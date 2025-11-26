Jordi Gonzalvo une sus dos pasiones, el fútbol y la música, en 'Al compás del balón'

Jordi Gonzalvo (Barcelona, 1947) presentó este miércoles en la Casa del Llibre del Passeig de Gràcia de Barcelona su libro 'Al compás del balón' (Editorial Base), 'Al compàs de la pilota' en catalán, acompañado por un amplísimo grupo de ex jugadores del Barça, compañeros de profesión, amigos y familiares, así como numerosos amigos de la asociación catalana de periodistas jugadores de golf.

En un acto muy entrañable, con la sala a rebosar, Gonzalvo explicó las motivaciones de su libro. "No pretendo enseñar nada, sino hablar de mi legado, explicar mi profesión y mi manera de trabajar: cómo me relacionaba con los jugadores, con la afición, con la prensa, etc", confesó.

Acompañado del periodista Jordi Sunyer, de TV3, que ejerció de presentador del acto, Gonzalvo estuvo arropado por ex futbolistas del primer equipo del Barça como Carles Rexach, Salva Garcia Puig, Joan Vilà, Jofre Mateu; además de Miquel Olmo, padre de Dani Olmo.

Hijo y sobrino de la mítica saga de jugadores del Barça, Gonzalvo anunció que no será ni mucho menos la única presentación que llevará a cabo: también presentará 'Al compás del balón' en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, en la Agrupació Barça Jugadors, en Figueres, Lleida y Tarragona, ciudades en las que trabajó como entrenador.

Fue precisamente en Lleida donde estuvo "más cerca" de llegar a entrenar en Primera, según confesó. Su relación con Lleida va más allá de lo futbolístico, porque también compuso, allá por 1986, el himno del club, aún vigente.

Presentación del libro 'Al compás del balón' / D. Barbeito

Música y fútbol, dos pasiones inigualables

En el libro, Gonzalvo también habla de música, y de sus estudios de guitarra y piano.

Gonzalvo presenta un equipo titular de once capítulos en los que brinda al lector un legado de más de 20 años como entrenador repleto de experiencias, frases, anécdotas y reflexiones, además de su periplo como analista y comentarista en los medios de comunicación.

La idea del libro surgió hace dos años. “Me dije: ¿Por qué no lo ordeno todo y me lanzo? Me animé y ahora la obra ya es una realidad”.

Pero hay más: de hecho, la elección del título no es algo casual. Remite directamente a la otra gran pasión de Gonzalvo, la música. Estudió ocho años en el conservatorio, toca la guitarra y se defiende con el piano. Además, compuso el himno del Lleida en 1986. En el volumen rememora también cómo incorporó la música en los entrenamientos de todos los equipos que dirigió y cómo acompasó ejercicios de potencia a ritmo de rock and roll o el trabajo en el gimnasio con temas de pop y funk.