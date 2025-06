Jordi Masip: "Ter Stegen tendría que ser titular"

Con el fichaje de Joan Garcia por el Barça, en la portería azulgrana se avecina una guerra por hacerse por la titularidad. Ter Stegen ha sido contundente en su deseo de continuar en el equipo, pero la llegada del guardameta catalán de 24 años supondrá una pérdida de protagonismo importante por su parte. Jordi Masip, exportero del Barça que compartió vestuario con el alemán, valoró la situación en una entrevista de David Bernabeu en 'La Posesión' de SPORT.

Masip creció en la cantera del Barcelona hasta que en 2014 se hizo un hueco en el primer equipo como portero suplente. En 2017 puso rumbo al Valladolid para seguir su carrera futbolística antes de retirarse definitivamente hace apenas un año. En el conjunto blaugrana, su participación fue testimonal siempre a la sombra del arquero alemán.

El exjugador expresó sus sensaciones con los movimientos que se están llevando a cabo en la posición: "Teniendo contrato como tiene Ter Stegen, querer renovar a Szczesny, tener a Iñaki Peña y aprovechar esta oportunidad de mercado que es Joan Garcia me ha generado un poco de sorpresa. A ver ahora como se soluciona todo y cómo la dirección deportiva y el entrenador quieren llevar este caso".

Además, destacó que "Marc todavía tenía recorrido en el Barça para ser un hombre importante y para dar muchas tardes de alegría en Can Barça. Con 33 años aún tenía unos tres años buenos para dar un nivel alto como ha demostrado todas las temporadas que ha estado en el Barça. Es cierto que aún no sabemos como está de la lesión, pero con Alemania se ha visto que ha estado bien y creo que aún tenía recorrido".

Parece que uno de los motivos del fichaje de Joan Garcia, aparte de su precio y buen rendimiento, es debido a que no gustó la actitud del alemán al final del curso cuando recibió el alta para volver a los terrenos de juego: "No sabemos las cosas internas que pueden pasar dentro del club, dentro del vestuario. Son temas más personales del Barça", comentó Masip.

Ter Stegen en el vestuario

Masip coincidió con Ter Stegen tres años en el conjunto azulgrana: "Por lo que he vivido con él, es muy agradable, buena gente. Me trató muy bien, me transmitía buenas cosas para que yo también aprendiera y para que mejorara. Solo tengo buenas palabras para él".

"Marc es una persona muy trabajadora, muy profesional, que siempre quiere jugar, dar siempre lo mejor y es evidente que ahora no va a ser menos. Quiere estar en el Barça y quiere demostrar que es el portero número uno en el club. No tengo ninguna duda de que así podría ser", añadió.

Sin embargo, Jordi en aquel momento era el tercer portero y tenía por delante al alemán, a Claudio Bravo y, después, a Jasper Cillessen: "Es cierto que quizá no sentía igual la competencia conmigo, pero con Claudio y con Jasper la verdad es que el trato era muy cordial. Los porteros intentábamos tener una competencia sana para generar buen ambiente en el vestuario. Nos llevávamos muy bien y la verdad es que nos reíamos mucho".

En 2016 Ter Stegen estuvo a punto de marcharse al Manchester City si el Barcelona no le podía asegurar la titularidad por delante de Bravo: "Jamás viví una situación tensa entre ellos. Tenían una relación muy respetuosa. Comentábamos las cosas entre los tres, pero es cierto que tenían una rivalidad para competir muy alta porque los dos querían jugar y los dos demostaban que podían hacer bien. En cada momento tuvieron que asumir un rol cada uno y al final cada uno buscó su camino".

La lucha por la titularidad

Sobre quién debería tener el protagonismo de cara a la siguiente temporada, Jordi Masip fue contundente: "Para mí Ter Stegen tendría que ser titular. Lo he vivido y lo he visto entrenar durante tres años seguidos y sé el nivel que puede mostrar, además de su liderazgo, de su jerarquía dentro del vestuario y de su personalidad".

"Me parece que es un portero que durante diez años ha demostrado que está, para mí, entre los tres o cuatro mejores porteros del mundo y ha tenido un rendimiento altísimo en el Barça en los que ha conseguido muchos títulos. Para mí era un perfil idóneo para el Barça y por eso me sorprende todavía más", concluyó en este sentido Masip.

El Mundial de 2026

Asimismo, el exjugador destacó un hecho clave: "Es año de Mundial, él tiene que jugar, tiene que ser el número uno en alemania. Es su oportunidad de jugar un Mundial y estoy convencido de que va a querer jugar y si no puede ser así, porque así lo transmiten, seguramente buscará una vía para poder jugarlo todo, para poder ir con la Selección".

"Si al final renuevan a Szczesny y viene Joan Garcia y él tiene contrato como tiene, si él ve que se le cierran las puertas para poder ser titular indiscutible aquí, yo creo que buscará una vía alternativa para poder jugar en otro sitio para ser indiscutible en Alemania. Es año de Mundial y estoy convencido de que no se lo quiere perder", volvió a destacar.

El fichaje de Joan Garcia

Pese a tener claro que Ter Stegen tendria que ser titular con el Barça, a Masip le gusta Joan Garcia: "Es un portero que, cuando me enfrente a él en Segunda División con el Espanyol ya se le veía que era un portero con unas condiciones muy buenas, un portero muy completo. La verdad es que hizo una gran temporada y este año en Primera ha demostrado que tiene un nivel de sobras para competir", concluyó.