enzo Alves (Real Madrid CF), Yeremaiah Ramos (Real Madrid CF) y Roberto Tomás (FC Barcelona).