Jordi Farré: "Si el socio me lo pide, presento una moción de censura"

En un avance de la entrevista que SPORT publicará este martes, Jordi Farré desvela que está dispuesto a presentar una moción de censura si el socio se lo pide. El excandidato a la presidencia del Barça se muestra muy crítico con la gestión de Laporta, que cataloga como "escandalosa", y asegura que el cuerpo le pide emprender esta iniciativa.

"Laporta tiene que dimitir inmediatamente. De hecho, yo me estoy pensando muy seriamente, y si la gente me lo pide, poner una moción de censura", asegura. "Yo ahora mismo creo que Laporta es un problema para el futuro del club. Y en estos próximos días voy a hablar con el entorno más cercano, de socios, peñas y grupos para ver cuál es la sensación y lo qué quiere la gente. De todas maneras, hay grupos de estos que van apareciendo y apareciendo, que dicen y dicen y dicen, pero tengo la sensación de que lo único que quieren es un cupo mediático, porque al final nadie hace nada".

En la entrevista, Farré también se muestra muy crítico con algunas figuras de la oposición como Víctor Font. "Hay grupos que históricamente han luchado por muchas cosas, pero que actualmente los veo que envían cartas. Como algunos candidatos", empieza diciendo.

"Yo no pasé el corte para poder ser candidato dos veces, así que cogí y me fui a casa y veo que hay candidatos que cada día quieren salir en los periódicos, enviando cartas que me parecen... Y perdón por la expresión que voy a usar: la hoja parroquial del domingo. Me refiero a Víctor Font, que tiene ese tono de cura, pero que no se ha ido a su casa, y se tendría que haber ido como me fui yo, y dejar trabajar. Y si no le gusta lo que ve, que ponga una moción de censura, porque el club está en peligro y nadie hace nada".