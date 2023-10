Jordi Mompart: "La Inteligencia Artificial cambiará la sociedad y el Barça es un referente"

Entrevista SPORT a Jordi Mompart, director de investigación del FC Barcelona "Xavi le puede pedir a la máquina que le analice 10, 15 partidos, sacar cortes de jugada y enviarlo a quien quiera de forma automática. Y lo utiliza en cada partido", subraya

Joan Laporta llega en marzo de 2021 y tú entras en septiembre. ¿Es una petición del presidente, responde a una necesidad?

Yo participé en las elecciones dando apoyo a Laporta y públicamente explicando cómo la Inteligencia Artificial puede influir en el fútbol y la ventaja competitiva que significa. Era profesor de universidad y entré en el club con responsabilidades en el área tanto de IA como de tecnologías blockchain.

El presidente siempre comenta que el Barça debe estar en la vanguardia de las nuevas tecnologías. ¿Se está consiguiendo?

Sí, no es que lo digamos nosotros. Somos pioneros y líderes. El año pasado, una agencia americana dio un premio al Barça por ser el club más innovador del mundo. Hemos creado el departamento de Inteligencia Artificial en el club, no creo que haya otro club en el mundo que lo tenga y somos innovadores en tecnologías blockchain, por ejemplo hemos lanzado proyectos de NFT, no especulativos, esta matización es muy importante, y un canal oficial en Discord. Y en analítica deportiva, el Barça es referencia mundial.

Jordi Mompart, director de Investigación del FC Barcelona | Valentí Enrich

Eres físico de profesión. ¿La entrada de la ciencia ha cambiado el fútbol?

Muchísimo. La ciencia, aparte de la vertiente médica, ha entrado en la parte deportiva por ejemplo en el tema de scouting, que hoy en día se basa en los datos y su análisis para saber las características del jugador, pero también para prever cómo un jugador se adaptará al estilo de juego, a sus compañeros. También es muy importante en la parte económica y de negocio de un club. ¿Sabes cuántos fans tenemos en Asia?

¿Cuántos?

Pues 190 millones, es la comunidad de fans más grande del mundo que tenemos. Y hay que conseguir traerles productos y servicios que sean increíbles para ellos. En el Barça tenemos unos 400 millones de usuarios registrados en las redes sociales. Y están lejos. La manera de tenerlos cerca y que vivan la experiencia Barça es ofrecerles productos digitales y la IA cada vez jugará aquí un papel más importante.

¿Con la Inteligencia Artificial, estamos ante una revolución?

Sí, es una revolución, pero no solo de la parte deportiva. Nos afecta a todos, porque ese trabajo que es inhumano, que se puede automatizar, será sustituido por máquinas, y nosotros lo que haremos será aportar tareas de valor.

¿Cómo se implanta la IA en el Barça?

Ya la hemos implantado en muchos casos. Tenemos un equipo de analítica deportiva que la utiliza para hacer análisis de prepartido, postpartido, scouting y muchas otras cosas. Pero también cuando hacemos el Seient Lliure hay un predictivo que te dice cuántos abonados dejarán el asiento antes de que el abonado lo haga, para prever los asientos a poner en venta. Eso se hace con la IA. Nosotros agrupamos a nuestros fans en las redes sociales en función de variables (poder adquisitivo, gustos...) y ofrecemos productos directamente a quién puede estar interesado y no saturar a quien no. He creado el departamento de Inteligencia Artificial para activarlo, internalizar estos procesos y no depender de terceros. Los datos son tan importantes como el resto de activos y se tienen que quedar en el club.

El Espai Barça será algo increíble, brutal, pero también complejo. Será un buen ejemplo de utilización de la IA

¿Y al Espai Barça, cómo ayudará la Inteligencia Artificial?

Será algo increíble, brutal, pero también complejo. ¿Cómo haremos la oferta de los asientos a los abonados? Pues usaremos la Inteligencia Artificial para la mejor propuesta de oferta. Es un buen ejemplo de utilización de IA. Tenemos muchos datos, muchas variables y no hay ningún humano que lo pueda tratar de forma sistemática y rápida con los algoritmos.

¿Importante también para generar ingresos, y más ahora con los problemas económicos?

Son dos elementos. Uno, reducir costes, porque muchos trabajos como siempre digo, que son inhumanos, se pueden automatizar. Y después, generar ingresos conociendo el perfil de tus fans.

Hablamos de la obtención de datos en el fútbol a través de la IA. ¿Qué métodos son los principales?

En los entrenamientos, encontramos la típica armilla y los sensores que aportan datos biométricos de los jugadores. Muy importante para los médicos y la preparación física. Luego está durante los partidos, a través de cámaras que trazan la posición de los futbolistas 25 veces por segundo. Se utilizan de forma táctica para conocer la velocidad de los jugadores, los kilómetros recorridos, etc. No se utilizan aparatos en los jugadores durante los partidos porque son demasiado invasivos, en cambio, en la NFL llevan aparatos de radiofrecuencia y aportan mucha información a los espectadores.

¿Está muy interesado Xavi Hernández, el entrenador del primer equipo, en la Big Data?

El equipo de deportes analíticos del club da servicio a todos los equipos, y el primer equipo lo trabaja con un software especializado de videoanálisis, que ha automatizado un trabajo que era muy agotador. Xavi le puede pedir a la máquina que le analice 10, 15 partidos, sacar cortes de jugada y enviarlo a quien quiera de forma automática. Y lo utiliza en cada partido.

Xavi, con su staff | AFP

Debe haber mucha confidencialidad con los datos, imagino

Los datos son siempre confidenciales, pertenecen a alguien. Después viene el tratamiento de estos datos, que es la parte más importante y está poco desarrollada. Los clubs deben invertir en científicos capaces de extraer datos a partir del conocimiento.

¿Pueden prevenir lesiones?

Sí, por poner un ejemplo. Puedes determinar aceleraciones, la gente no se fija, pero son muy importantes. El típico caso de Neymar. Acelera y desacelera muy rápido, y al frenar, se marcha del rival. Todo esto se puede analizar. También es muy interesante el tema de las velocidades, los jugadores tienen cuatro picos, de los 0 kilómetros por hora a los más de 20 en un sprint. Cada jugador tiene su espectro de velocidad, podría saber de qué jugador se trata mirando los picos. Messi, por ejemplo, no tiene pico de correr 10 kilómetros por hora. O camina, o esprinta.

Pues hablando de Leo. ¿A través de la IA se puede encontrar o fabricar un Messi?

Yo lo diría un poco al revés. Su hubiéramos extraído datos de Messi desde que entró aquí y tuviéramos un volumen de datos brutal, podríamos ver qué elementos hacen que sea cómo es y lo que destaca sobre el resto. Si su aceleración es diferente a los rivales por ejemplo. Habrá siempre una parte no artificial, pero nos puede ayudar.

¿Estamos hablando del final del scout futbolístico?

Ni de broma. Los que hacen scouting tienen talento, profesionales y experiencia, los del Barça son de primer nivel mundial. No lo pueden reemplazar las máquinas, están para dar apoyo. Pero la decisión es humana.

¿Fuera del fútbol, en qué ámbito le ves más trascendencia a la IA?

En todo, es que no nos damos cuenta de lo que nos viene encima. La gente ya lo ha experimentado un poco con el ChatGPT, decir ostras, esto es más gordo de lo que nos pensábamos. Y es un chat muy generalista, solo la punta del iceberg. Cuando empiecen a salir máquinas generativas, capaces de conversar con nosotros, pero especialistas en ciertas áreas y que pueden tomar decisiones, es bestial. Y esto pasará.

Ha habido polémica con algunas actuaciones, doblajes que suplantan personalidad. ¿Es urgente, y ante este crecimiento, una regularización?

Como todas las tecnologías, los beneficios son siempre superiores a los riesgos. Pero los riesgos hay que considerarlos y eliminarlos. Si no hay regulación, los riesgos son muy peligrosos. Hemos visto imágenes 'fake' creadas por la Inteligencia Artificial, pero no dejarla avanzar por culpa de los riesgos y por no regularizarlos es un error muy grande. También se están detectando tumores que los médicos no pueden detectar. Pero los beneficios no salen en la opinión pública, pero lo que es importante es la parte educativa, que la gente sea consciente de los riesgos.

Sobre las tecnologías blockchain también está poniendo mucho énfasis el club. Como el NFT de Cruyff que se subastó por 693.000 dólares...

Es también una tecnología revolucionaria y en el club nos interesa mucho que da propiedad a los activos digitales. Las imágenes son complicadas porque no hay un concepto de propiedad. Estas tecnologías permiten dar propiedad a una imagen digital y es una idea fantástica. En estas tecnologías hay un producto, el NFT. Hemos hecho el de Johan Cruyff del remate volador, otro de la Alexia Putellas y que subastamos hace unos meses. Para que este NFT tenga un valor adecuado al producto tiene que haber una narrativa emocional, atractiva para el comprador, una imagen con valores artísticos, dar lugar a unas experiencias. Y entonces, lo estás haciendo bien, nosotros trabajamos para que tenga un sentido. Te pongo otro ejemplo: lanzamos una colección de NFT asociados a la sostenibilidad de un precio bajo, 20-30 euros, donde el 50 por ciento aproximadamente se destinaba a apoyar la recuperación de plásticos en países en vías de desarrollo. Aquí está la utilidad, no fomentamos la especulación. Y luego está el hecho de que el Barça es muy potente por sus leyendas nacionales en sus respectivos países.

¿Por ejemplo?

Hugo Sotil. Es una leyenda del Barça para los peruanos. Quizás para nosotros no, pero para ellos es el número uno. Entonces, ¿podemos recrear a Sotil en un avatar, reproducir su voz, hacerlo jugar de manera digital para nuestros fans de Perú? Pues se puede hacer. Crear productos y servicios siempre emocionantes.

Hugo Sotil | Antoni Campañá

¿Qué proyecto tiene el departamento que diriges entre manos?

Sí, mira, lo comentamos al inicio de la entrevista y es muy importante. Hemos creado el canal Discord del FC Barcelona, una red social con mucha interacción y el contenido lo generan los usuarios. Discord tiene unos 150 millones de usuarios pero con un crecimiento brutal con la gente joven, entre los 13 y los 20 años, que siguen los partidos de fútbol por los comentarios, ya no se miran como antes. El club con más seguidores es el Manchester United, con 90.000. Nosotros en tres meses tenemos más de 70.000, somos el segundo club del mundo y el que tiene más 'engagement', pasan muchas cosas, tenemos un millón de mensajes entre los usuarios. Crecerá de una manera bestial y conectándolo con la Inteligencia Artificial, te permite traducir a diferentes idiomas de manera automático.

Para acabar, ¿eres muy del Barça, cómo ves al equipo?

Sí, lo soy. Creo que tenemos un equipo increíble, quizás no tengamos las figuras de otros momentos, pero sí dos jugadores por posición, es un equipo muy compensado. Estoy tranquilo, no sufro.