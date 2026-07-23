Jordi Cruz: "Seguro que llegará esa Champions que se nos resiste y callará muchas bocas"

Cuál es el primer contacto que tuviste con la cocina y ese momento de decir: "Seré cocinero"

No creo que sea una cosa tan espontánea, pero si hay un momento que me parece el inicial, cuando le cociné unas judías con patatas a mi madre. Mi padre tenía diabetes y en esa época se ve que la panacea para la diabetes eran las judías con patatas. Se lo cociné, con un pañito aquí puesto, se lo serví, pum, y me dijo: "Serás cocinero." Y con el tiempo vi que la cocina me generaba curiosidad , se me daba bastante bien y todo el resto se me daba como el culo (sonríe).

"Le cociné unas judías con patatas a mi madre y me dijo: "Serás cocinero" Se me daba bien y el resto de cosas, como el culo

En L’Estany Clar, en Cercs, consigues tu primera estrella Michelin con 24 años y te conviertes en el cocinero más joven en España y el segundo del mundo en tenerla. Permíteme la broma, pero esto es nacer con estrella, ¿no?

No, no, eso es meter toda la carne al asador y pasarse. O sea, de querer ser un cocinero completo de la A a la Z a meter todas tus horas, todos tus días, todas tus fiestas, toda tu energía y pasarte de vueltas. Y sostener ese esfuerzo tan heavy todo el tiempo.

Tienes tres estrellas aquí, en el ABaC, una en el Angle y una en el Atempo. Sin olvidar el Ten’s. ¿De qué estrella estás más orgulloso y por qué?

A ver, orgulloso, de la tercera del ABaC, es lógico. Pero la del Angle también, porque la vida ha sido un poquito más injusta con este restaurante. Ganó la segunda y no acabo de entender porqué le devolvieron una haciendo exactamente lo mismo. No pasa nada, se acepta, ¿eh? Estamos jugando, estas son las normas, pero bueno, me supo mal.

He ganado 7 estrellas Michelin en mi carrera y me siento orgulloso, pero me dolió mucho perder la segunda del Angle, la vida ha sido un poco más injusta con este restaurante

¿Te enfadaste?

A mí no me hiere el ego, la vida es así. La que brilla ahora mismo es preciosa. Y un día ABaC perderá la tercera, perderá la segunda, lo perderemos todo. Nos iremos al hoyo porque las estrellas no te las llevas a la caja. Y no pasará nada. ¿Has visto las placas que tengo ahí colgadas? (siete en total se muestran en la cocina del ABaC). He ganado siete estrellas en mi carrera y todas las guardo con cariño. Pero perder la del Angle quizá fue un punto de inflexión para mí en algunas cosas.

Jordi cruz, durante la charla mantenida con SPORT / Valentí Enrich

Si tuvieras que quedarte con una elaboración tuya, ¿cuál sería?

Pues mira, una se llama Nico y la otra se llama Noah.

Me parece que sé por dónde va. Por tus hijos... ¿Y qué lleva esta receta?

Mucho amor, mucho cariño y llevan belleza porque han salido a su madre, llevan intuición porque han salido al padre. Soy padre desde hace tres años y esta es mi mejor receta. He hecho como 2.000 recetas de alta gastronomía y elegir entre una de ellas es imposible.

Y de las populares que haces por Instagram, por redes…

No, esas no son mis recetas.

Hoy más que nunca defiendo el acto de cocinar (en el día a día en las casas) porque se está yendo a la mierda, está en peligro de extinción

Pero tú les das tu toque, ¿no?

Sí, claro, pero son recetas improvisadas que me sirven para enriquecerme como cocinero, para hacerme más completo. No para enseñar a cocinar a la gente, porque yo no soy maestro de nadie, pero sí para defender el acto de cocinar, hoy más que nunca. Porque hoy en día que las redes nos dan toda la información, ¿qué deberías hacer tú? Cocinar, ¿no? Porque la opción B es comprar cosas en plástico. Y se está yendo la cocina a la mierda. Está en peligro de extinción. Aunque sea algo sencillo, pero hay que cocinar.

Estás en MasterChef, desde la primera edición. ¿Cómo te fichan y cómo te convencen?

¿Quién engañó a quién , no? Pues estaba dando una ponencia en Madrid Fusión, yo tenía unos 30 años, y me dijeron: 'Tenemos un proyecto de un programa'. Yo no entendía nada, soy más de pueblo que las amapolas y en ese momento lo era más aún. Y que hagamos un casting. Fuimos a un restaurante con Boris Izaguirre. Me encontré a Pepe (Rodríguez). Nos miramos y nos dijimos: ‘Esto va a durar un año’. Y llevamos ya 14. Y 50 ediciones.

Nos miramos Pepe y yo y pensamos que MasterChef iba a durar un año... y ya llevamos 14 y 50 ediciones

Y de esas 50 ediciones, ¿con qué concursante te quedarías?

No lo sé. Me pasa un poquito como con las recetas. Han pasado no sé si 200 o 300 celebrities, nos hemos reído. Y en los anónimos también he visto personajes de todo tipo. Quedarte con uno es superdifícil.

¿Y elaboración que te impactara?

Tampoco sé, porque me iré al tópico, me iré al 'León come gamba' y ese no fue un plato extraordinario. En las catas que hacemos siempre se ataca un poco, yo creo que últimamente lo hacemos muy poco. Podíamos hablar mal del plato o de las actitudes del cocinero, pero nunca agredíamos a la persona. Y ese plato, oye, no puede ser que nos hagas una patata cruda con unos morritos de azafrán, la nariz de pimienta rosa, me estaba vacilando, esto está mal. Al día siguiente era ‘trending topic’ en todo el mundo, había camisetas con ‘Hakuma Patata’… Pero yo en esa época era muy de sentido del humor, lo que pasa es que a veces se saca de contexto.

Jordi Cruz, junto a la entrada del ABaC, su prestigioso restaurante con tres estrellas Michelin / Valentí Enrich

Celebrities, júniors, personas mayores… ¿Con qué formato de Masterchef te quedas y cuál te cuesta más?

El que me costaba más de llevar, aunque era una fantasía, el júnior, porque al final de temporada nos disfrazábamos de pizza, de pitufos… Había un tema de maquillaje ahí gordo y estábamos cansados. Ah, pero maravilloso porque los peques son la bomba. Y si se recuperase, a mí me encantaría. Y de disfrutar, el celebrity, porque no tenemos que estar tan tensos, con tanta presión.

En septiembre se emitirá el Celebrity Legends. No hay que perdérselo, ¿no?

Hay que verlo, sí, sí, es muy genial. Es que no se callan ni debajo el agua. No te dejan hablar. Te ríes desde que entras hasta que sales. Sin una pelea de verdad, todo bromas, todo cachondeo, pues joder, es bonito.

La tele no refleja quién eres tú en verdad, mientras que con ella te ama y te besa y cuando termina contigo, te escupe y te olvida.

Es tan fuerte el poder de la televisión que habrá quien te reconozca más por MasterChef que por tu cocina, ¿no? Siendo uno de los mejores cocineros del mundo…

Hay que entenderlo como es, hay que entender la tele como una herramienta muy potente, que mientras que estás con ella, te ama y te besa y cuando termina contigo, te escupe y te olvida. No refleja quién eres tú en verdad, al final es como cuando ves al actor de Spider-Man. No va por la calle haciendo la araña, ¿me entiendes? Pues lo mismo, la gente ve una proyección de ti que seguramente no es la correcta.

Y has escrito siete libros. ¿De dónde sacas el tiempo?

Los libros cierran etapas. Hubo una época donde publicar era importante. Hoy en día lo es menos . Yo soy amante y coleccionista de libros, pero es que ahora tengo una ventana de 5 millones en mi teléfono. Y así es más fácil.

¿Proyectos? Si la gente no quiere más alta gastronomía y quiere el mejor hot-dog, pues yo lo haré

¿Y tus próximos proyectos?

Pues seguir andando el camino de MasterChef, lo que dure. ¿Durará un año o durará diez? No tengo ni idea. Somos familia y es un barco que yo no puedo dejar. Y lo disfruto y me entretiene. Y a partir de ahí analizar cómo está la gastronomía, qué quiere comer la gente. Si les apetece que les hagamos los platos mágicos que hacemos aquí, en el ABaC, pues seguiremos. Si quieren el mejor hot-dog del mundo porque la gente no quiere alta gastronomía y quiere otra cosa, pues yo soy una navaja suiza. Haría el mejor puto perrito caliente del mundo y se acabó.

Estás en una etapa de una estabilidad emocional muy buena. Con con los niños pequeños, pero también con mucho trabajo. Tú dijiste que te costaba un poco sacar tus emociones, a mí en esta entrevista, sinceramente, no me da esta sensación…

También porque he aprendido un poco. Yo soy cáncer de signo zodiacal, yo no creo mucho en los horóscopos, pero el mío me lo acierta.

Jordi Cruz ha escrito 7 libros sobre la cocina, sus recetas y trayectoria / Valentí Enrich

Es exactamente lo que pienso yo, que también lo soy...

Me lo acierta, somos personas emocionales, con intuición. Hogareños, tímidos, pero que tenemos la capacidad de vivir las emociones con mucha intensidad. Eso no es lo mismo que exteriorizarlas. Yo tengo la capacidad de que no se me nota, me lo dicen mucho las celebrities. Cuando pruebo el plato me dicen: 'Es que no pones cara de nada’. Creo que durante mucho tiempo no he sabido comunicar mis emociones y voy aprendiendo, lo voy normalizando.

Soy muy constante y metódico en la práctica del deporte, me permite quemar la mala energía, pero un día a la semana me permito un festival

Y con este trabajo tan exigente, el deporte aparece como una vía de escape. ¿En qué te ayuda a ti estar bien?

Lo has dicho tú todo. Yo ahora tengo poco tiempo, pero entreno muy de forma constante, muy metódica. Yo soy de los de dos, tres horitas a la semana bien hechas, entendiendo el cuerpo y cuidándolo. Pues inclinación y andar rápido, que se ve que ahora es lo bueno. Y quemar la mala energía. Yo cuando hice el reto con la revista …

...el reto de Men’s Health en 2014. Esa portada dio que hablar, ¿eh?

Pues aprendí a cuidarme, a entender mi alimentación. A lo largo de la semana la mantengo muy bien, pero un día a la semana me permito un festival.

En tu juventud practicaste balonmano, taekwondo y atletismo. ¿Con cuál te habrías quedado?

Era muy malo con el balonmano, así que con el taekwondo. O con alguna otra arte marcial. Porque es un yoga con bofetadas, te pone en paz con tu animal, con tu bestia. A mí me apuntaron porque era un pequeño demonio y me ayudó.

Seguro que llegarán esas Champions que se nos resisten y que callarán muchas bocas

Bueno, eres del Barça desde la cuna, ¿no?

Sí, eso, culé. ¿Es que se puede ser otro equipo? Sí, sé que hay merengues, pero tienen que existir para generar esa rivalidad (sonríe).

Después hablaremos de un merengue que conoces bien, pero te quiero preguntar antes qué te ha parecido la temporada del Barça.

En construcción. Buena. Tengo la sensación de que hay un equipo muy joven. Mira, lo mismo que me dijo mi socio cuando empecé con el MasterChef: 'Mientras que no te vuelvas tonto, mientras tengas los pies en el suelo, iremos bien’. Hay gente muy joven, sí, son listos, hacen grupo, lo mantienen en el tiempo, van creciendo y pueden lograr grandes cosas. Seguro que llegará esa Champions que se nos resiste y callará muchas bocas. Como culé, soy prudente, pero creo que lo pueden hacer.

¿Y Hansi Flick? Un tipo duro pero también…

No, duro no, yo le veo un buen tipo. Hoy en día la dureza no está de moda. Está de moda el rigor, el no sonreír, si tú quieres. Pero contando muy bien las cosas. Como en la cocina, no se puede cocinar con cariño si el que está detrás te está pegando collejas. Eso no sirve para nada. Que tu equipo lo te entienda, vea que tienes razón y todos vamos a una. Pues yo creo que Hansi Flick hace un poquito eso.

A Hansi Flick le cocinaría un plato tradicional pero con punto, una fideuá con espardenyes, servida con un buen vino

¿Qué plato le cocinarías a Hansi Flick?

Umm, una fideuá con ‘espardenyes’. Algo tradicional, rico, porque le veo bastante campechano, pero con alguna cosa que diga ‘esas espardenyes, esa gambita con amor’. Con un buen vino, tiene cara de que le gusta el buen vino.

¿Y con qué jugadores te quedas, quizás con Lamine Yamal?

Mira, me gustaría sentarme con Lamine diez minutos, porque creo que puede ser un nuevo Messi, y decirle: 'tate, tate'. Puede ser el más grande, puñeta. Pero Messi… Me acuerdo de la 'patadona' que pegó Koeman en Wembley, me acuerdo del pisotón de Stoichkov, me acuerdo de todos... pero Messi, es que es la bomba, uff Messi.

Me gustaría sentarme diez minutos con Lamine Yamal, puede ser un nuevo Messi, pero tate, tate; uff, es que Messi es la bomba..

Te habrás podido cachondear este año de Pepe Rodríguez, no, que es muy madridista…

Pepe es mi amigo, eh, pero si tú pierdes, se te ríe en la cara, te vacila, te apuñala y le da tres vueltas al cuchillo, el muy… Yo no, a mí me gusta reírme, pero me dura un minuto. Luego le veo la carita que pone: ‘Somos una banda', empieza,' joder, somos una banda’. Y ya me quitan las ganas de darle, ¡todo es tan natural entre nosotros!

¿Han pasado muchos jugadores del Barça por aquí, por el ABaC?

Sí, han venido bastantes. Alguno con su chef personal particular para que le enseñemos cositas. Y ha venido algún otro pues que quería macarrones. Y algún entrenador famoso…

Pep Guardiola me pidió una sopa, ¡aquí, en el ABaC! ¿De fideos?, le dije en broma

Soy todo oídos

No, pues que vino a otra cosa. Vino Pep Guardiola y me pidió una sopa. Le dije, ¿de fideos? Bueno, fue una broma. Mira, Pep es un grande.

Y grandes deportistas como Marc Márquez, Fernando Alonso o Rafa Nadal…

Y es bonito ver que personas con relevancia y virtuosas en sus disciplinas tienen los pies en el suelo. En líneas generales, todo el mundo que viene por aquí es gente muy normal.

Steven Spielberg vino con Bruce Springsteen y Michelle Obama y me escribió: ‘Si Indiana Jones quisiera aprender a cocinar, vendría a vivir esta aventura en tu casa’.

Pero seguro que tienes mil anécdotas divertidas, ¿me cuentas alguna?

Pero yo soy un cura y esto es una iglesia, no lo puedo contar. Bueno, va, sí. Vino Bill Gates y se dejó el pasaporte. 'Déjame tu pasaporte', le tuteaba. Era así de gordo, salía todo, la Antártida. Sí, han pasado cositas. Nos bloqueó todo el espacio para pasar y tomarse una Coca-Cola Light. Bueno…

Mejor y más a gusto cuando vinieron Bruce Springsteen, Michelle Obama y Steven Spielberg…

Ah, Spielberg. No te lo vas a creer. Me preguntó: '¿Dónde has aprendido?' Y él me escribió, bueno, nos escribieron los tres, pero me gustó mucho la dedicatoria de él, puso: ‘Si Indiana Jones quisiera aprender a cocinar, vendría a vivir esta aventura en tu casa’.