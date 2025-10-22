Jordi Mestre: "Me consta que Messi y toda su familia están muy enojados con Laporta"

Jordi Mestre, exvicepresidente deportivo del FC Barcelona entre 2015 y 2019 y responsable del fútbol formativo, Barça B y Femenino entre 2010 y 2014, concedió una extensa entrevista al periodista Toni Padilla en el pódcast Sports360. En ella, el exdirigente azulgrana abordó temas sensibles del pasado reciente del club, especialmente la figura de Leo Messi y la salida de Neymar.

Mestre, que coincidió con el argentino durante algunos de los años más exitosos del Barça, ha sido contundente sobre la relación entre Messi y la actual directiva: “Me consta por terceras personas que Leo Messi y su familia están muy enojados con Laporta. Muy enojados. Eso que se dijo de que se podía arreglar con un asado ya se ha visto: nada”, afirmó, en referencia al intento frustrado de reconciliación entre el presidente blaugrana y el astro argentino tras su marcha a París.

El exdirectivo insistió en la magnitud del legado de Messi y pidió que el club le rinda un homenaje a la altura de su historia:“Pienso que todo lo que hagamos por Leo Messi será poco. Lo que nos ha dado es impresionante. A nivel económico, las giras con Leo Messi eran unas, y sin él, otras. Ganaba un buen salario, sí, pero se lo ganaba con creces. Hacía ganar mucho dinero al club. Cracks mundiales querían venir porque estaba Leo Messi. Yo haría algo histórico para él, que su nombre pase de generación en generación. No sé, una tribuna Leo Messi o algo así”.

Mestre también recordó el papel de Neymar en aquella etapa y lamentó que su regreso nunca se concretara, pese al deseo del propio Messi: “Me sabe muy mal que Neymar no funcionase porque era un jugador extraordinario. Tenía que ser, dentro de nuestros planes, un poco el delfín de Leo. Y Leo quería que volviese, me lo dijo a mí: ‘Quiero que vuelva’. Y lo entiendo, porque en el uno contra uno, si lo tenía que hacer todo Leo era una cosa, pero si lo hacían Leo y Neymar, cambiaba todo”.

El exvicepresidente aprovechó para aclarar el famoso episodio del “200 por ciento”, cuando aseguró que Neymar no abandonaría el club poco antes de su fichaje por el PSG en 2017: “En ese momento, ni los jugadores sabían que se iba. Hablé con uno muy importante del equipo y me dijo que habían estado en la boda de Leo Messi con Neymar en la misma mesa, y nunca comentó que se iba. Por eso dije que estaba al 200 por ciento seguro. Luego, con el tiempo, entendí cómo funcionó todo el tema de su salida con Pini Zahavi por medio. Y Pini ya sabemos de quién es muy amigo”.

Por último, Mestre dejó una revelación poco conocida sobre los litigios con la familia Neymar: “Ganamos un juicio a los Neymar y Laporta fue a Israel a hablar con Pini Zahavi y se perdonó todo habiendo ganado en segunda instancia. Seguro que le seguiremos viendo por Barcelona”, sentenció.