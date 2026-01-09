Jordi Farré, en Arabia Saudita vía RFEF

El que fuera precandidato a las elecciones del Barça en 2015 y 2021, Jordi Farré, es uno de los pocos y afortunados culés presentes esta semana en Arabia Saudita para presenciar la Supercopa de España. Alejado del día a día del entorno del club, sigue, sin embargo, ejerciendo de socio y aficionado y no se pierde ni un solo partido del Barça cuando juega en casa.

También intenta acompañar al equipo siempre que tiene la oportunidad, así que no se lo pensó dos veces tras recibir la invitación de la RFEF, cursada a través de la FCF, para viajar a Jeddah. Lo hizo con la expedición oficial de la Federación Española y en el mismo avión que partió de Madrid. Además, estuvo acompañado de Josep Triadó, su número dos en el proceso electoral de 2021 y también promotor de la moción de censura que provocó la dimisión de Josep Maria Bartomeu.

Josep Triadó y Jordi Farré, en el King Abdullah / SPORT

Los dos disfrutaron de la exhibición blaugrana ante el Athletic y estarán presentes este domingo en una final en la que los de Hansi Flick defenderán el título de campeones. Farré ya estuvo en Arabia Saudita en la edición de 2020, cuando el Barça cayó ante el Atlético en semifinales y Valverde fue destituido.