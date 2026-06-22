Jordi Palau: “Que recuperen las ganas de vivir vale más que cualquier victoria”

Después de perder contra el Valencia, Jordi Palau, entrenador del Barça Genuine, reúne a sus jugadores. Tras analizar algunas acciones del partido, todos acaban fundiéndose en un abrazo con un compañero que había caído lesionado. Una escena que resume la filosofía de un equipo en el que el resultado pasa a un segundo plano.

Palau lleva cuatro años acompañando a los jugadores y jugadoras del Barça Genuine dentro y fuera del terreno de juego. El técnico explica que el Barça apuesta por un modelo lo más integrador posible. En este tiempo, el entrenador ha visto cómo el grupo se ha convertido en una auténtica familia. El deporte, asegura, tiene un poder transformador para cambiar las vidas de estos chicos con discapacidad intelectual, algo que, dice, "da sentido a este proyecto".

¿Cómo le llegó la oportunidad de entrenar al Barça Genuine?

Yo, como entrenador, colaboraba con la ONCE. Había sido portero y seguía vinculado al equipo. El portero es el único que no tiene discapacidad visual y participa como apoyo. Habíamos realizado alguna actividad con el Barça Genuine y también habíamos jugado juntos. Entonces, Mike Puig, que era responsable del proyecto, me contactó para formar parte del equipo y acepté. Estoy muy contento de haber dado este paso y de este aprendizaje.

¿Le ayudó esa experiencia previa?

En la ONCE los chicos tienen discapacidad visual, pero no intelectual. Aquí es diferente. El primer año fue de mucho aprendizaje. Una de las principales diferencias es que seguimos las indicaciones del equipo de psicólogos y psicólogas del club, que marcan las pautas conductuales. Nosotros adaptamos los ejercicios y la parte física porque trabajamos igual que cualquier otro equipo, pero siempre siguiendo las dinámicas y los condicionantes que ellas detectan en ciertos jugadores. También en la forma en la que tenemos que explicarles las cosas. Trabajamos de forma muy coordinada tanto la parte deportiva como la emocional, que es muy importante.

¿Recuerda cómo fue el primer entrenamiento?

Fue curioso porque mi primera experiencia con ellos fue en un torneo en Borgonyà. Allí me presentaron y empecé a conocer a todos los chicos. Ellos son personas que generan mucha confianza con quienes les rodean y, cuando llega un entrenador nuevo, existe cierta desconfianza porque comparan con el anterior entrenador. Poco a poco fui introduciéndome en el grupo. Fue un reto hacer el cambio y conocer de golpe a 32 deportistas, cada uno con sus particularidades. Lo recuerdo con mucho cariño.

Jordi Palau y su staff han creado un gran grupo con los chicos del Barça Genuine / LALIGA GENUINE / DAVID SUBIRANA

Desde su llegada, ¿ha habido cambios dentro del equipo?

Sí. El Genuine es un proyecto vivo, como cualquier equipo. Primero, por las condiciones de la fundación del Barça, donde los deportistas tienen entre 18 y 35 años. En esta época ha habido jugadores que ya han cumplido los 35, por lo que algunos han tenido que dejarlo. También hay personas que, por motivos familiares o por el compromiso que exige el proyecto de entrenar tres días a la semana, no pueden continuar. Se van cambiando muchos jugadores, pero es una manera de llegar a mucha gente. Unos han tenido la suerte de poder disfrutar de este proyecto, pero también tiene que conocerlo otra gente y hacer difusión de ello.

El deporte nos permite trabajar situaciones que después se encuentran en la vida real: situaciones de superación, integración y confianza en uno mismo

¿De qué manera cree que ha evolucionado el equipo, sobre todo en la creación de una familia?

Es una parte muy importante esta parte de familia. Hacemos muchas actividades y dinámicas grupales. El deporte nos permite trabajar situaciones que después se encuentran en la vida real: situaciones de superación, integración y confianza en uno mismo. Intentamos que abandonen el pensamiento de “esto no puedo hacerlo”. Quizá algo que una persona consigue en una semana, ellos lo consiguen en dos, tres o cuatro, pero podrán hacer. Trabajamos la paciencia, la motivación y la consecución de objetivos.

También han evolucionado mucho en actitudes y comportamientos. Hemos viajado por todo el mundo, hemos participado en torneos por Europa y en Houston. Saben comportarse, han aprendido a expresarse mejor, a verbalizar lo que sienten. Las psicólogas les dan herramientas que les enseñan a gestionar la frustración o la ansiedad. Todo esto no solo les sirve en el deporte, sino también en su vida diaria y laboral para integrarse y tener trabajo. A través de la Fundación también buscamos que tengan trabajo adaptado a sus capacidades.

Intentamos que estén representadas las diferentes discapacidades intelectuales y que participen tanto chicos como chicas, reflejando la diversidad de la sociedad

El Barça y LaLiga Genuine se centran en los valores del deporte, pero supongo que también existe cierto espíritu competitivo dentro del equipo.

Sí, porque el deporte implica competición. Hay varias filosofías y todas son respetables. Pero la filosofía del Barça y de la Fundació es ser totalmente integradores. Intentamos que estén representadas las diferentes discapacidades intelectuales y que participen tanto chicos como chicas, reflejando la diversidad de la sociedad. Cuando jugamos queremos ganar, evidentemente, pero no es lo más importante. Todos los jugadores deben participar. Si fallan, explicarles para que lo entiendan e intenten corregirlo. El fútbol es una herramienta para trabajar situaciones de frustración. Aunque perdamos, buscamos los aspectos positivos.

El Barça Genuine ha quedado en octava posición en LaLiga Genuine / LALIGA GENUINE / DAVID SUBIRANA

¿Dentro del vestuario, hay alguien que ejerza de líder?

Sí. Como en cualquier grupo humano, siempre hay personas que asumen ese papel de liderazgo. Nosotros intentamos repartir responsabilidades. De hecho, en cada partido un jugador diferente ejerce de capitán como reconocimiento a una actitud positiva o a algún hecho destacado. Aun así, hay jugadores que, por su carácter o su manera de ser, por su optimismo, dentro del vestuario se convierten en líderes que gestionan el grupo, animan, acompañan y se ganan la su confianza. Somos 32 jugadores y hay personas que son los pilares del equipo. Lo bueno es que existe un ambiente muy bonito. Son una familia y se ayudan mucho entre ellos, tanto dentro como fuera del fútbol. Eso es o más bonito de este proyecto.

Ver la ilusión de los jugadores en sus caras cuando participan en actividades con el primer equipo es fantástico; ellos hablan de tú a tú y es muy gratificante que el club apoye el proyecto

¿Cómo se siente usted al ver que sus jugadores cumplen su sueño de jugar en el Barça?

Me hace muy feliz verlo. Somos el Barça, vestimos como el Barça. Utilizamos las instalaciones de la Ciudad Deportiva durante toda la temporada y somos un equipo más del club. El club nos cuida mucho: nos proporciona el material, organiza los viajes, se preocupa de que estemos bien y nos ofrece servicio sanitario. Ver la ilusión de los jugadores en sus caras cuando participan en actividades con el primer equipo es fantástico, o cuando el club nos invita a un partido de Champions.

Además, cuentan con el apoyo de los embajadores.

Este año han tenido como embajadores a Eric Garcia e Irene Paredes, que han dedicado tiempo a estar con nosotros y a conocerlos personalmente. Eric nos regaló a todos el libro de ‘Relats Solidaris’. Es muy bonito, ellos hablan de tú a tú y es muy gratificante que el club apoye el proyecto y que tenga presente al Genuine en todas las acciones que realiza.

Eric Garcia, en su visita al equipo Genuine del FC Barcelona / FCB

A lo largo de estos años, ¿qué diría que es lo que más has aprendido de ellos?

Aprendo cada día. Aprendo su manera de afrontar las situaciones del día a día, los problemas y las dificultades. A pesar de las complicaciones que puedan tener, siguen viniendo a entrenar. Muchos tienen dificultades para llegar a la Ciudad Deportiva porque no está bien comunicado, pero hacen todo lo posible para llegar. Su capacidad de superación, de no rendirse, su optimismo y su espontaneidad son admirables. Me gusta mucho que digan lo que piensan sin filtros, siempre con respeto. Si algo no les gusta, te lo explican. Esa espontaneidad es muy bonita porque hoy en día la gente dice más lo que quiere escuchar el otro en lugar de lo que realmente piensa. Hay que aprender de ellos, hay que ser como somos, con respeto y educación, pero explicando a la gente si estamos de acuerdo o no.

¿Ha habido algún momento concreto en el que haya pensado que merece realmente la pena estar aquí?

Hay muchos. Tenemos la suerte de coincidir con ellos tres o cuatro veces por semana y convivir con ellos. Vemos situaciones personales y familiares muy difíciles, desgracias. Hay personas que se quedan solas o que no tienen una red de apoyo. A través del deporte y de las actividades con las psicólogas y las educadoras, ves cómo vuelven a levantar la cabeza, recuperan las ganas de vivir y de hacer cosas. Eso es muy bonito y da sentido a todo el proyecto. Vale más que cualquier victoria. En este torneo, por ejemplo, hay compañeros que no estaban convocados porque solo juegan 16 de los 32, y aun así han venido hasta Madrid para animar a sus compañeros. Eso es muy bonito y muy gratificante.