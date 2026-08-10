Jordi Pesquer, el canterano del Barça que nadie esperaba

Para todos los canteranos, que les llame Hansi Flick para la pretemporada es una grandísima noticia. Para algunos no supone una sorpresa, pues estaban en todas las quinielas en año de Mundial, donde los internacionales se incorporan más tarde. Pero sí ha sido un agradable 'bombazo' para Jordi Pesquer, la demostración que todo futbolista del filial o de los dos Juveniles debe estar preparado, pues las oportunidades llegan cuando uno menos se espera.

El canterano Jordi Pesquer, principal novedad del entrenamiento del FC Barcelona / Atlas News

Con solo 17 años, Jordi Pesquer ha dado un salto gigantesco esta pretemporada. Apenas jugó los últimos meses de competición la campaña pasada con el Juvenil A (su equipo era el Juvenil B) y ni siquiera pisó el Barça Atlètic. Pero el fútbol tiene estas cosas. La lesión de Alejandro Balde (ya recuperado, pero todavía en busca de su mejor forma), el hecho de que el FC Barcelona todavía no haya conseguido fichar a Joao Cancelo ni a Jorge Salinas, y ya posteriormente, la marcha de Jofre Torrents al Ajax de Amsterdam han contribuido ya no solo a la llamada de Flick, sino también a que Pesquer haya pasado el primer corte de canteranos deben volver al filial. Y no es improbable que pueda mantenerse, al menos unos días.

Personalidad ante un 'miura'

Pase lo que pase, Pesquer ha cumplido el sueño de jugar con el Barça, ni que sea en amistosos. Y lo está haciendo muy bien, con personalidad y sin presionarse por una situación que no es fácil de llevar, y menos cuando no estaba prevista, al menos, tan pronto.

El pasado sábado, el de Llinars fue titular en el primer partido del triangular de Udine y tuvo una enorme prueba de fuego por delante, pues Ola Aina es un 'diablo' por la banda en el Nottingham Forest y con ganas de armar el taco. Pero Pesquer supo contenerle con paciencia y sentido común, le guardó la distancia para que el londinense no le regateara y salvó la situación de manera inteligente.

El once titular del Barça ante el Nottingham Forest con Jordi Pesquer / Dani Barbeito

Hay oportunidades que caen prácticamente del cielo, pero que hay que saber recogerlas para que no se conviertan en regalos envenenados. Y Jordi Pesquer lo ha sabido hacer. La posición de lateral izquierdo está muy abierta en el Barça y más en estos momentos. Si sigue creciendo, sin prisa pero sin pausa, puede llegar muy lejos.

Pesquer está centrándose mucho en las labores defensivas, pues se está midiendo a rivales de entidad que exigen el máximo de concentración, como es el caso de Ola Aina. Pero el de Llinars tiene una vocación ofensiva que también es digna de mención, a menudo, incluso, como un extremo. El primer gran paso ya lo ha dado. Ha entrado en el radar de Hansi Flick y el técnico alemán, exigente pero a la vez enamorado de La Masia, le ha mantenido la confianza partido a partido. Habrá que estar atentos a las próximas decisiones.