Jordi Ferrón: "No podemos fichar cromos"

Jordi Ferrón, exjugador canterano del FC Barcelona que hace unos días pasó por 'La Posesión' de SPORT, ha estado este martes en el programa "El 10 del Barça" que dirige y presenta Miguel Ángel Ruiz. Ferrón, entrenador del INAC Kobe Leonessa de la WE League de Japón desde julio de 2023, ha repasado la actualidad barcelonista y ha pedido que "no se fichen cromos" y sí jugadores para dar "estructura al equipo", que se quedaría con Joao Cancelo y no renovaría la cesión de Joao Félix.

De vacaciones hasta la próxima semana, Jordi Ferrón, que jugó algunos amistosos con el Barça de Van Gaal y estuvo en el banquillo en algún partido oficial la temporada 1997-98 y realizó la pretemporada 1998-99 con el primer equipo, no tiene claro que el Barça vaya a fichar a Nico Williams: "Por desgracia, lo veo difícil, especialmente por la situación económica que tiene el Barça. ¿Cómo nos vamos a plantear un fichaje como el de Nico Williams? Es complicado. A mí me parece un gran jugador, excelente, y encaja en la posición de extremo izquierdo, pero... ¿Así es cómo va a querer jugar el Barça de Flick? Recordemos que últimamente el Barça ponía en aquella zona un interior para que hiciera diagonales y dejaba el carril al lateral... No podemos fichar cromos, fichemos estructuras. No se puede fichar por fichar, hay que fichar de acuerdo al plan de juego que se tenga".

Un momento del programa "El 10 del Barça" con Jordi Ferrón / El 10 del Barça

En pocos días regresará a Japón y desveló que "el Barça en Japón es muy seguido. Para el mercado del Barça sería espléndido poder firmar a un jugador japonés que tuviera buen nivel. Incluso hay gente japonesa que tiene al Barça como primer equipo".

Estilo Barça

Sobre si el Barça debe seguir apostando por su sistema de juego característico, comentó que "se puede jugar el estilo Barça sin necesidad de tener grandes estrellas. España, con buenos jugadores, sin llegar a un nivel top, hace muchas de las cosas que se supone que debe hacer el Barça: control del balón, medio del campo tocador, presión adelantada, extremos abiertos... España añade ataques verticales muy rápidos, pero eso no es contrario al ADN Barça. Lo hace porque Nico y Lamine te dan esta opción".

Del futuro dijo que "el Barça tiene equipo para hacerlo mejor de lo que lo ha hecho esta temporada. En la Liga ha hecho muchos puntos, pero no ha conseguido ningún título. Y, sobre todo, el juego, no ha sido un juego que haya ilusionado. Hace dos temporadas el equipo dio un paso adelante y esta temporada ha dado un paso atrás".

Transparencia

Para Ferrón el club debe ser transparente y avisar de cuál es su realidad porque hay mucha confusión, especialmente en la carpeta económica: "Estoy preocupado porque nadie me explica cuál es la situación del Barça. A mí me gustaría saber lo que pasa. Que no me digan que vamos a fichar a Kimmich y a Nico Williams cuando no podemos ni renovar a Sergi Roberto porque no tenemos fair play. Necesitamos saber la verdad. Y necesitamos encontrar soluciones. Es el momento de atinar en los fichajes. No puedes gastarte tanto dinero por un jugador como Vitor Roque para no utilizarlo".

Sobre los Joaos

En cuanto a los portugueses, Joao Cancelo y Joao Félix, ambos a préstamo la pasada temporada por el City y el Atlético respectivamente, dijo que "a Joao Cancelo me lo quedaba, aunque tenga sus lagunas defensivas, pero es un jugador que el Barça necesita. Es un lateral derecho puro. Debería mejorar sus desconexiones defensivas. Con Joao Félix tengo muchas dudas porque es un excelente jugador, pero muy irregular. Y el Barça no está para este tipo de jugadores. Xavi ya no lo quería y dudo que Flick lo quiera como primera opción. Si tuviera regularidad sería uno de los mejores jugadores de Europa".