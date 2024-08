Jordi Farré: "Laporta debería dimitir inmediatamente"

Este lunes se cumplen cuatro años de la moción de censura contra Josep Maria Bartomeu y su junta directiva que promovió Jordi Farré. En SPORT Hablamos con el exprecandidato a la presidencia de la gestión de Laporta, del Barça y de qué papel quiere tener en el club en un futuro.

La primera pregunta es muy sencilla de hacer. Después de cuatro años, ¿estáis satisfechos de haber presentado la moción de censura?

Pues la verdad es que no, porque la moción principalmente se puso por dos motivos. Uno era para evitar la marcha de Messi, y solo se consiguió en primera instancia se consiguió. Y otra era enderezar el tema económico y el club económicamente está mucho peor con el doble de deuda. Con lo cual, los objetivos no se han cumplido. Se cumplieron los objetivos de la moción que eran que el presidente saliera y salió, que por cierto ha sido la única moción en la historia del Barça que consiguió su objetivo sin llegar a la votación, pero creemos que el club está peor de lo que estaba.

Acabas de hacer una pincelada de cuáles eran los objetivos. ¿Cuáles fueron exactamente y cómo fue el proceso?

Principalmente, ya te lo he dicho, dos. De hecho, el día del 2-8 ante el Bayern, tras hablar con mi entorno más cercano, yo ya estaba dispuesto a poner la moción de censura. Aún no conocíamos lo de Messi y mi entorno me frenaba un poco. Decían que no era el momento, estábamos en pandemia, no habían partidos, nadie se creía que podíamos conseguir la recogida de firmas, pero yo estaba segurísimo de que sí, porque la situación era muy complicada y la gente necesitaba un cambio en la entidad. Pero, llegados al punto de hoy, me siento engañado y defraudado. Hay una frase que a mí me hace mucha gracia que la directiva ha cogido como mantra. Dicen: '¿dónde estabais en el 2021?' Yo les preguntaría que dónde estaban todos ellos en el 2020. Estaban todos en la playa, mientras estábamos todos recogiendo firmas, y gracias a esa moción de censura hoy son los que mandan. Entre ellos, con mi voto, que yo le di apoyo público a Laporta y me siento engañado como tantos otros socios.

¿Votaste a Laporta en las elecciones?

Le di apoyo público y lo voté. Hay gente en su equipo que había estado conmigo, de lo cual no estoy demasiado contento, porque la deriva que está cogiendo el club no me gusta nada, y ver que están siendo coautores, por decirlo así, del desastre que está llevando el club, pues la verdad que no me gusta.

¿Por qué estás tan descontento? El Barça ha ganado una Liga, una Supercopa de España... ¿Qué es lo que se ha hecho mal en estos cuatro años?

Si nos ponemos a enumerar todas las cosas que han hecho estos años.... para mí han empeorado la situación del club. Por ejemplo, cosas tan graves como el tema de los avales de ISL, que a mí me parece un caso clarísimo de corrupción. Clarísimo, y que de hecho se está estudiando emprender acciones legales. Por ahí me ha llegado información de que alguien ya ha ido a la fiscalía a poner en conocimiento el tema. Que un proveedor pague los avales de la junta directiva y que sea una entidad que no había organizado nunca partidos amistosos, y casualidad de la vida, se le da un partido amistoso.

Son acusaciones graves...

Esto está publicado, lo publicó un excompañero vuestro, que es Toni Frieros, con datos... a mí me parece un escándalo de magnitudes inalcanzables pero, igual que esto, hay fichajes que no los entiendo, hay el nepotismo de toda la familia, modificar los estatutos... el código ético, el artículo 67 de los estatutos donde el control económico que tenía la Asamblea se le quita. Dígame una cosa que se ha hecho bien en el Barça porque me cuesta muchísimo pensar en ello.

No estoy aquí para dar respuestas, sí para hacer preguntas. Una de ellas es que el objetivo de la moción de censura era que Josep Maria Bartomeu y su junta salieran del club, algo que se logró, ¿no valoras ningún cambio respecto a la etapa anterior?

Ninguno. Hemos ido a peor. Hemos vendido club a trozos para sanear la economía. Y la economía va peor. Yo me acuerdo un vicepresidente económico que a mí personalmente me dijo que, en seis meses y una mano atada a la espalda, arreglaba la situación económica del club.

¿Eduard Romeu?

Eduard Romeu, sí. Por cierto, no entiendo que también ahora vaya a la primera fila del palco. Estaba el otro día en el femenino en la primera fila como si fuera un directivo. No lo entiendo tampoco, pero es que la verdad es que la situación económica del club es muy grave, ¡qué están perdiendo cada año 300 millones! Después el tema de Libero... y lo que me parece un escándalo es el tema este de los bocadillos o de las licencias de los bares.

¿Aramark?

No sé la marca. Durante 25 años se le hace una concesión a cambio de que compre acciones de esto de Barça Vision. Me parece un escándalo la gestión.

Te veo muy enfadado por haber dado su apoyo a la candidatura de Laporta...

Sí, es que es lo que me sabe mal. Yo conocía a Jan Laporta, conocía miembros de la junta directiva, pero es que me parecen una caricatura de todo aquello. Que esté toda la familia... que seguramente serán muy válidos, pero después, por ejemplo, ¿qué hace Alejandro Echevarría? como si fuera ¿ejecutivo?, ¿directivo?, ¿qué es?

¿Y qué solución le ves?

Que dimita Laporta. Laporta tiene que dimitir inmediatamente. De hecho, yo me estoy pensando muy seriamente, y si la gente me lo pide, poner una moción de censura. Tal como se lo digo.

O sea, cuatro años después de la última moción de censura, está pensando en poner otra. Desarróllame un poco este concepto, porque...

Yo ahora mismo creo que Laporta es un problema para el futuro del club. Y en estos próximos días voy a hablar con el entorno más cercano, de socios, peñas y grupos, para ver cuál es la sensación y lo qué quiere la gente. De todas maneras, hay grupos de estos que van apareciendo y apareciendo, que dicen y dicen y dicen, pero tengo la sensación de que lo único que quieren es un cupo mediático, porque al final nadie hace nada.

¿A quién te refieres?

Bueno, diversos grupos. Hay grupos que históricamente han luchado por muchas cosas, pero que actualmente los veo que envían cartas. Como algunos candidatos. Yo no pasé el corte para poder ser candidato dos veces, así que cogí y me fui a casa y veo que hay candidatos que cada día quieren salir en los periódicos, enviando cartas que me parecen... Y perdón por la expresión que voy a usar: la hoja parroquial del domingo. Me refiero a Víctor Font, que tiene ese tono de cura, pero que no se ha ido a su casa, y se tendría que haber ido como me fui yo y dejar trabajar. Y si no le gusta lo que ve, que ponga una moción de censura, porque el club está en peligro y nadie hace nada.

Si hace cuatro años los objetivos eran que siguiera Messi y se enderezara la situación económica; ¿cuáles serían ahora?

Messi no está y la situación económica es mucho peor de la que era, con todas las famosas palancas que se han vendido, y tenemos el doble de deuda que teníamos. La generación de ingresos vendida a 25 años, por ejemplo, con el tema de los locales de restauración, que me parece un auténtico escándalo. Total para que compren acciones de una cosa que es Barça Vision, que aún me parece más escandaloso, que ha sido la ñapa esta de querer sacar a bolsa una cosa.

En el club dicen que no hay que preocuparse...

En el club llevan cuatro años diciendo que no nos tenemos que preocupar y estamos a dos días del cierre del mercado y no se pueden inscribir a los jugadores después de que estén vendiendo todo lo que tienen y dejan ir al mejor jugador de la temporada anterior, gratis, para poder bajar masa salarial. Y nos han estado vendiendo la historia del 1:1 del fair play. Es que me parece un escándalo la gestión. Y me parece más escandaloso que nadie diga nada.

Es tan grave que está dispuesto a presentar una medida de censura si el socio se lo pide. ¿Cómo se lo debe pedir el socio?

Bueno, yo me voy a poner en contacto con grupos, con gente, con mi entorno, básicamente, y voy a poner un teléfono y una dirección de mail a disposición, y voy a escuchar lo que quiere la gente. Y ya le digo, si la gente lo quiere, la voy a poner. Y le digo una cosa, yo sé que a partir de que salga esta entrevista, me van a empezar a insultar, a intentar ridiculizar... Yo les diría a todos estos que se ahorren los tuits y todo esto insultándome, porque no voy a perder el tiempo ni en leerlos, porque me parece que hay un entorno tan tóxico en el club de cada vez que intentas decir algo que no te gusta, te insultan, ya le digo, te vilipendian, te humillan, me da igual, porque para mí lo primero es el Barça.

¿A usted aún le haría ilusión ser presidente del Barça?

Sí, pero sé que no lo voy a ser.

¿Por qué?

Porque no me voy a presentar a las elecciones. Seguramente voy a colaborar con alguna candidatura. Hay gente que me ha dicho de colaborar, de participar, pero ya le digo: yo no voy a ser el cabeza de lista de ninguna, eso ya se lo puedo asegurar, para mí está el Barça primero. Y el coste personal me preocupa poquísimo, lo único que me preocupa es mi familia, mi trabajo y el Barça.

Hay mucha gente a la que también le preocupa a Barça. Hay muchos grupos de opinión, incluso precandidaturas, gente que se está moviendo un poco para también las próximas elecciones que en principio serían en 2026. ¿Has hablado con ellos?, ¿quieres hacer una emoción de censura de forma conjunta?

Mira, en la otra moción yo estuve en reuniones y más reuniones. Y ahora tengo la misma sensación, grupos, reuniones, cenas, comidas, pero nadie hace nada. O sea, todo el mundo se queja, todo el mundo... pero alguien tiene que hacer algo, que la situación del club es la que es. Es muy complicada y nadie hace nada. Laporta ahora mismo es un peligro para el futuro del club.

¿Tanto como para poner una acción de responsabilidad?

Llegado el momento eso lo tendrá que hacer la Junta, pero no lo conozco. Sí le digo que el tema de ISL me parece un auténtico escándalo, igual que el tema de Spotify, que para hacer un negocio entre dos empresas se tenga que buscar un manager de fútbol inglés.... cuando nuestro vicepresidente de marketing diría que es de los señores que más entiende de música de este país y estoy seguro de que como tiene los derechos de muchos grupos, tiene contacto con Spotify. Y encima hay otra cosa que me parece mucho más grave: que nos tomen por idiotas. Y que el día que se presenta el patrocinador, se pide un aplauso para el señor Darren Dein, que es el que ha hecho de intermediario.

¿Dónde ves al Barça a corto plazo? Incluso después de las elecciones. ¿Qué sensaciones tienen?

Yo creo que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y asumir la situación que tenemos. El Barça está en una situación económica complicada. El año pasado nos gastamos muchísimo dinero en fichajes, y queda un jugador de los del año pasado, para volver a jugar con los chavales de la cantera que los tenemos aquí y no nos cuestan dinero. Además, han pasado cosas en este club. Xavi se va por la puerta de atrás, una leyenda. Se vilipendia a Koeman, se le humilla. Se marcha Jordi Cruyff.... de este club está saliendo todo el mundo por la puerta de atrás. Mateu Alemany... todos los ejecutivos. Se ha marchado la señora [Maribel] Meléndez, que era una persona brillante que fue la que negoció todo el contrato con Goldman Sachs para la financiación del estadio. ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué el talento se va? De la mejor institución del mundo la gente no quiere trabajar, algo pasa aquí.

Usted que es empresario, ¿de qué manera se puede revertir esto para que no nos encontremos en el momento en que estamos?

Como seguro que no se revierte es en seis meses y con una mano atada en la espalda como dijo el vicepresidente Eduard Romeu. Un Romeu al que se le hizo un funeral de estado el día que se marchó. Oiga, si se va un vicepresidente, no es Messi. A Messi sí se le tendría que haber hecho... Bueno, a Messi no se le tendría que haber hecho un funeral de estado, porque Messi tendría que estar hoy aquí, porque era la mejor manera de conseguir ingresos. Y a Messi se le echó. A los 12 del mediodía se le habían dicho que renovaba y después de comer, se le avisa al padre de que se tiene que ir del club. Y entre los que lo convencen a Laporta está el señor Romeu.

Ha quedado clarísimo que te preocupa la situación del Barça...

También hay cosas se han hecho bien. El fútbol femenino es el que aguanta ahora mismo la institución a nivel europeo. Dentro del club hay también un departamento que creo que funciona a las mil maravillas, que es la oficina de atención al socio liderada por Anna Azar. BLM es lo próximo que le iba a nombrar, que creo que teníamos una oportunidad única, ya que Nike no ha renovado este famoso contrato donde nos iban a pagar un bonus de 100 millones y que iba a ser la panacea. Hay que preparar una marca de ropa propia porque el Barça venderá lo que sea y no nos hace falta Nike para nada. Y la demostración son los ingresos que está teniendo BLM, que los tiene sin vender la marca a Nike, vendiendo marca propia. Creo que han vendido 74 millones de euros en productos que no es la camiseta oficial, ¡imagínese la camiseta oficial!

Para ir acabando, hace cuatro años presentó una moción censura, cuando nadie al final dio el paso, lo dio usted, ¿estamos en los prolegómenos de una nueva moción?

Mire, hace cuatro años que presentamos una moción de censura y he venido a hablar de por qué la puse. El cuerpo me pide que si Laporta no dimite, hay que poner una moción de censura. ¿Estamos en los prolegómenos? Pues no lo sé, yo voy a hablar con gente. Y si el socio me lo pide, la voy a poner porque sé que el coste personal que tiene hacer esto no lo asume la gente y yo estoy dispuesto a asumirlo.

¿Ve a Laporta dimitiendo como hizo Bartomeu en el caso de que la moción de censura siguiera adelante?

Laporta en el año 2007 se le pone una moción de censura que tiene un 63,6% de votos en contra y por un 1,4% se queda. Laporta está enrocada en sí mismo, y lo que no tengo ninguna duda, ninguna, es que Laporta es un gran culé, pero que lo demuestre.

Usted se abrazó con él...

Sí, y le dije: 'Jan, espero que ganes las elecciones'. Le dije eso de una forma cariñosa, lo abracé, pero me siento engañado. Es que me duele sentirme engañado, porque le tengo aprecio, creo que es una buena persona. Bueno, es un gran culé, pero no está ejerciendo de gran culé. No está ejerciendo, quiere gobernar el club él solo y es una máquina de mil millones de euros. Yo tengo una empresa que factura una décima parte del Barça. Una décima parte. Y tengo un equipo directivo, creo, con más talento que el Barça. Dígame un ejecutivo de alto nivel ahora mismo del Barça. Los de BLM.

Le podría decir alguno, pero no voy a decirlo. No, yo tampoco voy a decir nombres....

Al final las personas aquí están trabajando, son ejecutivos y ya está. Pero, para mí, hay dos departamentos que funcionan muy bien, BLM y la oficina de Atención Social, toda el área social. Yo tengo placer de haber trabajado en la moción de censura con Anna Aznar y todo su equipo, y me parecen gente maravillosa que se desviven por el Barça. Y sin presupuesto están haciendo un servicio increíble. Pero hay muchas cosas que no funcionan.