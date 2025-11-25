Jordi Gonzalvo presenta 'Al compás del balón'

La extensa, singular y exitosa trayectoria de Jordi Gonzalvo Solà (Barcelona, 1947) en el mundo de los banquillos ha quedado plasmada en el libro “Al compás del balón”, editado por Base y escrito por el protagonista de tan prolífica historia. Gonzalvo presenta un equipo titular de 11 capítulos en los que brinda al lector un legado de más de 20 años como entrenador repleto de experiencias, frases, anécdotas y reflexiones, además de su periplo como analista y comentarista en los medios de comunicación.

La presentación del libro tendrá lugar este miércoles, 26 de noviembre (19 horas), en la Casa del Llibre (Passeig de Gràcia) Barcelona.

Gonzalvo explica “de manera amena y legible” los momentos más relevantes de una carrera que lo ha llevado a dirigir equipos como el Figueres, Lleida, Sant Andreu, Levante, Nàstic y Cádiz, entre otros, y ser, durante 17 años, un referente en las transmisiones futbolísticas de TV3. Ha tratado que la lectura de su libro “sea fácil” y que “los conceptos técnicos y tácticos que enumero los puedan interpretar tanto los profesionales como los neófitos”.

La idea del libro surgió hace dos años, repasando papeles y fotografías. “Me dije: ¿Por qué no lo ordeno todo y me lanzo? Me animé y ahora la obra ya es una realidad”. El lector encontrará en las páginas, además del repaso de la vida deportiva de Gonzalvo, su evolución como entrenador, los sistemas de juego que empleó, la gestión que hizo del vestuario, su relación con los cuerpos técnicos, la afición, los árbitros y los medios de comunicación… Y mucho más.

Gonzalvo, con su nuevo libro / Pedro Valero

Un apasionado de la música

La elección del título (“Al compás del balón”) no es una casualidad. Es un guiño a otra de sus grandes pasiones: la música.

Gonzalvo estudió ocho años en el conservatorio, toca la guitarra y se defiende con el piano. Además, compuso el himno del Lleida en 1986. En el volumen rememora también cómo incorporó la música en los entrenamientos de todos los equipos que dirigió y cómo acompasó ejercicios de potencia a ritmo de rock and roll o el trabajo en el gimnasio con temas de pop y funk.

Gonzalvo, un apellido mítico en la historia del FC Barcelona por reunir a los talentosos y comprometidos hermanos Juli, Josep (padre de Jordi) y Marià, no olvida sus raíces: “He sido entrenador por respeto a esta saga a la que muestro siempre una total veneración”. Y agrega que “el nombre de los Gonzalvo representa un eje en el tiempo y quería que tuviera continuidad, por eso me dediqué profesionalmente al fútbol”.

Ha estado más de un año trabajando en este ilusionante proyecto, recopilando, incorporando y revisando material. Echando la vista atrás, el ahora entrenador del equipo de la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona, sostiene que “me he dejado muchas cosas por contar en el camino, tantas como para escribir un par más de libros más”.